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РФ заблокувала підсумковий документ конференції з ядерного договору, - АР

заес

Росія заблокувала угоду за кінцевим документом конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який піддає критиці захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Заступник директора Департаменту нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Росії Іван Вишневецький заявив на підсумковому засіданні конференції з розгляду ДНЯЗ, що "на жаль, щодо цього документа немає консенсусу".

Він стверджує, що багато країн, а не тільки Росія, не згодні з "безліччю питань" у 36-сторінковому проєкті документа.

У проєкті документа є щонайменше три конкретні згадки про Запорізьку АЕС, у тому числі вираження "серйозної стурбованості" станом безпеки, військовими діями на станції та втратою українською владою контролю над об'єктом. У проєкті висловлюється підтримка зусиль МАГАТЕ щодо візиту місії на ЗАЕС.

Документ потребує схвалення 191 країною-учасницею договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї.

Конференція з розгляду дії ДНЯЗ має проводитися кожні п'ять років, але її відклали через пандемію COVID-19. Наступна конференція запланована на 2026 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, - Енергоатом

Автор: 

росія (64958) ядерна безпека (560)


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Топ коментарі
+28
еще немного, и небензи начнут испражняться прямо на трибуну ООН, и вообще везде, куда их будут пускать.
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27.08.2022 08:11
+18
Документ повинен бути тільки один- "Декларація про ліквідацію рф як явища".
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27.08.2022 08:24
+18
Вот в такое время мы живём. Тупо абсурд,треш и дичь. А всё упирается лишь в одно--наличие ракет с ядерной боеголовкой. Первобытный страх за собственную шкуру. Инстинкт выживания. Вот и вся цена нашей "высокоразвитой цивилизации"🤷
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27.08.2022 08:28
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Большая часто этих совещаний, конференций, пока там присутствует рашка - лишь место для бесконечных бла-бла-бла
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27.08.2022 08:11 Відповісти
Вот в такое время мы живём. Тупо абсурд,треш и дичь. А всё упирается лишь в одно--наличие ракет с ядерной боеголовкой. Первобытный страх за собственную шкуру. Инстинкт выживания. Вот и вся цена нашей "высокоразвитой цивилизации"🤷
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27.08.2022 08:28 Відповісти
Мне кажется не страх за шкуру.Всё проще и банальнее.Кацапские деньги.
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27.08.2022 11:18 Відповісти
Ну это понятно. Взять 100 баксов и пойти их слить. Все мы животные..и я не прочь снять шлюшку...Но елки&палки. Надо Марс осваивать... А кто-то втирает про "Правый Сектор"🤦
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27.08.2022 12:14 Відповісти
Але там стає зрозумілим - "хто є хто". А далі будуть санкції.
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27.08.2022 09:14 Відповісти
еще немного, и небензи начнут испражняться прямо на трибуну ООН, и вообще везде, куда их будут пускать.
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27.08.2022 08:11 Відповісти
Один уже доиспражнялся...
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27.08.2022 09:20 Відповісти
Дикуси...
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27.08.2022 08:22 Відповісти
Документ повинен бути тільки один- "Декларація про ліквідацію рф як явища".
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27.08.2022 08:24 Відповісти
Эти правила устарели

Там не предусмотрено наличие неадекватных стран как РФ
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27.08.2022 08:28 Відповісти
Виходить шо Світ в основному похуісти
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27.08.2022 08:32 Відповісти
ні, там має бути консенсус. Прийняти більшістю голосів не виходить.
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27.08.2022 09:31 Відповісти
И шо теперь, Запад опять оближется и традиционно выразит озабоченность и осуждение рашки в жёстких выражениях и на этом всё закончится?
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27.08.2022 08:38 Відповісти
Немає у світі єдності і справедливості.Після нападу на Філяндію,яку раша називає «зимовою кампанією»,есесер як пробка з Ліги націй вилетів.
А зараз...
Небензя на трибуні оон - це як рібентроп у США на трибуні Ліги націй.
А гроші і тоді всі любили,але був хоч натяк на справедливість.
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27.08.2022 08:38 Відповісти
Всі ці пропозиції і угоди до ж...и, поки існує інструмент блокування рішень. Вихід простий - жодна країна не повинна мати право "вето", рішення приймаються більшостю і обов'язкові для всіх .
Якщо не подобається, то як кажуть в Одесі: "... н.....й з пляжу!"
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27.08.2022 08:43 Відповісти
Преступник может заблокировать решение суда

Примерно так сейчас
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27.08.2022 08:51 Відповісти
Україні, щоб звернути увагу на проблему ЗАЕС, потрібно почати обстрілювати Курську АЕС.
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27.08.2022 09:05 Відповісти
царь лаптеногих урізав осетра, від глобальної війни від Сталіна та Хрущова перейшов до війни з Україною. Рішив, що тут то він потягне. І під вой клікуш і сільських сумасшедших "пошел в бой" і "спекся". А тепер починають придумувати, хочете щоб підписали, зніміть санкції. А то демілітаризуємо і НАТО і весь світ. Болотні мрійники разом із своїм водяним глубінного болота.
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27.08.2022 09:16 Відповісти
кому нафік потрібна ця конференція після недезавуйованих погроз вищих посадовців касапів (включно з зам.секретаря собезу колишнім президентом і чинним керівником МЗС) застосувати ту саму ядерну зброю по Україні, а також по країнам Європи?
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27.08.2022 09:30 Відповісти
Всі прекрасно розуміють, що буде заблоковано, але розробляють, тріпають язиками на протязі десятиліть, наперед знаючи про нульовий результат.
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27.08.2022 13:10 Відповісти
Міжнародні кастрати.
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27.08.2022 13:16 Відповісти
Скільки нікчемних, так званих "організацій", створили в світі псевдоліберали-соціалісти, прикриваючись демократією! Організації-паразіти, які жирують за рахунок платників податків, ні за що не відповідаючи, створюючи вид бурхливої ​​діяльності! І устави таки склали, щоб не приймати ніяких рішень, бо рішення - це відповідальність. А так, розводять ручками, мовляв, нічого не можна вдіяти, - такий у нас устав!
Мерзота!🤮
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27.08.2022 13:29 Відповісти
 
 