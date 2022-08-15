Повідомлено про підозру ще 8 окупантам, які мародерили на Київщині, - Нацполіція

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру ще 8 окупантам, які мародерили в домівках на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, представники нібито елітного підрозділу Росгвардії викрадали все, що залишали місцеві мешканці, рятуючись від "визволителів": від спідньої білизни та одягу до побутової техніки.

"У ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці задокументували злочинну діяльність військовослужбовців військової частини № 6720 росгвардії країни-агресора. З 24 лютого по 31 березня, діючи умисно, всупереч порядку додержання законів та звичаїв війни, визначених міжнародними Конвенціями, російські воєнні злочинці розграбовували приватне майно місцевого населення. При цьому відібране майно не могло бути використано у військових цілях, відтак окупанти обкрадали людей виключно з метою особистої наживи", - йдеться у повідомленні.

Об’єктами заволодіння восьми військових РФ та їхніх поплічників були предмети загального вжитку - від спідньої білизни та одягу до побутової техніки та речей, які вони з території білоруського міста Мозир пересилали своїм родичам поштою.

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"Загалом на даний час у вказаному провадженні, відкритому за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), повідомлено про підозру вже 18 мародерам у російській військовій формі. Раніше було повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додають в Нацполіції.