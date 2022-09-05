Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро

На окупованій частині Херсонської області росіяни встановили заборону пересування місцевих жителів.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

"Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб