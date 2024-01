У Єврокомісії вважають правильним рішення України провести реформу лісової галузі

У Єврокомісії підтримують рішення уряду України розпочати реформу управління лісовою галуззю.

Це важливий крок, який підтримує загальний темп реформування, повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс (Virginijus Sinkevičius), інформує Цензор.НЕТ.

"Немає поганого часу для хороших реформ. Україна, продовжуючи боротися з російськими загарбниками, підтримує темп реформування і запускає реформу лісової галузі", —написав у Twitter Сінкявічюс.

На думку єврокомісара, війна не привід відкладати втілення важливих для розвитку економіки та суспільства змін.

"Під час війни позитивні соціальні, економічні та зелені зміни є незамінними", — підкреслив Сінкявічюс.

