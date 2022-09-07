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За день рашисти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

За день рашисти випустили по Сумській області 140 мін та снарядів різного калібру, також були обстріли зі стрілецької зброї.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Новослобідська громада двічі за день потрапила під артилерійський обстріл. Пошкоджено високовольтну підстанцію.

Миропільську громаду тричі обстріляли з міномета. Білопільську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів. 

Під артобстріл із САУ потрапили села Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.

 Шалигінська та Середино-Будська громади обстрілювалися з мінометів. Зноб-Новгородська та Есманська громади потрапили під обстріл з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Там же людей нема. Можна стріляти до несхочу. Якби були люди то була б зворотна реакція. Нема людей нема реакції.
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07.09.2022 01:02 Відповісти
Граница Сумской обл. 360 км в длину. С той стороны вдоль всей длины границы ездят 2-3 рандомных расчета с гаубицей и минометами, сегодня здесь, а завтра там. Приехали, вальнули по приграничному селу, напомнили что идет война, и *********. Завтра будут уже совсем в другом месте. Ездят ночью, скрытно. Как их искать на таком расстоянии ? Валить по гражданским в ответ в Киеве не разрешают. Типа, я не такая, жду трамвая.
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07.09.2022 01:39 Відповісти
трансграничные обстрелы артой и всяким мелким говном прекратятся только тогда, когда вдоль границ будут сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные артиллерийскими радарами, позволяющими посылать ответку через 20 секунд в точку выхода. По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Именно такое решение будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. М119 достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за американским военным бобиком или даже пикапом.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже осенью, то жизнь в приграничной полосе шириной 10+ км уже превращается в смертельную лотерею для местных жителей.
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07.09.2022 03:51 Відповісти
360 км это большая длина границы. Понадобится очень много таких игрушек вдоль всей длины, иначе своевременной ответки не получится. И это только Сумская область.
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07.09.2022 15:17 Відповісти
560 кілометрів!
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07.09.2022 07:22 Відповісти
 
 