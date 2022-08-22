У США анонсували рекордний видобуток нафти наступного року

Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти. Відповідну кількість очікують у 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра енергетики США Дженніфер Гренхолм у інтерв'ю на каналі Fox News Sunday, оприлюднену Голосом Америки.

"Мовиться про попит та його задоволення. Коли Росія вдерлася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми маємо компенсувати цю втрачену кількість палива", - зазначила Гренхолм.

За словами глави Міненергетики, Штати добуватимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Гренхолм додала, що рішення президента США Джо Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.