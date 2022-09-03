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Війна за 3 вересня: Херсон - Донбас | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 3 вересня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про бої на Херсонщині та Донбасі.
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Контрнаступ у тиші, знищення баз і складів РФ, контроль над мостами. Що відбувається зараз і чого очікувати.
Глядачі матимуть змогу поставити питання в ефірі.
Топ коментарі
+21 Voc Vox
показати весь коментар03.09.2022 20:33
+9 Олександр Васильєв 9c5970be
показати весь коментар03.09.2022 20:10
+9 wislen Lem
показати весь коментар03.09.2022 20:18
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Піски́ - селище в Донецької області. ПіскИ множина від слова "пісок", наголос на "и", а не якісь ПЄскі, як його обзивають донеччани. Принаймні, українською з наголосом на "і" виходять якісь пІськи. Давайте будемо називати українські топоніми правильно!
в Україні є 25 сіл з цією назвою, і все це ПіскИ
місцеві донеччани кажуть СлАвінск, але він від цього не перестає бути Слов'Янськом
а Тетяна Чорновол говорить СтугнА, але від цього та не перестає бути СтУгною
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375