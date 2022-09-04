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У Харкові два прильоти по Київському району, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 4 вересня росіяни обстріляли Київський район міста Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Два "прильоти". Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - розповів він.
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