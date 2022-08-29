Ціни на дизельне пальне не зміняться після повернення акцизів, - Кубраков

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю ЕП.

За його словами, це пояснюється тим, як зараз падають ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Кубраков додав, що акциз, який пропонується повернути, все одно залишається значно меншим, ніж був до війни та значно меншим, ніж в Євросоюзі.

"За такої кон’юнктури ринку, і розміру акцизу, наприклад, ціна на дизельне пальне взагалі не повинна змінитися", – впевнений міністр.

Кубраков додав, що вже можна сказати, що завершилась паливна криза. По всій території країни на АЗС пальне є в наявності, а також майже ніде немає обмежень на продаж пального на одну автівку.

"На цьому етапі вона завершилася, але все одно ринок дуже змінився, він працює без запасів", – додав він.

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Нагадуємо:

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Після часткового повернення акцизів на дизпаливо та бензини ціни на них не зміняться, або ж коливання буде "в межах похибки", вважає Кубраков.

Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.