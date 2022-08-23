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Німеччина планує передати Україіні новітні системи ППО IRIS-T, - Бербок

ппо

Глава МЗС Німеччини наголосила, що планується поставити Україні системи ППО

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Німеччина планує передати українським військовим новітні системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями. Відомо, що IRIS-T SLM - це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих та балістичних ракет, БПЛА.

Ракети IRIS-T працюють на відстані до 20 км по висоті цілі і 250 км за виявленням цілі по дальності. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хвилин, вирівнювання відбувається автоматично. Одночасний обстріл декількох цілей досягається швидким пуском декількох ракет. Перезаряджання триває близько 15 хвилин. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми або допомагаємо Україні зброєю, або лишаємо напризволяще мільйони людей, - глава МЗС Німеччини Бербок

Німеччина (7316) ППО (3138) Анналена Бербок (451)


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Топ коментарі
+9

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23.08.2022 16:59
+2
нет и не нужно, у нас для этго ХИМАРСы
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23.08.2022 17:03
+2
у 2055 році...
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23.08.2022 17:07
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23.08.2022 16:56 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся, парашкінський троль?
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23.08.2022 16:59 Відповісти
Перші машини очікуються у січні 2034 року😂
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23.08.2022 18:07 Відповісти

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23.08.2022 16:59 Відповісти
Тот монитор что слева- samsung 940n. середины 2000-х годов. Если системники тех же времён, то любой нынешний смартфон будет мощнее. и чему тут радоваться ?
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23.08.2022 17:03 Відповісти
ПО может и уникальное. А железо если старое, то проработает не долго.
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23.08.2022 17:14 Відповісти
Вариант защищенности данного оборудования от всевозможных помех, РЭБ и т.д. Вами вообще не рассматривается?
Возможность работы в условии различных неблагоприятных факторов? Скорость обработки информации и т.д?
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23.08.2022 17:35 Відповісти
Аппаратная начинка там уникальная и она из старых ламповых РЛС...
Уважно перечитав?
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23.08.2022 17:48 Відповісти
ты не поверишь, что у меня собрано в корпусе от старого системника ))
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23.08.2022 19:57 Відповісти
А ими можно по наземным целям бить, как кацапы бьют С-300 ?
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23.08.2022 16:59 Відповісти
нет и не нужно, у нас для этго ХИМАРСы
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23.08.2022 17:03 Відповісти
Химарсы на 250 км не летают. Те ракеты, что сейчас есть.
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23.08.2022 17:08 Відповісти
250км це наче по спостереженню.. радіус по знищенню менше. Не більше 40 км.
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23.08.2022 17:11 Відповісти
Iris-t тоже не летает, а лишь выявляет цель. Стреляет на расстоянии 25км.
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23.08.2022 17:12 Відповісти
та да, от и я говорю, что в Новофедоровке украинская ДРГ трое суток авиабазу минировала.
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23.08.2022 20:00 Відповісти
чого б це "нет"? звісно можна. любу ракету земля-повітря можливо переобладнати та зробити з неї ракету земля-земля. все залежить від системи наведення, а ракеті по барабану, де підриватися, на землі чи в повітрі. від цього вона не перестає бути куском заліза з двигуном та вибухівкою.
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23.08.2022 17:13 Відповісти
Трохи не так. В основі цього комплексу авіаційна ракета середньої дальності. Вона не така потужна як ракета наземного базування у тієї ж С300. Так що викорустовувати її по наземних цілях трохи глупа ідея.
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23.08.2022 17:24 Відповісти
ідея не просто глупа, вона безглузда. але питання було "чи можна використати ракету по наземних цілях?". відповідь - можна.
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23.08.2022 20:05 Відповісти
Зачем эти извращения?
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23.08.2022 17:11 Відповісти
бачу, що не надувні)
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23.08.2022 17:03 Відповісти
Залишилось дочекатись.
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23.08.2022 17:04 Відповісти
Ох уж еті сказкі ох уж еті сказочнікі...
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23.08.2022 17:07 Відповісти
у 2055 році...
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23.08.2022 17:07 Відповісти
Почему на фото С-300?
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23.08.2022 17:10 Відповісти
А для планирования передачи Бербок и Шольцу нужно время. Год. Или два. Но ни как не меньше полутора лет.
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23.08.2022 17:24 Відповісти
Только сообщили что Германия отказалась поставлять Украине оружие, а тут вот это сообщение. Кому верить?
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23.08.2022 17:35 Відповісти
а вы не читайте анонимные телеграмканалы, а чтиайте источники, которым можно доверять, тогда будете знать, какие страны ЕС отказались продавать/поставлять оружие в Украину.
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23.08.2022 19:55 Відповісти
Пользуясь случаем - врёт Жданов про "Гром-2" или нет?
https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
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23.08.2022 20:19 Відповісти
Дякуємо, сподіваюсь ці ППО від німецьких друзів, до 2038 року дійдуть, не кваптеся
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23.08.2022 18:22 Відповісти
Сподіваюсь, ці системи вже знаходяться в Україні, а новина про їх майбутню поставку - просто прикриття.
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23.08.2022 18:57 Відповісти
Бербок я думаю щиро хоче допомогти, а от Шольц щиро хоче тільки пообіцяти. Поживемо побачимо, чия візьме гору.
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23.08.2022 19:00 Відповісти
Дальність 25 км.
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23.08.2022 19:54 Відповісти
 
 