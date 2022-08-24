Окупанти вивозять українських дітей до РФ, їх всиновлюють російські сім’ї, - ISW

Джерела в російському уряді підтвердили, що окупанти вивозять українських дітей до Росії, їх всиновлюють російські сім’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Управління у справах сім’ї та дитинства Краснодарського краю РФ повідомило про програму, згідно з якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

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