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Новини Київські новини
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Київ (13823) пожежа (3736) смог (18) торф'яники (21) ДСНС (4456)

Київ накрило смогом: в області горять торф’яники

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

киев,смог,туман

Рятувальники гасять на Київщині десятки торф’яників. Місто та область накрило сильним смогом.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз вогонь доводиться гасити у таких місцях:

  • Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
  • Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 людей особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
  • с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки, 4 МП та 16 людей особового складу.
  • с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1 МП та 4 працівника особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.
  • с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1МП та 6 людей особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.

Також читайте: У зоні відчуження ЧАЕС горять торфовища, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

В Києві та області при цьому - сильний смог.

У Київській обласній адміністрації запевнили, що ситуація знаходиться під контролем, а пожежі на місцях покладу торфу є сезонним явищем.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Питарасы сжигают бурьяны на огородах.
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01.09.2022 14:42
+4
скоріше це навмисний підпал кацапської агентури , бо зразу і в п'яти місцях ...
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01.09.2022 14:51
+3
Дивно, що практично навколо всього Києва і одночасно. Підпали?
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01.09.2022 14:41
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Дивно, що практично навколо всього Києва і одночасно. Підпали?
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01.09.2022 14:41 Відповісти
Питарасы сжигают бурьяны на огородах.
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01.09.2022 14:42 Відповісти
скоріше це навмисний підпал кацапської агентури , бо зразу і в п'яти місцях ...
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01.09.2022 14:51 Відповісти
та кожен рік одне й теж саме..задовбали!! навіть коли касапні не було..зараз просто будь який ********** прикривають касапами та війною!
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01.09.2022 15:00 Відповісти
а ви впевнені що раніше підпалювали не агенти ? звісно є відсоток і дебілів ...
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01.09.2022 15:06 Відповісти
впевнена..будинок так стоїть, що сморід з пів району..і не навіть років..

підпалюють стерню на полях - попіл то є добрива для наступного врожаю..

дача в Осокорках. так скільки себе пам'ятаю постійно хтось хтів зі своїми шістьма сотками спалити ще й сусідів

а торфяники тліють довго і гівняно гасяться..а відсоток ідіотів вищий, ніж тих агентів
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01.09.2022 15:14 Відповісти
але ж на скільки я зрозумів горять саме торфяники , городи чи поля . навіщо дачникам чи селянам запалювати торф ?
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01.09.2022 15:34 Відповісти
палять стерню для врожаю наступного року..типу добрива..а де у кого ти поля, наскільки далеко від торфяників і який вітер та сила вітру..

і з сіє цигарки й лупа)) та скільки біля Парку партизанської слави живу - стільки й несе те вонідло..років 25 точно
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01.09.2022 15:41 Відповісти
На "типу добрива" достатньо дати тій стерні перепріти. Палять дебіли "мої діди так робили і я робитиму" і кацапські агенти. Бо починає горіти з кінця серпня вже 8 років підряд починаючи з 2014го. До того - в 13му, 12му і ранійше загоряння були далеко не такими масовими і точно не кожен рік.
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01.09.2022 16:39 Відповісти
я 23 роки працюю агрономом , так доводилось палити бур'яни на полях які тривалий час не обробляли , одного разу палив стерню ріпаку не піддавалась обробітку . але ж не так робиться , поле дискується по периметру розділяється на загонки і поступово спалюється . при цьому на полі знаходиться трактор з бороною і цистерна з водою бо поряд ліс і поля сусідів ... тому вважаю підпал торфу це диверсія .
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01.09.2022 16:54 Відповісти
Не вперше бачу "каСап". Вірно писати - "каЦап"!!!
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01.09.2022 23:16 Відповісти
о боже..яке слушне зауваження..я знаю, як пишеться..я вільно володію українською..але те слово буду писати так, як мені заманеться...

чи Ви вчителька й у Вас першовересневе загострення??

і зарегились і виправляєте..капець, та у Вас свято!!
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01.09.2022 23:31 Відповісти
Так Ви ж теж ніби "зарегилися". Значить "какая разннітца"? Пішу, как хачю? Ну-ну...
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01.09.2022 23:47 Відповісти
таки свято, бо вже й не розумієте, що пісюкаєте
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01.09.2022 23:50 Відповісти
Тепер вже знатимете
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01.09.2022 23:50 Відповісти
І правильно так: "О, Боже!..." До відома)))
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01.09.2022 23:52 Відповісти
"будь який" пишеться через дефіз, наша "вільноволодіюча" українською" і т.д.....
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02.09.2022 00:09 Відповісти
яке ти кончене..дефіцит спілкування? то до психіатра.
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02.09.2022 00:11 Відповісти
Іди уроки вчи!
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02.09.2022 00:18 Відповісти
Так палять торф, щоб не подешевшали дрова газ вуголь
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01.09.2022 15:03 Відповісти
Им, дибилам, уже 10 лет говорят что торфянники нужно заболотить.
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01.09.2022 15:08 Відповісти
Там вокруг СХ поля да и домов полно. просто нужно оперативно тушить
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05.09.2022 13:16 Відповісти
Ці гниди гірше кацапів, їй-богу! Коли вже за оцю ***** почнуть як мінімум конфісковувати майно? А я б взагалі рострілював на хрін! Суки, заїбали, сил нема просто!
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01.09.2022 19:17 Відповісти
В Долинах рек Ирпень и Здвиж полно торфа и он горит каждый год когда долго нет дождей. У меня здесь дача потому знаю -горит каждый год ближе к осени
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05.09.2022 13:15 Відповісти
 
 