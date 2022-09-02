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Жителька Дніпропетровщини здавала місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ російським окупантам, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканка смт. Преображенка добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
"Інформаторка повідомляла ворога про наслідки ракетних та авіаційних ударів. Також вона фіксувала та здавала місця дислокації і шляхи пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області. Вона була затримана правоохоронцями після чергової передачі інформації", - йдеться в повідомленні
Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар02.09.2022 11:54
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.09.2022 11:59
+7 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар02.09.2022 12:01
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Будь ласка, зачекайте...
ее муж был (и есть) воином ВСУ....
ана осторожно выпытывала у этого недотепы шо где и когда и стучала русне...
как она **** не боялась шо попадут по расположению мужа ??? или...ей он не важен как муж а важен как источник сведений??? капец короче... (мужу наверное холку намылят...и не только !!!)