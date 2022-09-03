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Росіяни обстріляли громаду на Сумщині. Зафіксовано 5 мінометних прильотів, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 3 вереня, російські війська завдали удару по громаду у Сумській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жертв та руйнувань не зафіксовано.
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