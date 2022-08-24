Окупанти вивозять українських дітей до РФ, їх всиновлюють російські сім’ї, - ISW
Джерела в російському уряді підтвердили, що окупанти вивозять українських дітей до Росії, їх всиновлюють російські сім’ї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Управління у справах сім’ї та дитинства Краснодарського краю РФ повідомило про програму, згідно з якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.
Топ коментарі
+14 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар24.08.2022 07:33
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.08.2022 07:37
+10 Olena Lynch
показати весь коментар24.08.2022 07:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потомки тих яничар тепер раді московським туристам та краденому москалями українському зерну. Подібна доля чекає і цих викрадених дітей.
хоча у нас начебто і раніш таке було..сиротам точно однушки виділяли
На початку війни держава й не думала дбати та евакуйовувати їх з зон бойових дій. Так щось робили але силами якись організацій які вивозили деяких дітей закордон але є жахливі історії як під обстрілами самі працівників це робили як вони з дітками самі там знаходились де були вже бойові дії . Багато чого ще стане відомо коли закінчиться війна
Україні треба було налагодити процес всиновлення дітей іноземцями бо в інших країнах черги на дітей а в Україні 100 тисяч ... до війни. Зараз вони зовсім призупини всиновлення іноземцями
ЖАХ
ніхто не думає що дитині перш за все потрібна сім'я.
А міністерство соц політики корумповане .