У Харкові два прильоти по Київському району, - Терехов

У ніч на 4 вересня росіяни обстріляли Київський район міста Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Два "прильоти". Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - розповів він.

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