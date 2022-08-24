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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти вивозять українських дітей до РФ, їх всиновлюють російські сім’ї, - ISW

діти

Джерела в російському уряді підтвердили, що окупанти вивозять українських дітей до Росії, їх всиновлюють російські сім’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Управління у справах сім’ї та дитинства Краснодарського краю РФ повідомило про програму, згідно з якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

Також читайте: РФ продовжує викрадати українських дітей, закликаємо міжнародне товариство вжити заходів, - МЗС

Автор: 

діти (5037) росія (64871) усиновлення (46)


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Топ коментарі
+14
це один з елементів геноциду
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24.08.2022 07:33
+11
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кацапські свині завжди були та залишаються терористами які підлягають знищенню...
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24.08.2022 07:37
+10
Ці тварюки роблять все Щоб знищити українську націю. Якщо ще знищать документи, таких дітей нелегко буде знайти.
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24.08.2022 07:25
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Ці тварюки роблять все Щоб знищити українську націю. Якщо ще знищать документи, таких дітей нелегко буде знайти.
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24.08.2022 07:25 Відповісти
Це такі передсмертні конвульсії московської імперії
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24.08.2022 08:18 Відповісти
Господи, а что же будет с этими детьми там? Какое будет к ним отношение?
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24.08.2022 07:27 Відповісти
На жаль((((
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24.08.2022 10:57 Відповісти
ці карателі вивозят наших дітей для дослідів і на органи. нащо і кому вони потрібні в ніщій підорації,якщо у них притулки переповнені їхніми ублюдками?
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24.08.2022 07:31 Відповісти
Проблема в тому що в *********** завдяки 300 річному алкоголізму пошкоджено генетику свинособак. А їм дуже хочеться здорову дитину словянської зовнішності...
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24.08.2022 09:55 Відповісти
це один з елементів геноциду
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24.08.2022 07:33 Відповісти
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Кацапські свині завжди були та залишаються терористами які підлягають знищенню...
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24.08.2022 07:37 Відповісти
Конченые!
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24.08.2022 07:50 Відповісти
Це відбувається тому що ЗЕублюдок здав їм всі сиротинці на окупованих територіях. Жодного сиротинця не було евакуйовано.
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24.08.2022 08:04 Відповісти
Їх усиновлюють всякі удмурти і нанайці. Їм це навіщо?!!
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24.08.2022 08:10 Відповісти
Усе банально - "пасобія"...
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24.08.2022 08:23 Відповісти
Сміялися про хлопчиків в трусіках і рабів, а ось реальність, ці діти потрапили в рабство без ніяких прав.
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24.08.2022 08:18 Відповісти
Усі причетні до цього, мають відповісти за цей "кіднепінг"...
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24.08.2022 08:22 Відповісти
Рашисти - це копія з фашистів.
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24.08.2022 08:54 Відповісти
Гірші.
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24.08.2022 10:52 Відповісти
подібні речі робили з українцями ще Кримське ханство і османська імперія. Османи особливо відзначились: виховуючи у наших хлопчиків ненависть до своїх рідних та співвітчизників, робили з них лютих яничар. Які потім без жалю могли різати навіть рідню. Про татар такого сказати не можу - там цінили дівчат для гаремів.
Потомки тих яничар тепер раді московським туристам та краденому москалями українському зерну. Подібна доля чекає і цих викрадених дітей.
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24.08.2022 08:56 Відповісти
Так(((
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24.08.2022 10:58 Відповісти
Я уже писал , проблема решается просто . Составляете список таких детей , потом по достижению ими 18-19 лет , каждому квартиру в Киеве , при условии прожить , там 10-ть лет . Поверьте все съедутся обратно . Всё хотят квартиру в Киеве , и они заслужили это от государства, которое их кинуло . Ну если вы так плачетесь и вам детей жалко .
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24.08.2022 09:18 Відповісти
можна ще добавити - у вузи поза конкурсом, підйомні для облаштування житла (або квартиру вже з необхідним надавати), стипендію або допомогу при пошуку роботи..

хоча у нас начебто і раніш таке було..сиротам точно однушки виділяли
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24.08.2022 10:45 Відповісти
Так, але без т.з. "російської сім'ї". Цим уродам в'їзд має бути заборонений
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24.08.2022 11:11 Відповісти
Кацапи намагаються замінити кацапосміття генофондом.
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24.08.2022 10:53 Відповісти
В Україні до війни було 100 Тисяч дітей сиріт в дитбудинках та будинках малютки. Це дуже багато.
На початку війни держава й не думала дбати та евакуйовувати їх з зон бойових дій. Так щось робили але силами якись організацій які вивозили деяких дітей закордон але є жахливі історії як під обстрілами самі працівників це робили як вони з дітками самі там знаходились де були вже бойові дії . Багато чого ще стане відомо коли закінчиться війна
Україні треба було налагодити процес всиновлення дітей іноземцями бо в інших країнах черги на дітей а в Україні 100 тисяч ... до війни. Зараз вони зовсім призупини всиновлення іноземцями
ЖАХ
ніхто не думає що дитині перш за все потрібна сім'я.
А міністерство соц політики корумповане .
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24.08.2022 14:25 Відповісти
 
 