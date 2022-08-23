Німеччина планує передати Україіні новітні системи ППО IRIS-T, - Бербок

Глава МЗС Німеччини наголосила, що планується поставити Україні системи ППО

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Німеччина планує передати українським військовим новітні системи ППО IRIS-T вже найближчими тижнями. Відомо, що IRIS-T SLM - це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих та балістичних ракет, БПЛА.

Ракети IRIS-T працюють на відстані до 20 км по висоті цілі і 250 км за виявленням цілі по дальності. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хвилин, вирівнювання відбувається автоматично. Одночасний обстріл декількох цілей досягається швидким пуском декількох ракет. Перезаряджання триває близько 15 хвилин.

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