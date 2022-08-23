Три розбомблені виші Миколаєва набрали студентів і розпочнуть навчання, - Кім

Навчання у трьох провідних миколаївських вишах розпочнеться вчасно попри те, що вони були розбомблені російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 23 серпня.

"Попри те, що три провідні університети Миколаєва були розбомблені російськими загарбниками, навчання в них розпочнеться вчасно. Адже викладацький склад та інші працівники цілі. Вони набрали достатню кількість абітурієнтів, тому працюватимуть в інших, хай не таких зручних приміщеннях", - сказав Кім.

За його словами, навчання проходитиме як в онлайн, так і в офлайн форматах.

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Що стосується середньої школи та дитсадків, то лише приблизно 5 відсотків з них працюватимуть в офлайні. Також батьки самі прийматимуть рішення, чи їх конкретний клас хоче навчатися в очному режимі.

Як повідомлялося, росіяни розбомбили три провідні університети Миколаєва - Національний університет кораблебудування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили та Національний університет імені Сухомлинського.