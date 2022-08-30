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Латвія вже надала Україні військову підтримку майже на 300 млн євро

латвія

Із 24 лютого військова підтримка, надана урядом Латвії в Україні, вже сягнула майже 300 млн євро - громадяни, компанії та громадські організації Латвії зібрали пожертвувань на суму понад 15,7 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП,про це повідомили в Міноборони Латвії

Військова підтримка, що надається Латвією, містить озброєння, індивідуальне спорядження, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, безпілотні літальні апарати, самохідні гаубиці, вертольоти.

Також за підтримки Міністерства оборони та МЗС Латвії Україні регулярно надається різноманітна гуманітарна допомога. Із 22 по 25 серпня під час візиту до України парламентський секретар Міністерства оборони Байба Бледнієце та старший спеціаліст з питань міжнародного військово-релігійного співробітництва Елмарс Плявіньш передали гуманітарну допомогу, надану латвійськими компаніями та мешканцями.

До складу партії, зібраної рухом "Підприємці за мир", увійшли взуття, продукти харчування - чай, цукор, хліб, м'ясні консерви, квасоля, макарони, гречка, борошно та інші продукти харчування, які можна довго зберігати, а також спеціально підготовлені позашляховики. Остання партія містила військову техніку, надану Національними збройними силами.

"Це буде довго, наша підтримка та підтримка інших країн є однією з умов виживання та незалежності України. Латвія є лідером у наданні підтримки та подає приклад іншим країнам у Європі та в усьому світі", - зазначив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Також читайте: Світ має надавати Україні більше озброєння та посилити санкції проти РФ, - президент Латвії Левітс

Автор: 

Латвія (1345) допомога (8322)


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Топ коментарі
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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30.08.2022 12:23
+5
ничего себе медленно, 700к евро, спасибо и за это!
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30.08.2022 12:42
+5
супер. маленька країна, а такі великі серця.
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30.08.2022 12:47
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Хотілось би знати що пожертвував для ЗСУ квартал 95.
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30.08.2022 12:18 Відповісти
Дебіл, до чого 95-й до Латвії? Латиші!!! Дякуємо!
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30.08.2022 13:01 Відповісти
Маленька Латвія допомагає чим може, а квартал навіть бронежилета не купив для ЗСУ. Все бавляться відосиками.
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30.08.2022 13:18 Відповісти
Ну шо замовк? В перший же день реєстрації вскочив в халепу?
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30.08.2022 13:41 Відповісти
cho ta s bairaktarom u nas vse medlenno...uvi

https://www.ziedot.lv/en/fundraising-towards-the-bayraktar-of-latvia-4320
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30.08.2022 12:23 Відповісти
ничего себе медленно, 700к евро, спасибо и за это!
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30.08.2022 12:42 Відповісти
ta...Litovci zagnali "planku" negodjaji - 5 ljamov za nedelju sobrali🤬...vot i poluchaetsa - medlenno.
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30.08.2022 12:50 Відповісти
Как получится - так получится, у всех сейчас трудные времена
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30.08.2022 13:00 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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30.08.2022 12:23 Відповісти
супер. маленька країна, а такі великі серця.
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30.08.2022 12:47 Відповісти
вовка премії чинушам роздасть
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30.08.2022 13:18 Відповісти
Велика дяка, маленькій Латвії! Після перемоги України можливо і Латвія очиститься від 40% ватопітеків
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30.08.2022 13:29 Відповісти
Я дал тебе 10$, он дал тебе 20$. Ты думала, что он лучше просто потому, что он дал тебе больше. Но у него было 200$, а у меня 10$ (с)

Спасибо Латвия, вы очень крутые!
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30.08.2022 13:52 Відповісти
 
 