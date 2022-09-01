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війна (56084) МАГАТЕ (373) Енергодар (244) атака на ЗАЕС (109)

Окупанти обстрілюють Енергодар: "Сука! Москалі шо творять!". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти почали зумисне обстрілювати житлові квартали захопленого Енергодару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з обстрілів зафільмував мешканець міста. Боєприпас розірвався в дворі його будинку. Повідомляється, що унаслідок обстрілу загинуло троє цивільних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Міноборони РФ кажуть, що "український десант висадився із човнів і спробував захопити ЗАЕС"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
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01.09.2022 10:58
+18
Кацапи салютують на честь приїзду МАГАТЕ.
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01.09.2022 10:51
+14
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.09.2022 10:57
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Кацапи салютують на честь приїзду МАГАТЕ.
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01.09.2022 10:51 Відповісти
Хмиздєц Енергодару
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01.09.2022 10:56 Відповісти
Чи ти дурна?Це ти шо каркнула?!
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01.09.2022 12:14 Відповісти
рыбка ванькин!

цить, придурок! Йди краще засмагай на іспанському пляжу!
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01.09.2022 12:22 Відповісти
повішайте цих пітухов. шоб їм оті їхні ****** жопи усим повідривало
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01.09.2022 10:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.09.2022 10:57 Відповісти
..у хлопця титанові яйця.. або ще дуже молодий та завзятий.. або те й те разом
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01.09.2022 10:57 Відповісти
Так,херой!Його би в окоп с гранатою і на кацапский танк!
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01.09.2022 12:18 Відповісти
Ну, ти б одразу обісрався від таких вибухів в Іспанії. А ми вже звикли.
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01.09.2022 12:28 Відповісти
Ваньша, мій Макарів зараз напівзруйнований кацапами. І так само кацапи гатили по нам, по макарову як оце на відео. І ми мусили ховатись де можна було і знімали на відео прильоти...Тож у нас своїх окопів було достатньо.
Так шо, Ваньша, не манди мені про кацапські танки, ми це вже пережили...
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01.09.2022 13:45 Відповісти
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01.09.2022 10:58 Відповісти
ЗЕзвіздаболи.
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01.09.2022 11:14 Відповісти
просто оставлю здесь для памяти

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01.09.2022 13:35 Відповісти
Ну ось, ше один доказ про здачу України ***** зеленими **********...
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01.09.2022 13:46 Відповісти
Доказательство на карте военных действий в Украине. Но контузия вражеской пропагандой оставляет мало шансов на выздоровление индивидуума, контуженного телевизором. Ситуацию исправляет досрочная и естественная убыль населения. Но это очень болезненный и длительный процесс.
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01.09.2022 13:56 Відповісти
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01.09.2022 18:45 Відповісти
Україна має повне право завдавати ударів по кацапських ядерних об'єктах.
Інакше ні МАГАТЕ, ні ООН, ні Червоний Хрест, ні ОБСЄ не ворухнуться.
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01.09.2022 10:59 Відповісти
кацапи постійно наводять вагомі аргументи на користь прямого військового втручання заходу. розлив радіації до сусідніх країн НАТО може активувати статтю 5.
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01.09.2022 11:01 Відповісти
И сейчас самый подходящий момент доказать, что москали врут, обвиняя Украину.
И даже способ есть - снимки со спутника. И не ждать подачки от США, а свои предоставить, тем более, что купили спутник и доступ.
Нужно заткнуть их ложь фактами.
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01.09.2022 11:02 Відповісти
Там вся штука в тому, що б'ють або вночі, або коли хмарно… Це єдине прийнятне пояснення, чому жодного фото з супутника ще не надано
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01.09.2022 11:23 Відповісти
Да там купа фото, скоріш за все. Такого бути не може, що за 6 місяців немає фото.
Але режим секретності. Згадайте, по Боїнгу амери фото так і не дали, блін, 8 років пройшло, там вже супутник той мабуть впав.
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01.09.2022 11:56 Відповісти
Даже не думаю оправдывать русских в истории с Боингом.
Но казалось бы - 8 лет тянуть кота за хвост, допрашивать десятки свидетелей, собирать улики и так далее.
Или предоставить суду фото со спутника(ов), а они точно есть и за два часа вынести обвинительный приговор. Утрирую, конечно, но тянулось бы точно менее 8 лет.
А так у меня только два вывода - либо фотки не с тем содержимым, что нужно суду, либо ве эти спутники сплошная *****.
Вот и выходит, что в одно поверить сложно, а в другое невозможно.

