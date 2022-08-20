В парламенті нова нардеп - Короленко від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом. Вона займе місця Артема Михайлюка, який відмовився від мандату.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.

У Комісії повідомили, що визнали Валентину Короленко, яка була №145 у виборчому списку "Слуги народу", обраною нардепом.

№142 Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату.

№144 Дмитро Єрмоленко відмовився від балотування на скасував реєстрацію кандидатом у нардепи.

Депутатське місце в лавах "слуг" звільнилося після того, як нардепа СН Костіна 27 липня було призначено генпрокурором.

Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.