Понад 180 тис. кв. км в Україні потребують розмінування, - ДСНС

Площа території в різних регіонах України, яка потребує очищення від вибухонебезпечних предметів, становить 185 тисяч квадратних кілометрів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Олег Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну майже половина території нашої держави потенційно була забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами (ВНП).

"На цей час завдяки великим заходам щодо дослідження характеру ведення бойових дій, поглибленому аналізу нам вдалося скоротити потенційно небезпечну територію із 300 тис. кв. км до 185 тис.", - сказав представник ДСНС.

За його словами, ситуація ускладнюється постійними обстрілами з боку Росії низки областей нашої країни. Значну проблему також становить забруднення мінами та ВНП річок, водойм, водосховищ, зокрема прибережних акваторій Азовського і Чорного морів. ВНП можуть бути забруднені приблизно 19 тис. кв. км акваторій України.

Бондар поінформував, що загалом з початку повномасштабної війни було обстежено територію площею майже 70 тис. гектарів та виявлено більш як 192 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 2100 авіабомб.

Під час розмінування Київської, Чернігівської і Сумської областей рятувальники очистили від мін і боєприпасів 447 населених пунктів.

До ДСНС та обласних військових адміністрацій постійно звертаються представники аграрного сектора з проханням провести обстеження сільськогосподарських угідь на наявність боєприпасів, додав Бондар.

"Розуміючи важливість цього питання, ДСНС докладає всіх зусиль, аби аграрії вчасно виконали заплановані заходи. Наразі наші піротехніки вже обстежили 48 630 гектарів земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях України. Розмінування триває і перебуває на постійному контролі ДСНС", - зазначив він.

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