Favbet з нагоди 23-річчя компанії передасть ЗСУ 23 дрони

Група компаній Favbet і благодійний фонд Favbet Foundation замість звичного святкування 23-ї річниці створення компанії передадуть на потреби Збройних Сил України 23 сучасних квадрокоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"За 2 тижні співробітники перевели на благодійний рахунок близько 240 тисяч гривень. Решту суми закупівлі ми виділимо з власного бюджету", - повідомили в групі.

За сприяння Favbet Foundation дрони найближчим часом надійдуть до підрозділів ЗСУ.

"Favbet робить все можливе для перемоги України. Завдяки українським воїнам ми, як і весь український бізнес, маємо можливість продовжувати працювати і розвиватися. Підтримати сьогодні захисників України – найкраще, що ми можемо зробити для країни. Ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу", – розповіли в Favbet.

Нагадаємо, що команда Favbet з перших днів вторгнення протистоїть російській агресії і залучається до гуманітарних проєктів. Частина співробітників захищають Україну в складу ЗСУ, більшість – займаються збором коштів, волонтерською діяльністю і беруть участь у роботі Favbet Foundation, 95% проєктів якого зараз переорієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом група компаній Favbet і фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.