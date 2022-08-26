Чехія ініціюватиме позачергове засідання Ради міністрів ЄС через різке зростання цін на енергоносії
Позачергове засідання Ради у справах енергетики ЄС має вирішити як країнам впоратися із різким зростанням цін на енергоносії.
Про це повідомив міністр промисовості та торгівлі Чеської Республіки Йозеф Сікела, передає Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо в енергетичній війні з Росією, яка завдає шкоди всьому Євросоюзу. Тому рішення потрібно шукати також на рівні ЄС. За погодженням з Європейською комісією та прем’єр-міністром Фіалою тому я пропоную якнайшвидше скликати позачергове засідання Ради міністрів країн ЄС з питань енергетики", - написав Сікела.
Нагадаємо, що Чехія протягом цього півріччя головує в Раді Європейського Союзу.
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Olga Boggart #514211
показати весь коментар26.08.2022 17:40 Відповісти Мені подобається 0
Михайло Козочкін
показати весь коментар26.08.2022 21:38 Відповісти Мені подобається 0
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