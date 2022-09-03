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Війна за 3 вересня: Херсон - Донбас | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 3 вересня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про бої на Херсонщині та Донбасі.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Контрнаступ у тиші, знищення баз і складів РФ, контроль над мостами. Що відбувається зараз і чого очікувати.

Глядачі матимуть змогу поставити питання в ефірі.

Також дивіться: Українські бійці перечікують обстріл в окопі: "Танчик зовсім близько попав. Зараз осколки будуть сипатися". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
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03.09.2022 20:33
+9
Юрію!!!
Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
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03.09.2022 20:10
+9
Бутусову рекспект. Молодець.👍
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03.09.2022 20:18
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Юрію!!!
Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
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03.09.2022 20:10 Відповісти
Правильно населений пункт ПІски,а піскИ є піскИ. Дивись https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
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03.09.2022 20:48 Відповісти
я копіював інформацію з вікіпедіх, а вона зазвичай дає коректну інформацію
в Україні є 25 сіл з цією назвою, і все це ПіскИ
місцеві донеччани кажуть СлАвінск, але він від цього не перестає бути Слов'Янськом
а Тетяна Чорновол говорить СтугнА, але від цього та не перестає бути СтУгною
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03.09.2022 21:36 Відповісти
когда уже узкие навоюются?
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03.09.2022 20:12 Відповісти
очевидно - когда Хйло сдохнет
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03.09.2022 21:30 Відповісти
Бутусову рекспект. Молодець.👍
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03.09.2022 20:18 Відповісти
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03.09.2022 20:33 Відповісти
Сьогодні на 5 каналі Кривонос був у Я.Соколової і все розповів.
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03.09.2022 23:59 Відповісти
"Десь у той бік" - это я знаю
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03.09.2022 20:36 Відповісти
Бутусов +
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03.09.2022 21:23 Відповісти
Мапа на 3 вересня:

https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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04.09.2022 12:16 Відповісти
 
 