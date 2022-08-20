УКР
В парламенті нова нардеп - Короленко від "Слуги народу"

валентина,короленко

Центральна виборча комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом. Вона займе місця Артема Михайлюка, який відмовився від мандату.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.

У Комісії повідомили, що визнали Валентину Короленко, яка була №145 у виборчому списку "Слуги народу", обраною нардепом.

№142 Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату.

№144 Дмитро Єрмоленко відмовився від балотування на скасував реєстрацію кандидатом у нардепи.

Депутатське місце в лавах "слуг" звільнилося після того, як нардепа СН Костіна 27 липня було призначено генпрокурором.

Читайте: Незважаючи на війну, деякі народні депутати пересіли на нові авто, - ЗМІ. ФОТО

Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

+23
нова зелена шлюха-верещук №2
показати весь коментар
20.08.2022 13:28 Відповісти
+18
просто пихта.
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
+16
Низачот! Не раскрыта тема сосна она или уже по возрасту несосна?
показати весь коментар
20.08.2022 13:31 Відповісти
Ура!
показати весь коментар
20.08.2022 13:28 Відповісти
Ну, якщо вона з митниц1, то св1й голос дешево не в1ддасть.
показати весь коментар
20.08.2022 16:33 Відповісти
Маме Риме перше автоавто "розмитнювала"..
показати весь коментар
20.08.2022 19:51 Відповісти
нова зелена шлюха-верещук №2
показати весь коментар
20.08.2022 13:28 Відповісти
А що з Ковальовим?
показати весь коментар
20.08.2022 13:29 Відповісти
Ета другое...
показати весь коментар
20.08.2022 13:45 Відповісти
Низачот! Не раскрыта тема сосна она или уже по возрасту несосна?
показати весь коментар
20.08.2022 13:31 Відповісти
просто пихта.
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
Підсосовик. Не їстівний
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
Вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.
 По-митна служниця...
показати весь коментар
20.08.2022 13:33 Відповісти
"Вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях."
ЗНАЧИТ СХЕМУ 20/30/50 ЛЕГКО ОСВОИТ.
показати весь коментар
20.08.2022 13:34 Відповісти
богата криворожщина сосновыми лесами.
показати весь коментар
20.08.2022 13:35 Відповісти
от так і дойшли до визначення ОБРАНИЙ НАРОДОМ,
проголосували за зекоманду, тепер отримайте...
хто, з відки взявся, чим відзначився щоб стати депутатом???
а відповідь в стилі ЗЕ
це мій друг а ви пішли нах...й
саме тому більшість Українців не знають,
хто там в ВР
за що голосують і взагалі,
ХТО ЦІ ЛЮДИ???
а це стадо баранів яких навчили тиснути на потрібну кнопку
не більше і не меньше.
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
Ii теперь завидки беруть ,що не довго залишилось цiй шоблi панувати...Теперь треба буде добряче пiднатужитись , щоб встигнути пiдняти особистий прожитковий мiнiмум ...ще й рiдних не забути..
показати весь коментар
20.08.2022 20:16 Відповісти
Із подруг дитинства чи в одному під'їзді?
показати весь коментар
20.08.2022 13:36 Відповісти
Михайлюк і Єрмоленко не захотіли бути слугами уродів?
показати весь коментар
20.08.2022 13:41 Відповісти
Ян Мур,ви ж себе позиціонуєте великим і експертом,і знавцем,і істиною в останній інстанції,а тут раптом знак питаня.Саме по такій схемі в ВР появляються і "сосни" і піхти", і той що потрібно.Ти в списку 350,перед тобою 349 відмовляються,ти в ВР.Людей гріє думка,що "поганець" зкінця не пройде,а "таможня" дає добро.На таможнях ні в Кривому Розі,ні в Дніпрі взяток і не дають і не беруть...
показати весь коментар
20.08.2022 14:59 Відповісти
Здравствуйте, я ваша митниця.
показати весь коментар
20.08.2022 13:41 Відповісти
Баришня своя зелених - із Кривого Рогу
показати весь коментар
20.08.2022 13:45 Відповісти
Зеленое стадо увеличилось еще на одну жаждующую "прибарахлиться"!
показати весь коментар
20.08.2022 13:46 Відповісти
Новий отримувач бабла в конвертах від Бєні.
показати весь коментар
20.08.2022 13:47 Відповісти
Можна сказати багато але одне питання -де її резюме, біографія????
Що означає багато де робила ???
показати весь коментар
20.08.2022 13:59 Відповісти
митниця..дуууже поважна персона..
показати весь коментар
20.08.2022 14:48 Відповісти
Те, що робила багато, нічого нам не каже.
Цікавіше, чим робила.

