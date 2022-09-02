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Росія почала війну проти України ще в 2004 році, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що агресія Росії проти України почалася ще в 2004 році й проявилася у змінах української Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю

 "Війна наша з Російською Федерацією почалася доволі давно. Це навіть не в 2008 році. Я в одному інтерв’ю сказав, що вважав, що війна почалася в 2008 році, – я потім почав згадувати, як відбувалися певні події. Перша війна з Російською Федерацією в нас почалася в 2004 році, коли вони почали втручатися в нашу Конституцію.

І мені шкода, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати зухвало поміняли Конституцію. Вони тоді проголосували закон №2222, коли позбавили повноважень президента, який на той час обирався – пам'ятаєте, в який складний період. Вони вважали, що це компроміс.

Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада тих депутатів, які за вказівкою Путіна, Медведчука і компанії втрутилися в нашу Конституцію…", - зазначив він. 

Данілов заявив, що ми не маємо права так ставитися до таких фундаментальних речей, як Конституція.

За його словами, "потім було друге й третє втручання".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
На жаль, це так. Тоді спеціально урізали повноваження Ющенку, щоб той не зміг в повній мірі реалізувати свої плани щодо європейської інтеграції України.
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02.09.2022 00:52
+18
Так он воно шо.

Мабуть саме тому у 2022 ЗЄко-*****, включно з Даніловим, вирішила, що саме час насрати на загрозу, розмінувати Чонгар і готуватися до шашличків.
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02.09.2022 01:12
+13
"Росія почала війну проти України ще в 2004 році??..."...А тим часом, Петроградське Правительство Народніх Комісарів, щоб повернути під свою власть Вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні, і насилає на наші землі свої війська - красногвардейців, большевиків, - які грабують хліб наших селян і без всякої платні вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів, вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство."

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.
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02.09.2022 00:59
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я завжди батькам (які намагались мене виховувати в контексті русского міра) казав що війна має відбутися
не можуть такі тектоничні здвиги відбуватися без війни
нарешті *** дочекався але усе стало на салї місця і puzzle склався
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02.09.2022 00:51 Відповісти
На жаль, це так. Тоді спеціально урізали повноваження Ющенку, щоб той не зміг в повній мірі реалізувати свої плани щодо європейської інтеграції України.
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02.09.2022 00:52 Відповісти
а юлька була проти, бо "була в надії"
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02.09.2022 07:21 Відповісти
знову невістка всралась? "знову клята Юлька" ?
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27.12.2022 07:54 Відповісти
В 1654 році
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02.09.2022 00:55 Відповісти
так, це помилка Б. Хмельницького
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02.09.2022 09:29 Відповісти
"Росія почала війну проти України ще в 2004 році??..."...А тим часом, Петроградське Правительство Народніх Комісарів, щоб повернути під свою власть Вільну Українську Республіку, оповістило війну Україні, і насилає на наші землі свої війська - красногвардейців, большевиків, - які грабують хліб наших селян і без всякої платні вивозять його в Росію, не жаліючи навіть зерна, наготовленого на засів, вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство."

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ

УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.
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02.09.2022 00:59 Відповісти
война началась с того момента, когда появилась московия.......
кстати, хорошее видео, рекомендую найти пару минут и посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=fKG6QKNSnmw
и вот еще одно, тоже познавательное:
www.youtube.com/watch?v=XBF1AL_s-Ic
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02.09.2022 01:04 Відповісти
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02.09.2022 01:43 Відповісти
Где было наше СБУ? Почему никто не наказан? Они как никто другой все видели и знали
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02.09.2022 01:09 Відповісти
А где был ты?
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02.09.2022 01:24 Відповісти
В яслях
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02.09.2022 02:06 Відповісти
😆
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02.09.2022 06:06 Відповісти
Так он воно шо.

