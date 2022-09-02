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Жителька Дніпропетровщини здавала місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ російським окупантам, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

Мешканка смт. Преображенка добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Інформаторка повідомляла ворога про наслідки ракетних та авіаційних ударів. Також вона фіксувала та здавала місця дислокації і шляхи пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області. Вона була затримана правоохоронцями після чергової передачі інформації", - йдеться в повідомленні

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.

Читайте: Вночі ворог вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Поранено чоловіка, - ОВА. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Жіночку відправити до буцегарні на пожиттєве , бо вона вбивця !!
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02.09.2022 11:54
+10
а перед цим на 10 днів санітаркою до оласного моргу - щоби воно побачило результат своєї діяльності... і відчула і запам"ятала запах 30 серебряників...
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02.09.2022 11:59
+7
..отак хвойди начитаються порад нинішніх перших лядєй в інтернеті - та й досі виконують їх тупорилі антиукраїнські поради
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02.09.2022 12:01
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Понять и простить. Они же дети.
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02.09.2022 11:54 Відповісти
Жіночку відправити до буцегарні на пожиттєве , бо вона вбивця !!
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02.09.2022 11:54 Відповісти
хай шиє рукавиці .
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02.09.2022 11:58 Відповісти
а перед цим на 10 днів санітаркою до оласного моргу - щоби воно побачило результат своєї діяльності... і відчула і запам"ятала запах 30 серебряників...
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02.09.2022 11:59 Відповісти
..отак хвойди начитаються порад нинішніх перших лядєй в інтернеті - та й досі виконують їх тупорилі антиукраїнські поради
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02.09.2022 12:01 Відповісти
но хароший же стартап был...
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02.09.2022 12:36 Відповісти
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02.09.2022 12:03 Відповісти
Пожиттевє, з конфіскацією
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02.09.2022 12:08 Відповісти
Паскуда йо*бана...
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02.09.2022 12:15 Відповісти
необходимость "серого" паспорта встаёт в полный рост
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02.09.2022 12:41 Відповісти
так это ж еще не все!!!
ее муж был (и есть) воином ВСУ....
ана осторожно выпытывала у этого недотепы шо где и когда и стучала русне...
как она **** не боялась шо попадут по расположению мужа ??? или...ей он не важен как муж а важен как источник сведений??? капец короче... (мужу наверное холку намылят...и не только !!!)
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02.09.2022 13:05 Відповісти
И смех и грех, хотела видно и рыбку сьесть и на бутылку сесть.
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02.09.2022 13:44 Відповісти
А у нас війна чи що??? Ми маємо вмирати, а вороги і відверті неприховані зрадники виходить що ні- підозри, суди, розслідування... Твою мать, вона що пляшку алкоголю з супермаркету зперла???? Вона винна у вбивствах і руйнуваннях!!! Епічний триндець якийсь відбувається!!!
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02.09.2022 16:08 Відповісти
 
 