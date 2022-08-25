Випуск автомобілів в РФ впав майже втричі
У липні 2022 року виробництво легкових автомобілів в Росії склало 19 400 штук. Це на 80,6% менше, ніж у липні 2021 року.
Про це свідчать дані Росстату, повідомляє Цензор.НЕТ.
За сім місяців 2022 року в країні випущено менш як 300 тисяч легкових автомобілів, що на 64,2% менше, ніж у січні-липні 2021 року. Продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів в РФ в липні впали на 74,9%, до 32,4 тисячі штук.
Раніше в Росії вирішили, що завозитимуть продукцію багатьох іноземних брендів легкових автомобілів без їхнього дозволу.
Топ коментарі
+5 Colt
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+4 Ned Stark
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+4 Олександр Кирик
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а Ви її із якоюсь іномаркою рівняєте 😂