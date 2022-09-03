Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко

За 2 вересня росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.