РФ заблокувала підсумковий документ конференції з ядерного договору, - АР
Росія заблокувала угоду за кінцевим документом конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який піддає критиці захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Заступник директора Департаменту нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Росії Іван Вишневецький заявив на підсумковому засіданні конференції з розгляду ДНЯЗ, що "на жаль, щодо цього документа немає консенсусу".
Він стверджує, що багато країн, а не тільки Росія, не згодні з "безліччю питань" у 36-сторінковому проєкті документа.
У проєкті документа є щонайменше три конкретні згадки про Запорізьку АЕС, у тому числі вираження "серйозної стурбованості" станом безпеки, військовими діями на станції та втратою українською владою контролю над об'єктом. У проєкті висловлюється підтримка зусиль МАГАТЕ щодо візиту місії на ЗАЕС.
Документ потребує схвалення 191 країною-учасницею договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї.
Конференція з розгляду дії ДНЯЗ має проводитися кожні п'ять років, але її відклали через пандемію COVID-19. Наступна конференція запланована на 2026 рік.
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Там не предусмотрено наличие неадекватных стран как РФ
А зараз...
Небензя на трибуні оон - це як рібентроп у США на трибуні Ліги націй.
А гроші і тоді всі любили,але був хоч натяк на справедливість.
Якщо не подобається, то як кажуть в Одесі: "... н.....й з пляжу!"
Примерно так сейчас
Мерзота!🤮