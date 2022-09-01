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Окупанти обстрілюють Енергодар: "Сука! Москалі шо творять!". ВIДЕО
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Російські окупанти почали зумисне обстрілювати житлові квартали захопленого Енергодару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з обстрілів зафільмував мешканець міста. Боєприпас розірвався в дворі його будинку. Повідомляється, що унаслідок обстрілу загинуло троє цивільних.
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+29 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.09.2022 10:58
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+14 Чайка Київ
показати весь коментар01.09.2022 10:57
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Будь ласка, зачекайте...
цить, придурок! Йди краще засмагай на іспанському пляжу!
Так шо, Ваньша, не манди мені про кацапські танки, ми це вже пережили...
Інакше ні МАГАТЕ, ні ООН, ні Червоний Хрест, ні ОБСЄ не ворухнуться.
И даже способ есть - снимки со спутника. И не ждать подачки от США, а свои предоставить, тем более, что купили спутник и доступ.
Нужно заткнуть их ложь фактами.
Але режим секретності. Згадайте, по Боїнгу амери фото так і не дали, блін, 8 років пройшло, там вже супутник той мабуть впав.
Но казалось бы - 8 лет тянуть кота за хвост, допрашивать десятки свидетелей, собирать улики и так далее.
Или предоставить суду фото со спутника(ов), а они точно есть и за два часа вынести обвинительный приговор. Утрирую, конечно, но тянулось бы точно менее 8 лет.
А так у меня только два вывода - либо фотки не с тем содержимым, что нужно суду, либо ве эти спутники сплошная *****.
Вот и выходит, что в одно поверить сложно, а в другое невозможно.
А секретность - сколько себя помню, этим обычно прикрывали не столько важную информацию, сколько неудобную
Або ракеты не той системы - тоже вариант
Чтобы выставить себя защитником от нацистов .
Путлер это выходец с нквд.А они мастера лживых провокаций.Ссср тоже выставлял Финляндию агрессором когда нападал на нее в 1939.Но жители видят кто есть кто.
Танька Кайф! Це точно ти, зетепешка!
Тільки лапоть міг згадати бурановскіх бабушек, та навести їх як приклад. От ти і спалив контору, нарешті.
Просто згадала, як тільки вона виходила на стежку війни зі мною, одразу з'являвся 50 сент та починав за нею підлизувати. У Таньки хоча б вистачило розуму зникнути з сайту, як і іншім Зебілам , але ти залишилось, недолуге.
Гапка гапкой.
На сайт повернулась сама упорота Зебілка - Татьяна Лайф, влаштовує свій звичайний Хайп під іншим ніком «5050» - хто скучив за Зе тепешкою, підходьте. Вона сьогодні дає усім з усіх сторін, як її кумир дитинства - Вофка Галабаротька.
Що до шкіл у селах та містах в Україні, які орки постійно знищують, то твій жарт виглядає, як знущання, ***** ти кончена.
Чи у твоїй дярєвнє шкіл нема? Там для них приготували цікаву нову програму, ***** буде робити з них юних ******.
Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."
Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.
За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.
В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."
Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.
З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
Каденція ще не закінчена. Тому найвеличніший і відхилив петицію.