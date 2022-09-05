Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро
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На окупованій частині Херсонської області росіяни встановили заборону пересування місцевих жителів.
Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.
"Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Petrov Viktor
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+9 Яр Холодний
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+8 Nikolai Chizhevsky
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Антоновський міст і паромна біля нього, схоже таки виведена з ладу.