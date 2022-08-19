УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4737 відвідувачів онлайн
Новини
1 114 5

Міністерство економіки виступило проти податку на імпорт: він прискорить інфляцію

експорт,імпорт

 Міністерство економіки розглянуло проєкт щодо введення податку у 10% на купівлю валюти, і виступило проти його введення. У своєму листі відомство зазначило: новий податок прискорить зростання цін в Україні, та призведе до падіння обсягів виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат, член Податкового комітету Ярослав Железняк.

Він нагадав: суть законопроєкту в тому, що за переказ коштів на користь нерезидентів щодо операцій з імпорту товарів та послуг юридичними особами та ФОПами сплачується "військовий збір" у розмірі 10% від суми перерахованих коштів, за офіційним курсом НБУ на день проведення операції. Тобто, за імпорт в розмірі 100$ (за курсом 36,6 грн/ $) в бюджет заберуть 366 грн.

"Відкрито проти (податку на імпорт – Ред.) виступило Міністерство економіки: у своєму листі від 17/08 вони вказали, що запровадження збору призведе до прискорення інфляції, та падіння ВВП. Також зміни будуть мати негативний вплив як на суб’єктів господарювання, так і населення", - написав нардеп.

Раніше проти введення нового податку виступило також Міністерство фінансів: як заявив голова відомства Сергій Марченко, спочатку необхідно прорахувати всі ризики, які несе ця ініціатива, для економіки – і, можливо, відмовитися від введення.

Днями з критикою нового збору виступили у Європейській бізнес асоціації: там наголосили, що він може призвести до зростання вартості товарів та послуг, а також появи нових корупційних схем. Крім того, ініціатива є дискримінаційною стосовно товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита.

Автор: 

імпорт (2733) податки (4017) Мінекономрозвитку (2416)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дик, вам вже нічого не допоможе. Краще було не чіпати, те що вам залишили великі дядьки, яких ви називали "баригами". До чого доторкнуться "маладые и не варующие", то все перетворюється на проблему.
показати весь коментар
19.08.2022 15:19 Відповісти
У нас в Україні будь-яка маячня, яка в ЄС не проходить, розглядають 2 тижні, і іноді навіть приймають на рік чи на 2. А підхалимі Зелі навіть хвалитимуть нововведення, хоча воно підходитиме як свині сідло.
показати весь коментар
19.08.2022 15:25 Відповісти
Знову гетьманцев ініціативи задвигає? На фронт цю паскуду, у саме пекло треба
показати весь коментар
19.08.2022 15:45 Відповісти
Гетьманцева на Гиляку ! Він ворог України і друг агента фсб Сивковича ‼️‼️
показати весь коментар
19.08.2022 15:48 Відповісти
Міністерство економіки виступило проти податку на імпорт: він прискорить інфляцію

То й що?
Треба ж вболівати за панські статки!
показати весь коментар
19.08.2022 16:50 Відповісти
 
 