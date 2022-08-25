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Новини
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Випуск автомобілів в РФ впав майже втричі

калина,лада

У липні 2022 року виробництво легкових автомобілів в Росії склало 19 400 штук. Це на 80,6% менше, ніж у липні 2021 року.

Про це свідчать дані Росстату, повідомляє Цензор.НЕТ.

За сім місяців 2022 року в країні випущено менш як 300 тисяч легкових автомобілів, що на 64,2% менше, ніж у січні-липні 2021 року. Продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів в РФ в липні впали на 74,9%, до 32,4 тисячі штук.

Раніше в Росії вирішили, що завозитимуть продукцію багатьох іноземних брендів легкових автомобілів без їхнього дозволу.

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Автор: 

авто (6139) росія (64911) санкції (11763)


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Топ коментарі
+5
Не надо о грустном: скоро снова появится "Москвич-412".
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25.08.2022 10:30
+4
Там ще ціна їхніх місцевих лада веста виросла до 30+ штук баксів... лада по ціні РАВ4/Кемрі - це мощно!
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25.08.2022 10:29
+4
Після перейменування Макдональдса у "Вкусно и точка", нову модель авто було названо "едет и ладно"
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25.08.2022 11:19
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Там ще ціна їхніх місцевих лада веста виросла до 30+ штук баксів... лада по ціні РАВ4/Кемрі - це мощно!
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25.08.2022 10:29 Відповісти
так це ж скрепна "гробова лада"!

а Ви її із якоюсь іномаркою рівняєте 😂
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25.08.2022 11:12 Відповісти
Не надо о грустном: скоро снова появится "Москвич-412".
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25.08.2022 10:30 Відповісти
Який виявився китайцем... І вони пообіцяли в 2022 році випустити АЖ 600 москвічів цих!
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25.08.2022 10:37 Відповісти
Косміч гарна мойшина для них підходить і якщо по старінних лєкалах запустять виробництво, то їх запишуть в книгу рекордів гінеса як потужних виробників відстойного гівна.
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25.08.2022 10:40 Відповісти
Машина гарна, тільки 76-го бензину для неї вже не випускають.
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25.08.2022 10:44 Відповісти
а якщо розбавити осліной мочой 95-тий? 😂
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25.08.2022 11:19 Відповісти
Только аккуратно, чтобы без детонации.
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25.08.2022 11:24 Відповісти
..це правда, перспектива виробництва відомого обладнання для тортур кацапів надихає
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25.08.2022 10:44 Відповісти
Чому для тортур? Машина для статевого задоволення.
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25.08.2022 10:46 Відповісти
Скоро по всей РФ - "Пошли сына на СВО и поддержи отечественный автопром"
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25.08.2022 10:41 Відповісти
"Лада маліна" - виконана у вигляді гробика, на вибір два кольори - традиційний чорний та спортивний білий для продвінутих родітєлєй погібшего синочка
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25.08.2022 11:25 Відповісти
Після перейменування Макдональдса у "Вкусно и точка", нову модель авто було названо "едет и ладно"
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25.08.2022 11:19 Відповісти
Заводится - и то хорошо.
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25.08.2022 11:26 Відповісти
😂
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25.08.2022 11:28 Відповісти
Отже, наші ВСУ трішки десь не допрацьовують))). Треба, щоб кацапський конвеєр по виготовленню "білих жигулів" працював у три зміни і далі тільки по наростаючій!
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25.08.2022 11:28 Відповісти
А нам від того що?, це якимось чином нам допомагає?
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26.08.2022 06:37 Відповісти
 
 