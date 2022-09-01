Київ накрило смогом: в області горять торф’яники

Рятувальники гасять на Київщині десятки торф’яників. Місто та область накрило сильним смогом.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз вогонь доводиться гасити у таких місцях:

Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 людей особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки, 4 МП та 16 людей особового складу.

с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1 МП та 4 працівника особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.

с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1МП та 6 людей особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.

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В Києві та області при цьому - сильний смог.

У Київській обласній адміністрації запевнили, що ситуація знаходиться під контролем, а пожежі на місцях покладу торфу є сезонним явищем.