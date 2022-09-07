УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15829 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 625 12
війна (56406) Херсонщина (4252) Донбас (21733) Бутусов Юрій (3128) Балаклія (245)

Контратака на Харківщині. Просування на півдні. | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію в Балаклії, на Херсонщині та на Донбасі.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Що відомо про несподівано потужний наступ ЗСУ у Харківській області? Чому у російських пропагандистів сталася істерика, а Путін і Міноборони РФ замовкли?

Глядачі мають змогу поставити свої питання в коментарях.

Також дивіться: Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Юрій, такі люди як ти, наближають Перемогу України.
показати весь коментар
07.09.2022 19:57
+10
Помилка. Правильно - пакет. Але це не факт. Пакетів на всіх може не вистачити.
показати весь коментар
07.09.2022 20:10
+10
показати весь коментар
07.09.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрій, такі люди як ти, наближають Перемогу України.
показати весь коментар
07.09.2022 19:57 Відповісти
Одні ворогу пройобують, а професіонали ворога найобують!
показати весь коментар
07.09.2022 20:01 Відповісти
"У хохлов большие потери, поэтому они нас **** малыми силами"
показати весь коментар
07.09.2022 20:07 Відповісти
Помилка. Правильно - пакет. Але це не факт. Пакетів на всіх може не вистачити.
показати весь коментар
07.09.2022 20:10 Відповісти
Соціальна реклама на російському телебаченні:

«Хотите увидеть мир и интересных людей но вам не хватает средств? Не проблема: Министерство обороны России передлагает совершить специальный тур за счет богатой матушки-России! Российская армия предоставляет вам транспорт одежду и питание Оплата - собственная жизнь или здоровье»
показати весь коментар
07.09.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 20:26 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 20:16 Відповісти
А що трапилось? Масово здаються в полон. Розпач і неготовність реагувати на внезапність. Дякую, що розголосу не було. Але не потрібно слідувати ейфорії. Холодний розум і секретність
показати весь коментар
07.09.2022 20:25 Відповісти
Слава Зсу ! Слава Україні! Смерть ворогам!Україна понад усе!!!
показати весь коментар
07.09.2022 20:31 Відповісти
Влада зайнята грабуванням країни, їм не до проблем військових.
показати весь коментар
07.09.2022 20:56 Відповісти
Вот стемнело к 20 вечера. И пошло. Сразу как то громко. Обычно с 23 начинают и до 5 утра примерно. Это в одном очень большом городе сейчас. Может и правда кое кто подумал что пару сел по югу и востоку что так просто обойдутся? Иди знай цену победы. Тем более победа бывает только раз и в конце войны. Далеко пока.
показати весь коментар
07.09.2022 21:10 Відповісти
 
 