Окупанти обстрілюють Енергодар: "Сука! Москалі шо творять!". ВIДЕО

Російські окупанти почали зумисне обстрілювати житлові квартали захопленого Енергодару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з обстрілів зафільмував мешканець міста. Боєприпас розірвався в дворі його будинку. Повідомляється, що унаслідок обстрілу загинуло троє цивільних.

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