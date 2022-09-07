18 625 12
Контратака на Харківщині. Просування на півдні. | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про ситуацію в Балаклії, на Херсонщині та на Донбасі.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Що відомо про несподівано потужний наступ ЗСУ у Харківській області? Чому у російських пропагандистів сталася істерика, а Путін і Міноборони РФ замовкли?
Глядачі мають змогу поставити свої питання в коментарях.
Топ коментарі
+10 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар07.09.2022 19:57
+10 Павло ШОвте
показати весь коментар07.09.2022 20:10
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.09.2022 20:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Хотите увидеть мир и интересных людей но вам не хватает средств? Не проблема: Министерство обороны России передлагает совершить специальный тур за счет богатой матушки-России! Российская армия предоставляет вам транспорт одежду и питание Оплата - собственная жизнь или здоровье»