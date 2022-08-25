Випуск автомобілів в РФ впав майже втричі

У липні 2022 року виробництво легкових автомобілів в Росії склало 19 400 штук. Це на 80,6% менше, ніж у липні 2021 року.

Про це свідчать дані Росстату, повідомляє Цензор.НЕТ.

За сім місяців 2022 року в країні випущено менш як 300 тисяч легкових автомобілів, що на 64,2% менше, ніж у січні-липні 2021 року. Продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів в РФ в липні впали на 74,9%, до 32,4 тисячі штук.

Раніше в Росії вирішили, що завозитимуть продукцію багатьох іноземних брендів легкових автомобілів без їхнього дозволу.

Також читайте: Світ має надавати Україні більше озброєння та посилити санкції проти РФ, - президент Латвії Левітс