Ще одна пір'яна безмозгла.
показати весь коментар
20.08.2022 16:38 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 14:01 Відповісти
О ! То цінний кадр .
показати весь коментар
20.08.2022 14:03 Відповісти
Не переживайте. Главное покончить с орками,.думаю после этого ВСУ проведет быструю спецоперацию в ВР.
показати весь коментар
20.08.2022 14:06 Відповісти
Тоді буде вже пізно.
показати весь коментар
20.08.2022 14:25 Відповісти
Ніби дві вищі освіти , а розуму -нуль якщо полізла в "прислуги зеленого".
Тупа наче курка, її політична кар'єра закінчиться після війни , так само як проєкт-шоу "слуга народу"!
показати весь коментар
20.08.2022 14:10 Відповісти
Ще одна зелена курва.
показати весь коментар
20.08.2022 14:18 Відповісти
Зі СН час кінчати.
показати весь коментар
20.08.2022 14:22 Відповісти
Все вірно коментуєте, але мені чогось важко від цих новин під час військового стану. До речі лейбл гру хтось прочитав зі словом воєнне, от і всі новини
показати весь коментар
20.08.2022 14:40 Відповісти
походу у криворіжжя вже своя ВР...

можна й столицю переносити...
показати весь коментар
20.08.2022 14:47 Відповісти
Кравець,при вашій цнотливості,-вас же не обурювало що в попередньому Кабінеті міністрів майже всі були міністри з Віниці,разом з прем*єром? Столицю ж не перенесли,і зараз не перенесуть.
показати весь коментар
20.08.2022 15:04 Відповісти
Знову брехня ! Яценюк ? Луценко ? Яресько ? Аваков ? Ніщерет ? Супрун ? і т.д. на брехні прийшли з брехнею живете брехні навчились у коломойского на його телемаровоні та поробленого їм зеленським. В історію України зеленський войде як шостий президент - президент брехун
показати весь коментар
20.08.2022 16:40 Відповісти
Нявчук, йдіть Макрона обговорюйте. І що за притирену звичку за моду взяли - папєрєдникв згадувати й кивати на них. Зе он книжок вже навидавав за державний кошт - купуйте..читайте..радійте
показати весь коментар
20.08.2022 19:17 Відповісти
а ***** ти давно ходило?якщо так,то сходи,не знижуй відвідуваність.
показати весь коментар
20.08.2022 23:09 Відповісти
...зі старими дірками...
показати весь коментар
20.08.2022 15:03 Відповісти
Сосна #обана.
показати весь коментар
20.08.2022 15:07 Відповісти
Еще одна зеленая сосна-миллионерша пришла приумножить свои миллионы...
показати весь коментар
20.08.2022 15:26 Відповісти
і знову кривий. скоро Україна буде мать назву-кривий.
показати весь коментар
20.08.2022 15:32 Відповісти
Мабуть у дітсадку на горшке вон поряд з горшком зеленського була. Він все памятая маладець! Ніякого кумовства сказав виконав кремень !
показати весь коментар
20.08.2022 16:31 Відповісти
Берізка липа чи с...?
показати весь коментар
20.08.2022 16:44 Відповісти
Нормальна така корабельна сосна.
показати весь коментар
20.08.2022 16:54 Відповісти
Царёв, Королевская, Короленко - сразу видно, что их прадеды с наганами
сами выбирали себе новые фамилии
показати весь коментар
20.08.2022 18:53 Відповісти
Старі жаби огидно... Молоді жовторотики не ефективно. - "здається прийшов час пити чай"
показати весь коментар
20.08.2022 19:51 Відповісти
Нарештi, дiждалися. Ще одне "нове" обличчя,*****....
показати весь коментар
20.08.2022 22:58 Відповісти
 
 