РФ заблокувала підсумковий документ конференції з ядерного договору, - АР

Росія заблокувала угоду за кінцевим документом конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який піддає критиці захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Заступник директора Департаменту нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Росії Іван Вишневецький заявив на підсумковому засіданні конференції з розгляду ДНЯЗ, що "на жаль, щодо цього документа немає консенсусу".

Він стверджує, що багато країн, а не тільки Росія, не згодні з "безліччю питань" у 36-сторінковому проєкті документа.

У проєкті документа є щонайменше три конкретні згадки про Запорізьку АЕС, у тому числі вираження "серйозної стурбованості" станом безпеки, військовими діями на станції та втратою українською владою контролю над об'єктом. У проєкті висловлюється підтримка зусиль МАГАТЕ щодо візиту місії на ЗАЕС.

Документ потребує схвалення 191 країною-учасницею договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї.

Конференція з розгляду дії ДНЯЗ має проводитися кожні п'ять років, але її відклали через пандемію COVID-19. Наступна конференція запланована на 2026 рік.

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