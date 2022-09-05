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Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На окупованій частині Херсонської області росіяни встановили заборону пересування місцевих жителів.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

"Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Тобто можна їбаш.ти всіх хто перетинає, то будуть рашисти.
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05.09.2022 07:56
+9
Якраз саме про це теж хотів сказать! А то будуть, як "Попандопуло з "Весілля в Малинівці" - спідницю натягувать!
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05.09.2022 08:08
+8
в своїх ****** в псковах і рязанях может забороняти а мусора ******* своїх рабів за плакат, тут вільні люди а вам орки залишилось недовго
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05.09.2022 08:07
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Тобто можна їбаш.ти всіх хто перетинає, то будуть рашисти.
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05.09.2022 07:56 Відповісти
Якраз саме про це теж хотів сказать! А то будуть, як "Попандопуло з "Весілля в Малинівці" - спідницю натягувать!
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05.09.2022 08:08 Відповісти
По інфо звідти Лодки і пароплави з цивільними можуть пересуватися через Дніпро до 18години.
Антоновський міст і паромна біля нього, схоже таки виведена з ладу.
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05.09.2022 12:18 Відповісти
Нє, нехай сидять вдома, бо хто їх там розбере, рашисти завжди за цивільними ховаються.
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05.09.2022 17:22 Відповісти
в своїх ****** в псковах і рязанях может забороняти а мусора ******* своїх рабів за плакат, тут вільні люди а вам орки залишилось недовго
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05.09.2022 08:07 Відповісти
Кацапам страшно.
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05.09.2022 08:25 Відповісти
На подходе массовый заплыв ВДВ орков в фонтане под названием Днепр.
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05.09.2022 08:37 Відповісти
Не кожний кацап допливе до середини Дніпра.
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05.09.2022 17:23 Відповісти
Здається вони розуміють що до чого і створюють, такий собі, "живий щіт" з місцевого населення.Спочатку заборона перетинати р.Дніпро а наступним кроком - заборона покидати домівки.
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05.09.2022 08:51 Відповісти
Можливо…
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05.09.2022 09:46 Відповісти
Кацапи , терміново ZZігуйте п'ятками із Херсону , бо це Украіна , а не мухосранськ
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05.09.2022 10:09 Відповісти
Що там казати за Херсон, коли телефонує п'яний "родич" з Севастополя, та бекає перелякано, у меня жє сємья. А попав він туди акурат після 2014 року.
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05.09.2022 17:25 Відповісти
 
 