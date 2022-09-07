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НКРЕКП планує затвердити акти для погашення боргів перед "зеленою" генерацією

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,вде,альтернативна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує затвердити акти, які дозволять провести розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це йдеться в матеріалах до засідання НКРЕКП, яке призначено на 9 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Регулятор планує затвердити документи державного підприємства "Гарантований покупець" щодо прийому-передачі послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії за січень-травень, липень, жовтень 2021 року, а також березень, квітень-червень 2022 року.

Це дозволить державній "Укренерго" перевести "Гарантованому покупцю" кошти на погашення поточної заборгованості перед "зеленою" генерацією.

За даними "Гарантованого покупця", станом на кінець серпня заборгованість "Укренерго" становить 14,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в законопроєкті № 7427 депутати врахували механізм розподілення коштів, які "Укренерго" отримує від продажу міждержавного перетину. Він передбачає, що половину цих коштів компанія спрямує на погашення боргів на балансуючому ринку, а другу половину направить "Гарантованому покупцю" на розрахунки із "зеленою" генерацією та "Енергоатомом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП вимагає від "Укренерго" та "Гарпоку" якнайшвидше виплатити борги зеленим інвесторам. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Знову Ахметову грошей відсиплять по 'ЗЕленому тарифу" . Цікаво який там відкат.
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07.09.2022 12:31 Відповісти
запитайте у Коломойського і Зеленського, вони вкурсах, за той "откат" роблять Україні закат, покупаючи російське вугілля на "Центроенерго", яке фактично захопив Беня.
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07.09.2022 21:10 Відповісти
Зеленая энергетика это лохотрон для нарита
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07.09.2022 12:32 Відповісти
У нас сегодня больше ни перед кем ни долгов ни обязанностей нету только перед Ахметовым и КО. Пошли на договор с Парашей, сняли с нее санкции чтобы нам разрешили продать зерно за копейки и заплатить Ахметову
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07.09.2022 12:47 Відповісти
НКРЕКП после такого шахер-махера обеспечит своих потомков по 10-е колено...
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07.09.2022 12:49 Відповісти
А що хтось чекає що років через 10 прийдуть люди хто будуть вкладати гроші в українську енергетику ?
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07.09.2022 13:25 Відповісти
Нарід призиває владу не розраховуватися по тих договорах, які підписали? Тоді навіщо підписували раз така погана "зелена енергетика"? Невиконання договорів направить "кинутих" в суди і вони їх виграють, але прийдеться платити ще і втраченою репутацією держави Україна. Ще раз повторюся, чому до 2019 року вистачало грошей за всі послуги в енергетиці? Що такого сталося? Мабуть вибори "слуг", так наріде 73%? А вони сросRали фактично все і скрізь і це ще не кінець. Ягодки попереду і я не лякаю, констатую факти.
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07.09.2022 21:16 Відповісти
 
 