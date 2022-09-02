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Рашисти за добу вбили 4 цивільних на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти за добу вбили 4 цивільних на Донеччині, - Кириленко 01

"За 1 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку, 1 у Великій Новосілці та 1 в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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02.09.2022 11:23 Відповісти
 
 