"Мобілізованих" з "ДНР" примусово переводять на контракти, - ГУР МО

"Мобілізований" особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з мешканців окупованої території Донецької області) масово переводять на військовий контракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум.

"Їм також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування. Одночасно на окупованих землях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформацію не повідомляє", - йдеться в повідомленні.

Водночас солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні.

Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що "все іде за планом".

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