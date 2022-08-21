У Кременчуці з’явилась вулиця імені загиблого Героя України, льотчика Олександра Оксанченка
Вулицю Аерофлотську у Кременчуці перейменували у вулицю полковника Оксанченка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.
Зазначається, що полковник Оксанченко загинув 25 лютого 2022 року у повітряному бою під Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію.
Через три дні його посмертно нагородили званням Герой України й орденом "Золота Зірка". У нього залишилися дружина та дві доньки.
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Топ коментарі
+14 Белка со свистком
показати весь коментар21.08.2022 23:58 Відповісти Посилання
+12 Світлана Житкова
показати весь коментар22.08.2022 00:33 Відповісти Посилання
+5 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар22.08.2022 00:14 Відповісти Посилання
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