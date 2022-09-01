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Київ накрило смогом: в області горять торф’яники
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Рятувальники гасять на Київщині десятки торф’яників. Місто та область накрило сильним смогом.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз вогонь доводиться гасити у таких місцях:
- Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
- Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 людей особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
- с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки, 4 МП та 16 людей особового складу.
- с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1 МП та 4 працівника особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.
- с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1МП та 6 людей особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.
В Києві та області при цьому - сильний смог.
У Київській обласній адміністрації запевнили, що ситуація знаходиться під контролем, а пожежі на місцях покладу торфу є сезонним явищем.
Топ коментарі
+7 FT FT
показати весь коментар01.09.2022 14:42
+4 Роман Кокоровець
показати весь коментар01.09.2022 14:51
+3 растуди
показати весь коментар01.09.2022 14:41
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підпалюють стерню на полях - попіл то є добрива для наступного врожаю..
дача в Осокорках. так скільки себе пам'ятаю постійно хтось хтів зі своїми шістьма сотками спалити ще й сусідів
а торфяники тліють довго і гівняно гасяться..а відсоток ідіотів вищий, ніж тих агентів
і з сіє цигарки й лупа)) та скільки біля Парку партизанської слави живу - стільки й несе те вонідло..років 25 точно
чи Ви вчителька й у Вас першовересневе загострення??
і зарегились і виправляєте..капець, та у Вас свято!!