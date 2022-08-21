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У Кременчуці з’явилась вулиця імені загиблого Героя України, льотчика Олександра Оксанченка

олександр,оксанченко

Вулицю Аерофлотську у Кременчуці перейменували у вулицю полковника Оксанченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

Зазначається, що полковник Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою під Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

Через три дні його посмертно нагородили званням Герой України й орденом "Золота Зірка". У нього залишилися дружина та дві доньки.

Читайте також - У повітряному бою з російськими окупантами загинув полковник Олександр Оксанченко. Йому присвоєно звання Героя України (посмертно). ФОТО

Автор: 

авіація (4196) Кременчук (310) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+14
Герої не вмирають! 💛💙
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21.08.2022 23:58 Відповісти
+12
Добре, що ім'ям Героя назвали вулицю... Мені досі болить загибель Олександра Оксанченка, хоча я не була з ним знайома... Слава Герою! Герої не вмирають!
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22.08.2022 00:33 Відповісти
+5
Дочитав до "братоубійствєнной вайни" ... Не цікаво.
Навіть не фейк. Брєд!
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22.08.2022 00:14 Відповісти
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Герої не вмирають! 💛💙
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21.08.2022 23:58 Відповісти
не знаю фейк це чи ні.але цікаво араптом...
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22.08.2022 00:04 Відповісти
Дочитав до "братоубійствєнной вайни" ... Не цікаво.
Навіть не фейк. Брєд!
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22.08.2022 00:14 Відповісти
ну не знаю вони взяли на себе відповідальність за вбивство нацистки Дугіної
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22.08.2022 00:17 Відповісти
Навіть якщо там є хоч частка правди, то навряд чи нам вартує радіти цьому. Скоріш за все таким чином ФСБ намагається стимулювати "глубінний народ" об'ьєдінітса і сплатітса.
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22.08.2022 00:22 Відповісти
ФСБ шукає «предателей»
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22.08.2022 00:29 Відповісти
Яке нам діло хто на раZZії здихає
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22.08.2022 01:32 Відповісти
Добре, що ім'ям Героя назвали вулицю... Мені досі болить загибель Олександра Оксанченка, хоча я не була з ним знайома... Слава Герою! Герої не вмирають!
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22.08.2022 00:33 Відповісти
Слава Герою!
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22.08.2022 01:33 Відповісти
світла пам*ять Герою...Це найменше,що можемо для нього зробити
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22.08.2022 01:46 Відповісти
 
 