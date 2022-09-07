Контратака на Харківщині. Просування на півдні. | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію в Балаклії, на Херсонщині та на Донбасі.

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Що відомо про несподівано потужний наступ ЗСУ у Харківській області? Чому у російських пропагандистів сталася істерика, а Путін і Міноборони РФ замовкли?

Глядачі мають змогу поставити свої питання в коментарях.

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