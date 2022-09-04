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У Харкові два прильоти по Київському району, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У ніч на 4 вересня росіяни обстріляли Київський район міста Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Два "прильоти". Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - розповів він.

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04.09.2022 02:08 Відповісти
В меня нипапали. Но знаю, шо целились
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04.09.2022 02:37 Відповісти
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04.09.2022 02:40 Відповісти
Харьков ответит. Тут все злые. Не обрадуетесь, суки.
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04.09.2022 03:03 Відповісти
Що за висловлювання "прильоти"?
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04.09.2022 03:12 Відповісти
частный сектор Киевский район это что - Журавлевка или Даниловка?
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04.09.2022 05:25 Відповісти
и то и другое и еще несколько микрорайонов
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04.09.2022 06:07 Відповісти
терехов... это то, что кричало, что отстоит проспект мясника жукова... патриот... но падла украинского языка так и не выучил... белькочет что-то на козлиной...
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04.09.2022 05:52 Відповісти
 
 