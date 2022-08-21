У Кременчуці з’явилась вулиця імені загиблого Героя України, льотчика Олександра Оксанченка

Вулицю Аерофлотську у Кременчуці перейменували у вулицю полковника Оксанченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.

Зазначається, що полковник Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою під Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

Через три дні його посмертно нагородили званням Герой України й орденом "Золота Зірка". У нього залишилися дружина та дві доньки.

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