Мабуть саме тому у 2022 ЗЄко-*****, включно з Даніловим, вирішила, що саме час насрати на загрозу, розмінувати Чонгар і готуватися до шашличків.
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02.09.2022 01:12 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять)
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02.09.2022 01:13 Відповісти
Что-то Доилов слишком разговорчивым стал.
Претендует на место Люсика Арестовича?
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02.09.2022 01:14 Відповісти
А що було до 2004 року? Війна з роZZією триває вже не одне століття,а змінюються просто стадії. Скажімо при ссср, Україна була в стадії окупації, починаючи з 1991 по 2013 в стадії холодної війни, з 2014 в стадії гарячої війни, а з 2022 в стадії загострення агресії. Я не єксперт,це так для прикладу вибрав короткий проміжок часу.
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02.09.2022 01:21 Відповісти
Росія розпочала війну проти України 29 вересня 2003 року конфліктом на острові Тузла.
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02.09.2022 01:34 Відповісти
Обійшлося без пасторської допомоги.
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02.09.2022 07:43 Відповісти
Все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
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02.09.2022 08:28 Відповісти
ось така війна коли ясно хто ворог набагато цікавіша https://www.youtube.com/watch?v=Wn_vINzb-dU

росіяни зняли маски
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02.09.2022 09:17 Відповісти
Да эти твари всю свою историю мечтали захватить Украину и периодически у них получалось. Особенно сильно в начале прошлого века подгадили со своим злотрясучим призраком коммунизма, а по факту тоталитаризма. В новейшей же истории с приходом Путина начались все эти брожения, давным давно они хотели Крым отобрать и плавно к этому готовились
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02.09.2022 02:09 Відповісти
отравление Ющенко, путин трижды поздравлял яныка - всё оттуда.
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02.09.2022 02:53 Відповісти
Приблизно в той час в Луганській області була створена організація "Восточное казачество" , яка до українського козацтва не мала жодного відношення ,мала в своему складі багато колишніх міліціонерів і керувалася так званими козаками з Новочеркаська (Росія).До 2014 року вони активно себе не проявляли і брали участь в основному в релігіозних святах, наряжаючись в свою форму. Місцева влада рееструвала їхні осередки по всій області. В 2014 році ці "козаки"зіграли ключову роль в захваті адміністріцій, створенні блокпостів . Навіть був випадок в Новоайдарі коли взяли в полон цих "козаків " і українська СБУ в ЗМІ відрапортували що взяли в полон громадян росії. При подальшій перевірці з'ясувалось що всі вони мають українські паспорти і є членами "Восточного казачества". Експерти і політологи до сих пір не звернули увагу на роль цих "козаків " в подіях того часу в Луганській області.
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02.09.2022 06:13 Відповісти
Интересно, а попрыгунчику, целующему в лоб лысого дебила (что их так тянет на поцелуи-тот детей в пупок, другой-взрослых в лоб), он говорил, что в Украине давно идет война? И что четырежды уклонисту нельзя лезть на место Верховного главнокомандующего? Сколько ж еще откровений мы услышим от членов труппы Ермака...
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02.09.2022 06:59 Відповісти
Ого конституция не устраивает лично Данилова или Зеленский решил претендовать на диктаторские полномочия Кучмы. Так овощь осуществил такое, вернул себе царские полномочия и чем это закончилось Данилов не помнит? А война начинать с распада СССР, тогда ещё были и первые отключения газа в 1993 перед тем как отобрать яо, и пропаганда с осмеиванием Украины по ТВ и откровенные фейки, от комсомольский правды кажется, статья звучала так : Украина готовится напасть на росийю. И там карты названия частей советских и места их дислокации. А комсомольская правда считалась чуть ли не первым демократическим СМИ при развале совка. И тогда ещё б тогда напали, как в Молдове, Грузии, Карабахе и пытались это сделать делая тогда из Крыма отдельную от Украины республику но война в Чечне отложила эти планы.
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02.09.2022 07:58 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів, піднімається питання щодо збільшення повноважень Президента
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02.09.2022 09:26 Відповісти
СИГНАЛ ЗРОЗУМІЛИЙ? У ЗЕ-КЛОУНА МАЛО ВЛАДИ, ПОРА ЗНОВУ ЗАМІНЮВАТИ КОНСТИТУЦІЮ.
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02.09.2022 11:12 Відповісти
Я наприклад також вбачаю в цьому саме такий сигнал.....
І це що він говорить це перша спроба....що скаже народ
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02.09.2022 12:40 Відповісти
Я вважаю,що війна з Росією почалася ще у день вбивства Чорновола і обрання першого президента. Тому що з тих пір російські носи були в усіх державних органах влади..
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02.09.2022 11:24 Відповісти
Ого порушники Конституції нарікають що попередники змінювали Конституцію
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19.01.2023 14:32 Відповісти
 
 