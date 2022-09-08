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Новини Економіка
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долар (133) курс (263) НБУ (1434) Ніколайчук (14)

Офіційний курс долара залишиться 36,6, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

долар

Національний банк має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Обсяги міжнародної допомоги Україні зростають.

Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу", - сказав він.

За його словами, обсяг міжнародних резервів "є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні", ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Заступник голови НБУ повідомив, що до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

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"Завдяки подальшій міжнародній підтримці НБУ матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки, - додав Ніколайчук.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Все буде, як ********** схоче, долар по 36.6 грн. , скумбрія по 8 грн.
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08.09.2022 16:20
+8
Ага, а препізденту бажаю 42.0
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08.09.2022 16:29
+7
Бажаю вам 36,6! Вот що мав препіздент на увазі. Тільки вуличний вже 41.5
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08.09.2022 16:02
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Бажаю вам 36,6! Вот що мав препіздент на увазі. Тільки вуличний вже 41.5
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08.09.2022 16:02 Відповісти
Дякую... Дуже дякую...
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08.09.2022 16:03 Відповісти
В банках нет,поэтому уличный уже по 42...
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08.09.2022 16:52 Відповісти
А обменники не должны нервировать народ реальным курсом.
А в банках долларов нема. Ну тоесть видимо есть, но комунадо есть.
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08.09.2022 16:02 Відповісти
решение НБУ не значит, что завтра не будет субфебрильного курса доллара.
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08.09.2022 16:05 Відповісти
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08.09.2022 16:13 Відповісти
Все буде, як ********** схоче, долар по 36.6 грн. , скумбрія по 8 грн.
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08.09.2022 16:20 Відповісти
тоді, як перпезердиня схоче))
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08.09.2022 16:42 Відповісти
Ага, а препізденту бажаю 42.0
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08.09.2022 16:29 Відповісти
Йому бажаю 15, але років строго режиму)
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08.09.2022 16:57 Відповісти
то курс НБУ з Мінздравом сплутали

ні, ну звичайну гуманітарку розпродають, а з Колумбії собі крадуть логічно
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08.09.2022 16:40 Відповісти
"Бажаю вам 36,6", - підсумував Зеленський
Пророк )))))
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08.09.2022 16:46 Відповісти
А де купити по такій ціні ?
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08.09.2022 17:00 Відповісти
Здоров'я вам і гарного настрою. При 36,6 настрій має бути гарним, тому ще це краще 27. Правда 36,6 - ніт, причому ніде, проте є майже за 42. Це вже гірше, і навіть небезпечно для здоров'я. Проте при 50 ті хто залишиться живим, згадуватиме минулі 42 з радісною, тихою ностальгією і на їх обличчях буде сяяти не дуже розумна посмішка а-ля Зеленський під час його передвиборчої кампанії. Да і після неї також. Тримайтесь там...
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08.09.2022 17:05 Відповісти
цены в магазинах отвечают курсу 55+. Пружину бесконечно нельзя закручивать
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08.09.2022 17:42 Відповісти
 
 