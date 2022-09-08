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"Мобілізованих" з "ДНР" примусово переводять на контракти, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

"Мобілізований" особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з мешканців окупованої території Донецької області) масово переводять на військовий контракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум.

"Їм також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування. Одночасно на окупованих землях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформацію не повідомляє", - йдеться в повідомленні.

Водночас солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні.

Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що "все іде за планом".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Военный контракт это социальные гарантии для днровцев? а то раньше они как лохи умирали за 10000 рублей
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08.09.2022 15:31 Відповісти
Тільки хотів сказать: мобілізованими вони просто "за красиві очі" умирали, а тепер - з "соцпакетом" і контрактом в кишені! Та вони радіть повинні!
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08.09.2022 15:46 Відповісти
Ні. Це "соціальні гарантії" для командирів бо "особовий склад" ордло-лохів навіть не здогадується що їх "перевели на контракт" і командири вже нараховують виплати. Найбільше "бойових" буде нараховано трупам. Здохнути після зарплати маю всі!
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08.09.2022 16:47 Відповісти
А чёрные пакеты прилагаются.
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08.09.2022 15:36 Відповісти
Вторую армию в мире не успевают хоронить...
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08.09.2022 15:39 Відповісти
Для домбасятіни там гарний контракт: оприлюднюють зарплатню 100 тис., але платять 20. Решту обіцяють через 6 місяців. - Ще ніхто не дожив...
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08.09.2022 15:45 Відповісти
Ну тяперича хоть камни с неба.
Уверен навасосы в восторге.
Ху.ло их до последнего будет использовать.
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08.09.2022 15:47 Відповісти
Как можно , было с такими дебилами, жить в одной стране до 14-го года я в шоке .
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08.09.2022 15:51 Відповісти
"...на передньому краї тримають особовий склад, які... взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті..." А їх на передній край через пів України і оті зруйновані мости сплячих перевозили? Напевно, інформація отримана від полонених, які з 2014 року нічого не бачили і нічого не знають, окрім того що їх Україна 8 років "нещадно бомбила", але вони все одно "за мир у всьому світі" і на Херсонщину зі зброєю приперлися збирати гербарії.
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08.09.2022 15:54 Відповісти
 
 