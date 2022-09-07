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Понад 180 тис. кв. км в Україні потребують розмінування, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

Площа території в різних регіонах України, яка потребує очищення від вибухонебезпечних предметів, становить 185 тисяч квадратних кілометрів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Олег Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже половина території нашої держави потенційно була забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами (ВНП).

"На цей час завдяки великим заходам щодо дослідження характеру ведення бойових дій, поглибленому аналізу нам вдалося скоротити потенційно небезпечну територію із 300 тис. кв. км до 185 тис.", - сказав представник ДСНС.

За його словами, ситуація ускладнюється постійними обстрілами з боку Росії низки областей нашої країни. Значну проблему також становить забруднення мінами та ВНП річок, водойм, водосховищ, зокрема прибережних акваторій Азовського і Чорного морів. ВНП можуть бути забруднені приблизно 19 тис. кв. км акваторій України.

Бондар поінформував, що загалом з початку повномасштабної війни було обстежено територію площею майже 70 тис. гектарів та виявлено більш як 192 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 2100 авіабомб.

Під час розмінування Київської, Чернігівської і Сумської областей рятувальники очистили від мін і боєприпасів 447 населених пунктів.

До ДСНС та обласних військових адміністрацій постійно звертаються представники аграрного сектора з проханням провести обстеження сільськогосподарських угідь на наявність боєприпасів, додав Бондар.

"Розуміючи важливість цього питання, ДСНС докладає всіх зусиль, аби аграрії вчасно виконали заплановані заходи. Наразі наші піротехніки вже обстежили 48 630 гектарів земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях України. Розмінування триває і перебуває на постійному контролі ДСНС", - зазначив він.

Також читайте: В Україні проводять розмінування на території дев’яти областей, - Нацполіція

Автор: Наталя Джума
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Навіть, враховуючи те, що основні сили саперів кинуті саме на Київщину (включаючи і частину з інших деокупованих областей - Житомирщини, Чернігівщини та Сумщини), в цих звільнених областях теж непогано працюють З початку війни силами, наприклад, чернігівських саперів, на території області знешкоджено вже більше 40 тисяч "вибухонебезпечних предметів"! Від Шестовицької переправи гримлять вибухи "ліквідаційні" трохи не кожного дня Та й в інших місцях - те саме А це ж ще вони тільки "ключові точки" обстежують! Дороги, поля, населені пункти, об"єкти інфраструктури Збирачі ягід, грибів та горіхів бояться в ліси потикаться (туди, де кацапи базувалися) Весь урожай ліщини дістався мишам, білкам та сойкам Грибів на ринку дуже мало
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07.09.2022 07:59 Відповісти
Кацапська нечисть все загаджує навколо себе,щоб всюди навколо був гадюшник як і в них
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07.09.2022 10:49 Відповісти
- В чём разница между фашизмом и рашизмом?
- ФАШИЗМ - это когда "высшая" раса хочет господствовать над "низшими", а
РАШИЗМ - это когда жадные и завистливые разъ.баи живут в грязи, нищете, и хотят заставить успешных жить также.
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07.09.2022 11:47 Відповісти
 
 