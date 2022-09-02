Жителька Дніпропетровщини здавала місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ російським окупантам, - прокуратура

Мешканка смт. Преображенка добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Інформаторка повідомляла ворога про наслідки ракетних та авіаційних ударів. Також вона фіксувала та здавала місця дислокації і шляхи пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області. Вона була затримана правоохоронцями після чергової передачі інформації", - йдеться в повідомленні

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.

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