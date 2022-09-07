НКРЕКП планує затвердити акти для погашення боргів перед "зеленою" генерацією

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує затвердити акти, які дозволять провести розрахунки з виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це йдеться в матеріалах до засідання НКРЕКП, яке призначено на 9 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Регулятор планує затвердити документи державного підприємства "Гарантований покупець" щодо прийому-передачі послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії за січень-травень, липень, жовтень 2021 року, а також березень, квітень-червень 2022 року.

Це дозволить державній "Укренерго" перевести "Гарантованому покупцю" кошти на погашення поточної заборгованості перед "зеленою" генерацією.

За даними "Гарантованого покупця", станом на кінець серпня заборгованість "Укренерго" становить 14,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в законопроєкті № 7427 депутати врахували механізм розподілення коштів, які "Укренерго" отримує від продажу міждержавного перетину. Він передбачає, що половину цих коштів компанія спрямує на погашення боргів на балансуючому ринку, а другу половину направить "Гарантованому покупцю" на розрахунки із "зеленою" генерацією та "Енергоатомом".

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