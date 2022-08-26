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Новини Окупація Криму
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Світові лідери приділяють особисту увагу питанню звільнення Криму, - ОП

платформа,кримська

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що рівень представництва країн-учасниць другого саміту Кримської платформи значно підвищився порівняно з минулим роком.

Про це Жовква сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він поінформував, що у другому саміті Кримської платформи взяли участь представники 60 держав та міжнародних організацій, нагадавши, що торік було 47 учасників.

"Тобто кількість учасників Кримської платформи суттєво зросла. Суттєво зросла і кількість лідерів, які взяли участь у другому саміті Кримської платформи. В нинішньому саміті на рівні лідерів, тобто президентів, прем’єр-міністрів, канцлерів, взяли участь 40 представників. Зауважу, зокрема, що був і один із членів королівської родини… Тобто маємо 40 очільників відповідних держав", - розповів Жовква.

За його словами, минулого року таких лідерів було 16.

"Якщо торік 10 країн було представлено на рівні послів, то кожна з них (а це Австралія, Бельгія, Греція, Данія, Ісландія, Канада, Кіпр, Мальта, Нова Зеландія, Японія) підвищила свій рівень мінімум до міністрів, а максимум до прем’єр-міністрів і президентів. Із 17 країн, які минулого року брали участь на рівні міністрів, 11 також підвищили свій рівень до рівня лідерів своїх держав, тобто президентів, прем’єр-міністрів і канцлера. Про що це свідчить? Про те, що світові лідери приділяють особисту увагу питанню звільнення Криму і питанню захисту прав населення на окупованій території", - наголосив заступник керівника ОП.

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Також він повідомив про розширення географії учасників Кримської платформи.

"Цього року до представників трьох континентів доєдналися представники ще двох. А саме - взяли участь три країни Африканського континенту: це Ліберія, Гана та Республіка Нігер. А також долучилися представники Південної Америки (Суринам) та Центральної Америки (Беліз і Гватемала). Тобто сьогодні Кримська платформа присутня на всіх п’яти континентах", - розповів Жовква.

Окрім того, зазначив він, розширилася кількість міжнародних організацій, які взяли участь у саміті.

"До торішніх ГУАМ, Ради Європи та НАТО, до речі, треба відзначити, що НАТО підняла рівень свого представництва до генсека (минулого року це був заступник генсекретаря), доєдналися ООН, ОБСЄ і Організація Американських держав. Всі вони взяли участь на рівні генеральних секретарів", - повідомив заступник керівника ОП.

За його словами, важливо, що кожен із лідерів або представників міжнародних організацій, які виступали на другому саміті, чітко заявляли, що Крим - це Україна.

Автор: 

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В ОП приділити особливу увагу звільненню Єрмака та інших покидьків.
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26.08.2022 07:45 Відповісти
Жовква сидить і лідерів підраховує.
ти б краще задумався, як нам в НАТО вступити.
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26.08.2022 08:08 Відповісти
А як там звільнення "Азовців" і інших захисників Маріуполя, яких Президент здав на каторгу і знищення? А як там звільнення Азовського і Чорного морів зі всією логістикою? Як там водичка, тече по кримському каналу? А звільніти південь, який здала команда Зеленського не планують? А почали віпуск ракет "Нептун", "Грім 2", "Вільха М" та інших і такоє "сирої" САУ "Богдана"? Чи можливо на четвертому році правління у команди президента є свої новітьні розробки ракет і САУ?
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26.08.2022 08:27 Відповісти
Да? А чему уделяет внимание сам ОП? Сливу информации кацапам? Не Ермак ли светился на фотке с Zеленским и Джонсоном?
У Украины походу президент - Ермак.
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26.08.2022 09:59 Відповісти
виходить що все під контролем єлдака, якого ніхто не вибирав. А ще цікаво, як в ОП мають звільніти Крим, через які міста юбудуть рухатися? Запорізька і Херсонська області в окупації, ці території "слуги" віддали ворогу, то можливо через Турцію?
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26.08.2022 10:18 Відповісти
 
 