Росія почала війну проти України ще в 2004 році, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що агресія Росії проти України почалася ще в 2004 році й проявилася у змінах української Конституції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю
"Війна наша з Російською Федерацією почалася доволі давно. Це навіть не в 2008 році. Я в одному інтерв’ю сказав, що вважав, що війна почалася в 2008 році, – я потім почав згадувати, як відбувалися певні події. Перша війна з Російською Федерацією в нас почалася в 2004 році, коли вони почали втручатися в нашу Конституцію.
І мені шкода, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати зухвало поміняли Конституцію. Вони тоді проголосували закон №2222, коли позбавили повноважень президента, який на той час обирався – пам'ятаєте, в який складний період. Вони вважали, що це компроміс.
Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада тих депутатів, які за вказівкою Путіна, Медведчука і компанії втрутилися в нашу Конституцію…", - зазначив він.
Данілов заявив, що ми не маємо права так ставитися до таких фундаментальних речей, як Конституція.
За його словами, "потім було друге й третє втручання".
Будь ласка, зачекайте...
не можуть такі тектоничні здвиги відбуватися без війни
нарешті *** дочекався але усе стало на салї місця і puzzle склався
ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ.
кстати, хорошее видео, рекомендую найти пару минут и посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v=fKG6QKNSnmw
и вот еще одно, тоже познавательное:
www.youtube.com/watch?v=XBF1AL_s-Ic
Мабуть саме тому у 2022 ЗЄко-*****, включно з Даніловим, вирішила, що саме час насрати на загрозу, розмінувати Чонгар і готуватися до шашличків.
Претендует на место Люсика Арестовича?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
росіяни зняли маски
І це що він говорить це перша спроба....що скаже народ