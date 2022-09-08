УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15859 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 130 41
війна (56406) Зеленський (17439) Харківщина (4276)

Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 196 дня війни з РФ.

ВІдповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття.

Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також дякую сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив державні нагороди українським розвідникам. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Подача така, ніби особисто звільняв.
показати весь коментар
07.09.2022 22:48
+16
Так це ти встановив день святкування військової розвідки, чи він був призначений ще до тебе в 2007 році коли ти кривлявся на гастролях?
показати весь коментар
07.09.2022 22:50
+14
А гарні новини ,, з Запоріжжя ,,, про гуманітарку розкраданну,,,
показати весь коментар
07.09.2022 22:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подача така, ніби особисто звільняв.
показати весь коментар
07.09.2022 22:48 Відповісти
Ми пахалі.
показати весь коментар
07.09.2022 22:51 Відповісти
Арахамия окружил СОБР белой дорожкой!!
показати весь коментар
07.09.2022 22:56 Відповісти
а то... Він в цьому абсолютно впевнений.. Ну ще Аферистович трохи
показати весь коментар
07.09.2022 22:58 Відповісти
Хорошие новости -всегда хорошие новости ,даже от Зеленского.
показати весь коментар
07.09.2022 22:49 Відповісти
то не від нього..він тільки текст зачитав з суфлера..

як на мене, приємніше навіть від будь якого вояка, простого ведучого новин це чути, а не від зрадника..
показати весь коментар
07.09.2022 22:53 Відповісти
Скільки вам платять за цей бруд, який ви ллєте на президента? В доларах чи в рублях?
показати весь коментар
08.09.2022 06:42 Відповісти
не судіть по собі..на відміну від Вас, в мене своя особиста точка зору
показати весь коментар
08.09.2022 09:46 Відповісти
Так це ти встановив день святкування військової розвідки, чи він був призначений ще до тебе в 2007 році коли ти кривлявся на гастролях?
показати весь коментар
07.09.2022 22:50 Відповісти
Дякуючи нашим генералам, все іде по плану!
показати весь коментар
07.09.2022 22:50 Відповісти
А гарні новини ,, з Запоріжжя ,,, про гуманітарку розкраданну,,,
показати весь коментар
07.09.2022 22:51 Відповісти
тю..Ви мали сумніви?? її з березня розкрадають..по всій Україні
показати весь коментар
07.09.2022 22:55 Відповісти
Давно такою херньою не страждав але зачепився з одною в ютубі...


показати весь коментар
07.09.2022 22:58 Відповісти
то тирнет до дурки дали))
показати весь коментар
09.09.2022 17:00 Відповісти
Примазанец гнилой. Как и его гнилое шоу. Рвотное, ***..
показати весь коментар
07.09.2022 22:59 Відповісти
Зеля розкабанів, а стіл звично порожній, впрочім і як його голова)
показати весь коментар
07.09.2022 22:59 Відповісти
Нагадує сокодрочерну традицію
показати весь коментар
07.09.2022 23:01 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 23:35 Відповісти
Ось цей би присів голою сракою на розпечену сковорідку!))
показати весь коментар
08.09.2022 01:05 Відповісти
А зебіли цвітуть і пахнуть від того що їх найвеличніший харківщину звільняє.
показати весь коментар
08.09.2022 08:11 Відповісти
війну виграємо - але не завдяки бонопарту..але хероєм стане він..ппц перспективи..
показати весь коментар
08.09.2022 09:50 Відповісти
Війну виграємо тільки тоді коли люди забудуть призвище цього нещастя.
показати весь коментар
08.09.2022 09:57 Відповісти
То вам і перемога не потрібна, якщо з Зеленським?
показати весь коментар
08.09.2022 11:14 Відповісти
і з яких моїх слів зробили такі висновки?
показати весь коментар
08.09.2022 11:17 Відповісти
"ппц перспективи.." та й кожний ваш комент з цім меседжем. У вас є більш позитивні думки? Якщо є, пишіть краще їх. Бо складається враження, що ви з недобитої бот-ферми з "особистою точкою зору".
показати весь коментар
08.09.2022 13:48 Відповісти
Мені лестить, що Ви слідкуєте за моїми коментами..але, перед тим, як когось у чому звинувачувати, зміність ботонік хоча б. Враження стане складатись нормальне.
показати весь коментар
08.09.2022 14:45 Відповісти
А що з ним не так? Як мій нік може змінити хід ваших думок? Це щось з езотерики?
показати весь коментар
08.09.2022 18:49 Відповісти
а що з моїми коментами не так? от тільки не тицяйте чимось на кшталт - питанням на питання
показати весь коментар
08.09.2022 18:57 Відповісти
Раз за разом - обсирання президента України. Під час війни... Що ж з ними не так? Вибачте за питання.
показати весь коментар
09.09.2022 10:56 Відповісти
вам до психіатра, не збираюсь пояснювати очевидні речі.
показати весь коментар
09.09.2022 14:09 Відповісти
слухай, відвали вже, притрушене зелене непорозуміння..он ботоферми йди прикривай свої уявні..фельдмаршал форумний баталій
показати весь коментар
09.09.2022 16:58 Відповісти
гівном поки що ти плюєшся..іди на банкову, може подадуть копійчину
показати весь коментар
09.09.2022 17:45 Відповісти
з банкової повернулось?
показати весь коментар
12.09.2022 13:51 Відповісти
Хорошие новости будут только от САП, СБУ, ДБР, ДПС из офиса президента Украины и из Банковой с главным героем в кадре Ермак, Арахамия, Коля Котлета, Зеленский и другие.
показати весь коментар
08.09.2022 08:15 Відповісти
Особенно новость в начале войны была охрененная, когда самолёты над головами летали. С ПВО оказалось совсем беда не только в Гостомеле. ТРО за несколько недель только начали формировать. Чудом город не слили, елси бы не куча технике на ремонте, и отважные люди...
показати весь коментар
08.09.2022 09:05 Відповісти
Це він пошуткував.
показати весь коментар
08.09.2022 09:56 Відповісти
 
 