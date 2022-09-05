УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10251 відвідувач онлайн
Новини
1 687 6

Favbet з нагоди 23-річчя компанії передасть ЗСУ 23 дрони

дрон,фавбет

Група компаній Favbet і благодійний фонд Favbet Foundation замість звичного святкування 23-ї річниці створення компанії передадуть на потреби Збройних Сил України 23 сучасних квадрокоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"За 2 тижні співробітники перевели на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми закупівлі ми виділимо з власного бюджету", - повідомили в групі.

За сприяння Favbet Foundation дрони найближчим часом надійдуть до підрозділів ЗСУ.

"Favbet робить все можливе для перемоги України. Завдяки українським воїнам ми, як і весь український бізнес, маємо можливість продовжувати працювати і розвиватися. Підтримати сьогодні захисників України – найкраще, що ми можемо зробити для країни. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу", – розповіли в Favbet.

Нагадаємо, що команда Favbet з перших днів вторгнення протистоїть російській агресії і залучається до гуманітарних проєктів. Частина співробітників захищають Україну в складу ЗСУ, більшість – займаються збором коштів, волонтерською діяльністю і беруть участь у роботі Favbet Foundation, 95% проєктів якого зараз переорієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом група компаній Favbet і фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Автор: 

букмекери (93) дрони (4612)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
favbet не з тієї ж контори, що і 1xbet ?
показати весь коментар
05.09.2022 15:49 Відповісти
Майже.

Favbet - украинская букмекерская компания, основанная в 1999 году. Работает по сублицензии Favorit United N.V., зарегистрированной в Кюрасао. Зарегистрирована в реестре Министерства
показати весь коментар
05.09.2022 16:20 Відповісти
ну может на слуху на 3-4 года ,но не как 22... все betы надо закрыть нах!
показати весь коментар
05.09.2022 16:44 Відповісти
это какбы ниочем, они могут каждый мус кидать столько и им не будет заметно
показати весь коментар
05.09.2022 16:24 Відповісти
Все це лохотрон. Що казіно, що ця фігня.
Намагаються шахрайським способом заволодіти грошима лошар.
показати весь коментар
05.09.2022 16:48 Відповісти
 
 