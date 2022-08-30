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Повернення акцизу на дизель призведе до зростання цін на товари і послуги, а також ударить по підприємствах, що забезпечують мільйони робочих місць в Україні, - лист ФРУ до Гетманцева

бензин

Федерація роботодавців просить владу не повертати акцизи на дизель: це призведе до інфляції та втрати робочих місць Відновлення ставок акцизного податку на дизель призведе до зростання інфляції та загрожує втратою робочих місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до Голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У ФРУ наголосили: дизель є стратегічною позицією для багатьох галузей економіки: добувної та важкої промисловості, яка не може працювати без важкої техніки; сільського господарства, стратегічно важливого державного підприємства "Укрзалізниця" та інших.

"Підвищення вартості дизелю через повернення акцизного податку призведе до подальшого підвищення залізничного тарифу та вартості вантажних перевезень автошляхами, підвищення собівартості промислової та аграрної продукції, та зростанням інфляції, що ставить під загрозу діяльність цілих галузей та під ризик утримання робочих місць", - підкреслили у ФРУ.

Саме тому у Федерації закликали Гетманцева не повертати ставки акцизу на дизельне паливо.

Як відомо, Податковий комітет ВР схвалив доопрацьований законопроєкт 7668-д, яким повертаються акцизи на пальне: на газ повертається акциз у розмірі 52 євро/1000 л, акциз для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу прирівнюється до 100 євро/1000, на інші види пального (бензин та дизель) - 100 євро/1000 літрів.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.

Автор: 

акциз (437) паливо (892) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+15
Гетьманцева , друга кгбиста и агента фсб СИВКОВИЧА, на гиляку !!!
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30.08.2022 17:08
+14
саме це гетьменцо і хоче зробити! ця зелена п@д@ль працює на ****@
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30.08.2022 17:10
+10
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30.08.2022 17:02
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30.08.2022 17:02 Відповісти
А винен виявляється тупiн, що хоче посварити українців між собою та налаштувати проти влади.
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30.08.2022 17:06 Відповісти
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30.08.2022 17:07 Відповісти
Слава Зе дєбілам, війна вже скінчилась? Можно вже нарід кошмар ти!!!
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30.08.2022 21:05 Відповісти
Гетьманцева , друга кгбиста и агента фсб СИВКОВИЧА, на гиляку !!!
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Ви це до кого адресуєте?
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30.08.2022 17:25 Відповісти
Можливо до тебе?
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30.08.2022 17:50 Відповісти
А можливо до тебе?
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30.08.2022 17:54 Відповісти
Та ні 73% не знаю вже як назвати, так не рахують.😪
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30.08.2022 21:07 Відповісти
За мошонку.
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30.08.2022 21:10 Відповісти
Этому гетманцеву не письма писать надо а пистеть ногами, больно и долго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 17:08 Відповісти
саме це гетьменцо і хоче зробити! ця зелена п@д@ль працює на ****@
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30.08.2022 17:10 Відповісти
Як і татарівське дбр. Ніхто не викликав гетманцева на дотип.
Мабуть, це не насесло збитків державі, на відміну від дій Кривоноса по захисту аеропорту Київ.

"Експерт закликав перевірити чиновників, які можуть бути причетні до допомоги ворогові після скандалу з Гетманцевим.
Таку думку https://www.facebook.com/1025750472/posts/10225155922058247/?d=n на своїй сторінці у Facebook висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про можливу причетність голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева до ракетних ударів по нафтобазах в Україні"
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30.08.2022 17:41 Відповісти
Як каже пліснява, "по#уй". Головне, знищити економіку.
Що не добили до вторгнення, доб'ють зараз.
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30.08.2022 17:12 Відповісти
зростання цін на товари і послуги, а також ударить по підприємствах - Плювати! Гроші. Пошвидше й побільше! Ми ж на Україні!
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30.08.2022 17:18 Відповісти
В
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30.08.2022 17:40 Відповісти
Перепуг у власти прошёл и вспомнили про старое - откаты на строительстве дорог !
П.С.
Кого не спрошу, никто не может ответить почему акциз в евро !?
У нас гривна национальная валюта или евро ?
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30.08.2022 17:23 Відповісти
В Монако гривні не приймають, там евро треба.
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30.08.2022 17:31 Відповісти
Україна все одно переможе! На зло усяким негідникам Гетьманцевим. А потім український "Моссад" займеться цими гандурасами!
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30.08.2022 17:37 Відповісти
Дожить би до тих часів з мудрим нарід...м.😪
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30.08.2022 21:39 Відповісти
Треба зареєструвати опитування, надати в якості економічної допомоги нашій країні - єевропейського міністра фінансів, для початку
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30.08.2022 17:39 Відповісти
тільки, тільки стихло про шпіонаж, як Гетьманьчиков знову починає гадити, видно Сівкович знову при ділах у ФСБ. Відбувся легким переляком.
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30.08.2022 17:39 Відповісти
гетьманцев ворог України !
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30.08.2022 17:44 Відповісти
А хто про це знає, може мудрий нарід? 😏
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30.08.2022 21:37 Відповісти
Сівкович знає,спитай у нього.
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31.08.2022 07:27 Відповісти
як там каже гетманців кур потрібно общипувати а баранів стригти....
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30.08.2022 17:48 Відповісти
А барана гетьманцева різати
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30.08.2022 17:52 Відповісти
З одного боку по економіці України б'є зовнішній ворог, а з іншого - свої ж слуги народу і урядовці
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30.08.2022 18:10 Відповісти
Зеля с Путлером в пас працюють !
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30.08.2022 19:10 Відповісти
Та зельониє тут себе показово у груди гепали доказуючи що це не змінить ціни навіть на паливо!
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30.08.2022 18:22 Відповісти
(гет добавлено) - манцев редкая *ука.
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30.08.2022 21:29 Відповісти
 
 