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Міністр фінансів Німеччини Лінднер анонсував візит в Україну

німеччина

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом здійснити візит в Україну.

Про це Лінднер заявив в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наприкінці літа чи восени. Зараз обговорюю це з моїм українським колегою", – сказав він.

У червні глава міністерства фінансів Німеччини заявив, що пропонував українському візаві Сергію Марченку приїхати в Київ, якщо цей візит виявиться корисним.

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Першим представником уряду Німеччини, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, стала міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Після цього в Києві побували й інші німецькі урядовці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц здвйснив візит до України в середині червня.

Раніше Лінднер у розмові з українським прем'єром Денисом Шмигалем пообіцяв сприяти виділенню Києву восьми мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС.

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Це той що казав, що Україні лишилось кілька годин?
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21.08.2022 21:37 Відповісти
Наверное, он сказал "власти боневтику осталось несколько часов". Что являлось правдой. Просто без всякого командования народ и считанные сотни военных устроили хорошую зачистку в Гостомеле, Чернигове и Сумах, а также у Харькова, а в ОРДЛО новых моторол и гиви больше не нашлось. Прорезали пару тысяч кацапов за трое суток, включая кучу их элиты, и теперь зе-команда кичится своей крутостью за храбрость и некоторые жизни чужих для них людей. Херсону, к сожалению, не хватило немногого, там тоже были бои с нашими героями и почти успешные, но не хватило, и Дворников все же организовал множественные прорывы с десантом против медленного плана обороны города с ожиданием информации от разведки блок-постов для изоляции города путем подрыва мостов, если бы из Одессы немного перекинули техники заранее, то кацапов бы вообще в хлам разбили даже тем, что имелось.
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21.08.2022 21:55 Відповісти
Міністр фінансів має приїхати, це добре. Порожняка не буде ганяти, не з пустими же руками.
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21.08.2022 22:14 Відповісти
С немцев в наше время, вояки никакие. Как и их военная техника. Коротой по сути нет. Спасибо чекистке и комсомолке - фрау. Пусть тогда раскошеливаются.
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21.08.2022 22:40 Відповісти
Тот, который мило улыбался и говорил, что нам уже ничего не поможет и потому надо расслабиться и ждать, когда кацапня захватит Украину за несколько часов?
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22.08.2022 08:35 Відповісти
 
 