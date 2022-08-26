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Новини Війна
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Чехія ініціюватиме позачергове засідання Ради міністрів ЄС через різке зростання цін на енергоносії

єс,євросоюз

Позачергове засідання Ради у справах енергетики ЄС має вирішити як країнам впоратися із різким зростанням цін на енергоносії.

Про це повідомив міністр промисовості та торгівлі Чеської Республіки Йозеф Сікела, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, яка завдає шкоди всьому Євросоюзу. Тому рішення потрібно шукати також на рівні ЄС. За погодженням з Європейською комісією та прем’єр-міністром Фіалою тому я пропоную якнайшвидше скликати позачергове засідання Ради міністрів країн ЄС з питань енергетики", - написав Сікела.

Нагадаємо, що Чехія протягом цього півріччя головує в Раді Європейського Союзу.

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Чехія (1608) енергетика (2578) Євросоюз (13327) Фіала Петр (96)


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Тааак!.. Почалося!..
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26.08.2022 17:40 Відповісти
Могли б і трохи раніше роздуплитися з колективною протидією

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26.08.2022 21:38 Відповісти
 
 