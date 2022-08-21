Міністр фінансів Німеччини Лінднер анонсував візит в Україну

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом здійснити візит в Україну.

Про це Лінднер заявив в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наприкінці літа чи восени. Зараз обговорюю це з моїм українським колегою", – сказав він.

У червні глава міністерства фінансів Німеччини заявив, що пропонував українському візаві Сергію Марченку приїхати в Київ, якщо цей візит виявиться корисним.

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Першим представником уряду Німеччини, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, стала міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Після цього в Києві побували й інші німецькі урядовці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц здвйснив візит до України в середині червня.

Раніше Лінднер у розмові з українським прем'єром Денисом Шмигалем пообіцяв сприяти виділенню Києву восьми мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС.