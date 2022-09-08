Офіційний курс долара залишиться 36,6, - НБУ

Національний банк має можливості для збереження фіксованого офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. Обсяги міжнародної допомоги Україні зростають.

Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу", - сказав він.

За його словами, обсяг міжнародних резервів "є достатнім для фіксації курсу на поточному рівні", ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки.

Заступник голови НБУ повідомив, що до кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.

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"Завдяки подальшій міжнародній підтримці НБУ матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки, - додав Ніколайчук.