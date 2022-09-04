На Південнобузькому напрямку окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, - ОК "Південь"

У південному регіоні росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим у тих населених пунктах, які перебувають під їхнім контролем.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В операційній зоні південнобузького напряму ситуація стабільно складна, але контрольована. Продовжуються заходи зі знищення запасів та резервів противника, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", - йдеться у звіті.

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