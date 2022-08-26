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Новини
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Повернення акцизу на дизель завдасть аграріям ще одного удару, – УАК

бензин

Повернення акцизу на дизель, яке пропонують в уряді, неправильне рішення, яке завдасть удару по аграріях, адже переважна більшість сільгосптехніки їздить на цьому виді пального.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Наразі в аграріїв дуже багато проблем – у них немає оборотних коштів навіть на те, щоб купити пальне. Зараз вони намагаються продати минулорічну продукцію, і добитися відшкодування ПДВ – тому що коштів на це не вистачає. У таких умовах зробити так, щоб подорожчав дизель – це завдати аграріям ще одного удару. Тому я думаю, що це рішення неправильне", - зауважив Козаченко.

За його словами, через війну абсолютно всі галузі економіки несуть тяжкі втрати, і наразі влада має максимально стимулювати власний бізнес, а не підвищувати ціни.

"Гроші слід шукати з інших джерел. Адже на жаль, попри війну, у нас дуже багато корупції та зловживань зі сплатою податків - якби влада зайнялася порушниками, гроші б знайшлися", - зауважив Козаченко і висловив сподівання, що влада піде назустріч і скасує це рішення.

Як відомо, уряд порушив питання про повернення акцизів, які були відмінені у березні: відповідний законопроєкт Кабмін уже вніс у парламент. У свою чергу експерт Геннадій Рябцев заявив, що після повернення акцизу на пальне, яке пропонує влада, ціни на АЗС деякий час залишаться на нинішньому рівні. Але потім вони виростуть колосально.

Автор: 

акциз (436) паливо (891)


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В нашій ВР розумних рішень не залишилося. До кінця війни вони прийматимуть лише дурні рішення. Який буде результат війни при цих зрадниках і так ясно.
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26.08.2022 16:15 Відповісти
ото там всі диверсанти й засідають
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26.08.2022 16:45 Відповісти
Та ні малята ви трішечки підзабули казочки.Давайте вашу пам'ять будем освіжати, війни небуде,головне перестати стрілять,розвести і одвести наші підрозділи,побачити мир в очку лепрекона,вагнергейт,бізнес на крові,ШАШЛИКИ на початку війни.А взагалі беня красавчик так розвести нарід,як Мавроді в МММ.Раз повелися на казочкі значить талант.ДУМАЙТЕ людоньки!
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26.08.2022 21:19 Відповісти
а може цим падлам про це і йдеться, щоб під шумок аграріїв добити? Навіть в країнах де війни немає, аграріїв бережуть, бо вони не тільки продуктову незалежність забезпечують, вони ще й традиції зберігають, і між іншім екологічні системи (сонячні панелі, вітряки, переробка свинячого і коров"ячого гівна в газ для виробництва) це теж аграрії впроваджують, бо мають і за що і де.
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26.08.2022 16:21 Відповісти
саме так, мета вбити фермерів, земля - олігархам та тнк.
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26.08.2022 16:51 Відповісти
Правильно Ванька на мило (милованов), або, як він сам себе називає - дебіл, по 100 тис. га хотів роздати в одні руки латифундистам, і від іього ж ця банда ще не відмовилась. Треба так придушити власривів нпвелиаих земельних паїв і фермерів, щоб вони самі віддали землю латифундистам
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26.08.2022 20:10 Відповісти
А коли потужно вводили цей акциз, пан Козаченко здається був міністром с/г? Й рішуче мовчав...А чого?
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26.08.2022 16:28 Відповісти
А мені все подобається,я хочу,щоб Україна стала як Північна Корея.
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26.08.2022 16:30 Відповісти
ну так..повернемо смертну кару..

вр до стінки..активи конфіскувати..так і держборг сплатимо..

у найвеличнішого тільки он скільки на офшорах
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26.08.2022 16:51 Відповісти
 
 