А секретность - сколько себя помню, этим обычно прикрывали не столько важную информацию, сколько неудобную
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01.09.2022 14:29 Відповісти
Для суду ще потрібні свідчення людей, фото мало. З іншого боку, може дійсно, саме потрібних фото і немає, або не той ракурс.
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01.09.2022 15:45 Відповісти
Да понятно.
Або ракеты не той системы - тоже вариант
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01.09.2022 16:18 Відповісти
облачность и время суток не помеха для съёмки.
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01.09.2022 13:58 Відповісти
Кацапи уперто хочуть щоб по Росії нанесли масовий первентивний удар ядерною зброєю
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01.09.2022 11:12 Відповісти
Из дупла клоуна?
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01.09.2022 14:26 Відповісти
Это тактика кремлевских пропагандистов.Обстреливать захваченные путлеровцами города и села а потом винить в этом всу .
Чтобы выставить себя защитником от нацистов .
Путлер это выходец с нквд.А они мастера лживых провокаций.Ссср тоже выставлял Финляндию агрессором когда нападал на нее в 1939.Но жители видят кто есть кто.
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01.09.2022 11:14 Відповісти
Тут еще могут быть и карательные обстрелы так как путлеровцы видят что жители запорожья и херсона против рашисткой оккупации .А для мира и своего ватного стада лгать что это все всу.
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01.09.2022 11:17 Відповісти
Місія МАГАТЕ стоїть на блокпосту за 20 км від фронту.
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01.09.2022 11:18 Відповісти
Чувак на полном морозе. Тут прилеты, а он видосы снимает))
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01.09.2022 11:20 Відповісти
Знімав те що далі, а прилитіло і до них.
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01.09.2022 11:58 Відповісти
Ну как вам очередные договоры с рашистами? Когда и у нас и в Европе наконец поймут что рашисты ето неадекватные мрази которых только топор вылечит
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01.09.2022 11:23 Відповісти
Не розумію, а в самому місті кацапів типо нема
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01.09.2022 11:28 Відповісти
Вони ж не стоять коло кожного будинку. Місто чималеньке.
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01.09.2022 12:01 Відповісти
Вони масово виїзжали з міста з разом з технікою напередодні.
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01.09.2022 14:44 Відповісти
Під*раси...
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01.09.2022 11:47 Відповісти
Кацапи-це гівно,а його треба закопувати,аби не смерділо!
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01.09.2022 12:17 Відповісти
А таких як ти - деактивовувати, щоб не смерділи на сайті.
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01.09.2022 12:30 Відповісти
Не хотят допускать представителей МАГАТЭ на станцию,отсюда и обстрелы и сказки про десант.
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01.09.2022 12:20 Відповісти
Їм дешевше знищити цю колону та звалити все нас, ніж допустити місію на станцію. Тому представники магате майже приречені на знищення.
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01.09.2022 12:32 Відповісти
Вы о МАГАТЭ так говорите,как будто это "бурановские бабушки".
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01.09.2022 14:30 Відповісти
Малайзійський Боїнг теж не був беспілотником.
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01.09.2022 16:10 Відповісти
Хватит уже бреда.
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01.09.2022 16:14 Відповісти
Фіфті-фіфті, нє командуй!

