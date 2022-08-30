Латвія вже надала Україні військову підтримку майже на 300 млн євро

Із 24 лютого військова підтримка, надана урядом Латвії в Україні, вже сягнула майже 300 млн євро - громадяни, компанії та громадські організації Латвії зібрали пожертвувань на суму понад 15,7 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП,про це повідомили в Міноборони Латвії

Військова підтримка, що надається Латвією, містить озброєння, індивідуальне спорядження, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, безпілотні літальні апарати, самохідні гаубиці, вертольоти.

Також за підтримки Міністерства оборони та МЗС Латвії Україні регулярно надається різноманітна гуманітарна допомога. Із 22 по 25 серпня під час візиту до України парламентський секретар Міністерства оборони Байба Бледнієце та старший спеціаліст з питань міжнародного військово-релігійного співробітництва Елмарс Плявіньш передали гуманітарну допомогу, надану латвійськими компаніями та мешканцями.

До складу партії, зібраної рухом "Підприємці за мир", увійшли взуття, продукти харчування - чай, цукор, хліб, м'ясні консерви, квасоля, макарони, гречка, борошно та інші продукти харчування, які можна довго зберігати, а також спеціально підготовлені позашляховики. Остання партія містила військову техніку, надану Національними збройними силами.

"Це буде довго, наша підтримка та підтримка інших країн є однією з умов виживання та незалежності України. Латвія є лідером у наданні підтримки та подає приклад іншим країнам у Європі та в усьому світі", - зазначив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Також читайте: Світ має надавати Україні більше озброєння та посилити санкції проти РФ, - президент Латвії Левітс