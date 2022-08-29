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Ціни на дизельне пальне не зміняться після повернення акцизів, - Кубраков

сбу,азс,білорусь,пальне

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП.

За його словами, це пояснюється тим, як зараз падають ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Кубраков додав, що акциз, який пропонується повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни та значно меншим, ніж в Євросоюзі.

"За такої кон’юнктури ринку, і розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне пальне взагалі не повинна змінитися", – впевнений міністр.

Кубраков додав, що вже можна сказати, що завершилась паливна криза. По всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку.

"На цьому етапі вона завершилася, але все одно ринок дуже змінився, він працює без запасів", – додав він.

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Нагадуємо:

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Після часткового повернення акцизів на дизпаливо та бензини ціни на них не зміняться, або ж коливання буде "в межах похибки", вважає Кубраков.

Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

Автор: 

паливо (892) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+4
Тоесть могли бы и упасть, но мы вовремя налог введём и будет как раньше.
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29.08.2022 15:00
+3
"Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів." - скиздів і оком не моргнув міністр інфраструктури...
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29.08.2022 15:05
+3
Віримо-віримо! Зельониє ніколи не брехали. І от знову!
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29.08.2022 15:50
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+4 грн/літр для бензину
+2 грн/літр для газу.
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29.08.2022 14:58 Відповісти
Це те бидло зелене, яке мололо, що ми можемо збільшити армію і фінансування на ЗСУ, але не зможемо будувати дороги , перед початком російського нападу.

Всі зелені виродки будете відповідати за не підготовку країни до війни. Сцуки .
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29.08.2022 15:50 Відповісти
Тоесть могли бы и упасть, но мы вовремя налог введём и будет как раньше.
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29.08.2022 15:00 Відповісти
"Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів." - скиздів і оком не моргнув міністр інфраструктури...
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29.08.2022 15:05 Відповісти
Brent здорожчала до $101,9 за барель !
Кубраков только откаты при строительстве дорог хорошо считает.....
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29.08.2022 15:10 Відповісти
два тижні тому їздив за маршрутом Іспанія-Франція-Бельгія-Нідерланди, вчора заїзжав в Німеччину. Всюди бензин дешевшає. Я би сказав десь з 2.00 - 2.10 до 1.70-1.80 в середньому. Ще трохи і вийдемо на довоєнні показники.
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29.08.2022 16:53 Відповісти
тобто "тримають" ціну на паливо від зниження?Дякую.Дуже дякую.
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29.08.2022 15:22 Відповісти
Але й не знизиться, згідно зниження ринкової ціни на нафту.
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29.08.2022 15:40 Відповісти
Это новая формула расчета....зелень+
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29.08.2022 15:49 Відповісти
Віримо-віримо! Зельониє ніколи не брехали. І от знову!
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29.08.2022 15:50 Відповісти
Я нихера не понимаю в их арифметике.Если цены не изменятся,то или сейчас компании получают сверхприбыль,или потом будут работать в минус.
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29.08.2022 16:22 Відповісти
Дивні діла...Є акциз,нема акцизу - ціна та сама...До речі,в торгівлі колись більше карали не за недостачу,а за надлишок коштів...Тому що недостача могла статись через простий недогляд,а надлишок то вже доведене злодійство...
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29.08.2022 17:55 Відповісти
На яких зебілів розрахований цей висер ********?..
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30.08.2022 09:28 Відповісти
 
 