Танька Кайф! Це точно ти, зетепешка!
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01.09.2022 16:19 Відповісти
Ошибаешься,хотя мы видимо из одного города.
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01.09.2022 16:24 Відповісти
З Мухосранска?
Тільки лапоть міг згадати бурановскіх бабушек, та навести їх як приклад. От ти і спалив контору, нарешті.
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01.09.2022 16:26 Відповісти
Да,тебе полегчало.
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01.09.2022 16:28 Відповісти
Ніт, не полегчало. Ненавиджу гвинторогих, які тут бекають.

Просто згадала, як тільки вона виходила на стежку війни зі мною, одразу з'являвся 50 сент та починав за нею підлизувати. У Таньки хоча б вистачило розуму зникнути з сайту, як і іншім Зебілам , але ти залишилось, недолуге.
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01.09.2022 16:40 Відповісти
Я тебя гапка не спросил,что мне делать.Сидишь побитая молью и гадишь целыми днями.
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01.09.2022 17:57 Відповісти
Бачу, що у тебе без Таньки спермотоксикоз почався. Знайди собі іншу сучку, а то ходиш тут незадоволений, лаптями смердиш на рузкам ізикє.
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01.09.2022 18:58 Відповісти
Дафай, жги,таких как ты, от силы хватает на два предложения,а потом из вас ,кроме гавна ни-че-го.
Гапка гапкой.
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01.09.2022 20:52 Відповісти
Підарок підарком.
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01.09.2022 21:05 Відповісти
Во-во,твой талант раскрыт ещё не полностью.
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01.09.2022 21:13 Відповісти
А твій повністю. Ти кацапська істота невідомої статі, яка топила за Зе разом з самою впоротою зебілкою Танькою Лайф з двох акаунтів ви розводили такі срачі, що ваші таланти тут ніколи не забудуть.
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01.09.2022 21:33 Відповісти
Ви с аднаво горада та с аднаво ір.
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01.09.2022 21:34 Відповісти
Во-во,дафай,тебя ещё не все на форуме знают.
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01.09.2022 21:41 Відповісти
«во-во» - це у якому городі якої губернії так гутарють?
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01.09.2022 21:46 Відповісти
Сопельки подбери и в школу,там всё узнаешь или в селе уже нет школы.
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01.09.2022 22:01 Відповісти
Шановні Цензоряни!

На сайт повернулась сама упорота Зебілка - Татьяна Лайф, влаштовує свій звичайний Хайп під іншим ніком «5050» - хто скучив за Зе тепешкою, підходьте. Вона сьогодні дає усім з усіх сторін, як її кумир дитинства - Вофка Галабаротька.
Що до шкіл у селах та містах в Україні, які орки постійно знищують, то твій жарт виглядає, як знущання, ***** ти кончена.
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01.09.2022 22:19 Відповісти
Караул,помогите,хулиганы зрения лишают.
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01.09.2022 22:42 Відповісти
Зібрала вже своїх спиногризів-тенісистів до школи?

Чи у твоїй дярєвнє шкіл нема? Там для них приготували цікаву нову програму, ***** буде робити з них юних ******.
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01.09.2022 22:46 Відповісти
Да в тебя даже дрожжи не надо бросать.
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01.09.2022 22:51 Відповісти
Тобі там лайно на вентилятор хтось допомагає кидати, чи сама пораєшся?
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01.09.2022 22:56 Відповісти
Навряд чи.
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01.09.2022 15:49 Відповісти
ВІДХИЛЕНА МОДЕРАЦІЄЙ ПЕТИЦІЯ З САЙТУ ПРЕЗИДЕНТА

Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.

За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.

В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."

Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.

З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
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01.09.2022 15:21 Відповісти
З повагою до пана президента України - не зрозумів ...

Каденція ще не закінчена. Тому найвеличніший і відхилив петицію.
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Это задача ВСУ не давать им обстреливать. Кацапам не нужны города им нужна территориия- поэтому им плевать на разрушения.
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01.09.2022 16:16 Відповісти
 
 