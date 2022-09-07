Рятувальники виявили тіла трьох загиблих під завалами будинку в Слов’янську
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У Слов’янську на Донеччині з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу багатоквартирного будинку рятувальники вилучили тіла вже трьох загиблих – двох чоловіків і однієї жінки. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 17:07 на місці розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу триповерхового багатоквартирного житлового будинку в місті Слов'янськ виявлено тіло жінки (анкетні дані встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб (двох чоловіків та жінки), а також проведено розчищення та розбирання близько 50 т зруйнованих елементів будинку. Наразі роботи завершено", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що до проведення робіт залучалось 38 осіб та вісім одиниць техніки, з них від Головного управління 17 рятувальників особового складу та три одиниці техніки.
Як повідомлялося, у Слов’янську Донецької області, за інформацією поліції, після ворожого ракетного обстрілу міста під завалами житлового багатоповерхового будинку залишалися щонайменше троє людей – жінка і двоє чоловіків.
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