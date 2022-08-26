Повернення акцизу на дизель завдасть аграріям ще одного удару, – УАК
Повернення акцизу на дизель, яке пропонують в уряді, неправильне рішення, яке завдасть удару по аграріях, адже переважна більшість сільгосптехніки їздить на цьому виді пального.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
"Наразі в аграріїв дуже багато проблем – у них немає оборотних коштів навіть на те, щоб купити пальне. Зараз вони намагаються продати минулорічну продукцію, і добитися відшкодування ПДВ – тому що коштів на це не вистачає. У таких умовах зробити так, щоб подорожчав дизель – це завдати аграріям ще одного удару. Тому я думаю, що це рішення неправильне", - зауважив Козаченко.
За його словами, через війну абсолютно всі галузі економіки несуть тяжкі втрати, і наразі влада має максимально стимулювати власний бізнес, а не підвищувати ціни.
"Гроші слід шукати з інших джерел. Адже на жаль, попри війну, у нас дуже багато корупції та зловживань зі сплатою податків - якби влада зайнялася порушниками, гроші б знайшлися", - зауважив Козаченко і висловив сподівання, що влада піде назустріч і скасує це рішення.
Як відомо, уряд порушив питання про повернення акцизів, які були відмінені у березні: відповідний законопроєкт Кабмін уже вніс у парламент. У свою чергу експерт Геннадій Рябцев заявив, що після повернення акцизу на пальне, яке пропонує влада, ціни на АЗС деякий час залишаться на нинішньому рівні. Але потім вони виростуть колосально.
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вр до стінки..активи конфіскувати..так і держборг сплатимо..
у найвеличнішого тільки он скільки на офшорах