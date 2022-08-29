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Новини
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"Укренерго" має достатньо коштів для погашення боргів за "зелену" енергію, - депутати

електроенергія

Депутати з міжфракційного об’єднання "Чиста енергія здорове довкілля" спрямували до НЕК "Укренерго" звернення щодо проблеми розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні групи депутатів, підписаному членом фракції "Батьківщина" Олексієм Кучеренком до голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За інформацією депутатів, "Укренерго" не виконує своїх зобов’язань щодо забезпечення збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

При цьому зазначається, що завдяки доходам з експорту електроенергії та тарифу на передачу, "Укренерго" має фінансовий ресурс, щоб розрахуватись з галуззю ВДЕ майже на 100% за результатами 2022 року.

Кучеренко підкреслив, що "Укренерго" вже отримала майже 2 млрд грн доходу з продажу перетину на експорт електроенергії, які, за словами Кудрицького, компанія планувала спрямувати на погашення заборгованості на ринку електроенергії.

"З огляду на публічну інформацію про доходи "Укренерго" та заяви галузевих асоціацій ВДЕ про низький рівень розрахунків з виробниками з ВДЕ через відсутність коштів у "Укренерго", є незрозумілим, чому "Укренерго" не здiйснює своїх зобов'язань відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", - додав він.

Автор: 

електроенергія (6185) Укренерго (2688)


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Топ коментарі
+8
Ахметов мабуть щось пообіцяв трутням в конвертах.
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29.08.2022 15:28
+7
увесь світ допомагає Україні, бюджет якої в глибокій ж0..., а вони вирішили виплатити кошти.
закон до речі придумав Порох. це все що треба знати про нинішніх і попередніх правителях
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29.08.2022 15:43
+4
відшкодування зе-депутатам?
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29.08.2022 15:27
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відшкодування зе-депутатам?
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29.08.2022 15:27 Відповісти
для начала поинтересуйтесь при ком рост зеленки был в разы.. что даже вынуждены были снижать производительность АЭС. ибо обязаны были куплять дорогую зеленку....

помниться на этом сайте пару лет назад была инфа.
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29.08.2022 17:10 Відповісти
при кому?)при янеку
там і ахмєт і бойко і клюєв руки добре погріли
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29.08.2022 18:59 Відповісти
"Батьківщина" з Олексієм Кучеренком -- идут на за руцким кораблем
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29.08.2022 19:44 Відповісти
Ахметов мабуть щось пообіцяв трутням в конвертах.
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29.08.2022 15:28 Відповісти
нахєра та хто їх обирав "Депутати з міжфракційного об'єднання "Чиста енергія здорове довкілля"
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29.08.2022 15:34 Відповісти
Юліну Батьківщину в особі Кучеренка хвилює тільки, щоб ****** "зелені енергетики" не залишились без надприбутків, бо зелені хочеться всім, не тільки зеленій владі.
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29.08.2022 15:40 Відповісти
увесь світ допомагає Україні, бюджет якої в глибокій ж0..., а вони вирішили виплатити кошти.
закон до речі придумав Порох. це все що треба знати про нинішніх і попередніх правителях
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29.08.2022 15:43 Відповісти
не п.зди
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29.08.2022 15:49 Відповісти
говорити про "чисту енергію та здорове довкілля" коли пенсіонери на смітниках шукають їду
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29.08.2022 15:46 Відповісти
Ахметку рятуєте? Продавав звичайну електрику під виглядом "зеленої" Ганьба
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29.08.2022 15:47 Відповісти
Без 10 % зеленої енергетики у складі всієї енергії Україну не приймуть до ЄС.
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29.08.2022 16:00 Відповісти
У нас за документами буде всі 90 % зеленої енергетики! Цю умову ми вже давно перевиконали)
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29.08.2022 16:11 Відповісти
Коли прийшов Зеленський до влади, то заборонив будувати нові Зелені електростанції, а "інвестори" верещали мол давайте, у нас проекти, нам обіцяли.

Ці мародери ніяк не нажеруться. Націоналізувати потрібно сонячні електростанції, а після війни за них заплатити, якщо вийде.
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29.08.2022 17:15 Відповісти
Не нужно !!! Пусть продают нам зеленную енергию по цене атомной -- не устраивает пусть используют для себя !!!
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29.08.2022 19:46 Відповісти
 
 