Росія почала війну проти України ще в 2004 році, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що агресія Росії проти України почалася ще в 2004 році й проявилася у змінах української Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю

"Війна наша з Російською Федерацією почалася доволі давно. Це навіть не в 2008 році. Я в одному інтерв’ю сказав, що вважав, що війна почалася в 2008 році, – я потім почав згадувати, як відбувалися певні події. Перша війна з Російською Федерацією в нас почалася в 2004 році, коли вони почали втручатися в нашу Конституцію.

І мені шкода, що 8 грудня 2004 року тодішні депутати зухвало поміняли Конституцію. Вони тоді проголосували закон №2222, коли позбавили повноважень президента, який на той час обирався – пам'ятаєте, в який складний період. Вони вважали, що це компроміс.

Сьогодні я можу сказати, що це була державна зрада тих депутатів, які за вказівкою Путіна, Медведчука і компанії втрутилися в нашу Конституцію…", - зазначив він.

Данілов заявив, що ми не маємо права так ставитися до таких фундаментальних речей, як Конституція.

За його словами, "потім було друге й третє втручання".