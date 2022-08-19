Міністерство економіки виступило проти податку на імпорт: він прискорить інфляцію

Міністерство економіки розглянуло проєкт щодо введення податку у 10% на купівлю валюти, і виступило проти його введення. У своєму листі відомство зазначило: новий податок прискорить зростання цін в Україні, та призведе до падіння обсягів виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат, член Податкового комітету Ярослав Железняк.

Він нагадав: суть законопроєкту в тому, що за переказ коштів на користь нерезидентів щодо операцій з імпорту товарів та послуг юридичними особами та ФОПами сплачується "військовий збір" у розмірі 10% від суми перерахованих коштів, за офіційним курсом НБУ на день проведення операції. Тобто, за імпорт в розмірі 100$ (за курсом 36,6 грн/ $) в бюджет заберуть 366 грн.

"Відкрито проти (податку на імпорт – Ред.) виступило Міністерство економіки: у своєму листі від 17/08 вони вказали, що запровадження збору призведе до прискорення інфляції, та падіння ВВП. Також зміни будуть мати негативний вплив як на суб’єктів господарювання, так і населення", - написав нардеп.

Раніше проти введення нового податку виступило також Міністерство фінансів: як заявив голова відомства Сергій Марченко, спочатку необхідно прорахувати всі ризики, які несе ця ініціатива, для економіки – і, можливо, відмовитися від введення.

Днями з критикою нового збору виступили у Європейській бізнес асоціації: там наголосили, що він може призвести до зростання вартості товарів та послуг, а також появи нових корупційних схем. Крім того, ініціатива є дискримінаційною стосовно товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита.