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Маріупольців закликають не пересуватись містом через зростання кількості військових патрулів окупантів, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі жителів закликали без зайвих потреб не пересуватися містом. Це пов’язують зі стрімкім зростанням військових патрулів окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"До уваги маріупольців! Група Спротиву "Ї" повідомляє  про стрімке зростання військових піших патрулів та поліцейських на вулицях міста, зокрема, на 20-23 ЖМР, в Центрі, Лівобережному, Кальміуському (парк Гурова) районах. Закликаємо зв’язатися з близькими та попросити утриматись від пересуванням містом без нагальної потреби", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко. ФОТО

У Маріупольській міські раді пов'язують цізаходи зі "святкуванням" річниці звільнення Донецька під час Другої світової та візитом певної кількості російських чиновників до міста.
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А что будет, если тебя остановит патруль? Ну проверят документы, может на фронт отправят. Что-то этот Андрющенко по-моему драматизирует ситуацию
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08.09.2022 13:19 Відповісти
 
 