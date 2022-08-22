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У США анонсували рекордний видобуток нафти наступного року

нафта

Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти. Відповідну кількість очікують у 2023 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра енергетики США Дженніфер Гренхолм у інтерв'ю на каналі Fox News Sunday, оприлюднену Голосом Америки.

"Мовиться про попит та його задоволення. Коли Росія вдерлася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми маємо компенсувати цю втрачену кількість палива", - зазначила Гренхолм.

За словами глави Міненергетики, Штати добуватимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Гренхолм додала, що рішення президента США Джо Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

Автор: 

нафта (5640) США (23607)


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Другими словами штаты сказали ***** то-же самое, что в свое время сказал в 15 году Яценюк по поводу их газа : *****, срущее в чемодан, засунь свой газ себе в жопу.
Это выглядит так : *****, срущее в чемодан, засунь свою нефть себе в тухес.
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22.08.2022 07:14 Відповісти
Дак ото ж !
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22.08.2022 07:15 Відповісти
Америці просто необхідно це робити тому, що Байдин відкрив резерви і до кінця літа резерви спорожніли до 40%. А це дуже низько, тому Америка і повинна виробляти газу більше, щоб покрити свої витрати.
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22.08.2022 07:22 Відповісти
Рекордний видобуток так. Але видобуток +0.7 млн на день, на фоні виділення 1 млн із резервів, які прикриють, звучить не густо.
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22.08.2022 08:27 Відповісти
35 лямов тонн за год.
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22.08.2022 09:35 Відповісти
плюс Сауди обіцяли наростити на 3 млрд...

"З миру по нитці -а москалям сорочка.Для ПУ 1.."
ГАМІВНА.
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22.08.2022 11:06 Відповісти
І це називається боротьба з глобальним потеплінням?!!!
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22.08.2022 10:24 Відповісти
розкажіть це рузьке,котрі просто спалюють газ у факелах прямо перед кордонами...Аби лиш насолити Європі..
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22.08.2022 11:05 Відповісти
 
 