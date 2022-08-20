В парламенті нова нардеп - Короленко від "Слуги народу"
Центральна виборча комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом. Вона займе місця Артема Михайлюка, який відмовився від мандату.
Про це повідомила Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.
У Комісії повідомили, що визнали Валентину Короленко, яка була №145 у виборчому списку "Слуги народу", обраною нардепом.
№142 Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату.
№144 Дмитро Єрмоленко відмовився від балотування на скасував реєстрацію кандидатом у нардепи.
Депутатське місце в лавах "слуг" звільнилося після того, як нардепа СН Костіна 27 липня було призначено генпрокурором.
Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.
По-митна служниця...
ЗНАЧИТ СХЕМУ 20/30/50 ЛЕГКО ОСВОИТ.
проголосували за зекоманду, тепер отримайте...
хто, з відки взявся, чим відзначився щоб стати депутатом???
а відповідь в стилі ЗЕ
це мій друг а ви пішли нах...й
саме тому більшість Українців не знають,
хто там в ВР
за що голосують і взагалі,
ХТО ЦІ ЛЮДИ???
а це стадо баранів яких навчили тиснути на потрібну кнопку
не більше і не меньше.
Що означає багато де робила ???
Цікавіше, чим робила.
Ще одна пір'яна безмозгла.
Тупа наче курка, її політична кар'єра закінчиться після війни , так само як проєкт-шоу "слуга народу"!
можна й столицю переносити...
сами выбирали себе новые фамилии