Війна за 3 вересня: Херсон - Донбас | Бутусов ПЛЮС. ВIДЕО

Сьогодні, 3 вересня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про бої на Херсонщині та Донбасі.

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Контрнаступ у тиші, знищення баз і складів РФ, контроль над мостами. Що відбувається зараз і чого очікувати.

Глядачі матимуть змогу поставити питання в ефірі.

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