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У Єврокомісії вважають правильним рішення України провести реформу лісової галузі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

сінкявічюс

У Єврокомісії підтримують рішення уряду України розпочати реформу управління лісовою галуззю.

Це важливий крок, який підтримує загальний темп реформування, повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс (Virginijus Sinkevičius), інформує Цензор.НЕТ.

"Немає поганого часу для хороших реформ. Україна, продовжуючи боротися з російськими загарбниками, підтримує темп реформування і запускає реформу лісової галузі", —написав у Twitter Сінкявічюс.

На думку єврокомісара, війна не привід відкладати втілення важливих для розвитку економіки та суспільства змін.

"Під час війни позитивні соціальні, економічні та зелені зміни є незамінними", — підкреслив Сінкявічюс.

Раніше ініціативу Кабміну щодо проведення реформи підтримали в Європейській асоціації державних лісів EUSTAFOR, яка об’єднує 36 членів з 25 європейських країн.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду ухвалена постанова щодо реформування управління лісогосподарської галузі. Реформа передбачає злиття 158 лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України", а також трансформацію 24 обласних управлінь Держлісагентства в 9 регіональних управлінь відповідно до лісорослинних зон, кількості лісокористувачів та площі лісів.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, реформа дозволить залучати інвестиції для розвитку галузі, управляти лісами за стандартами та практиками ЄС іусунути системні фінансові дисбаланси у галузі. У процесі реформи Держлісагентство зобов’язано вжити заходи щодо збереження робочих місць, обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів, забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства.

Реформа базується на Державній стратегії управління лісами України, яка була схвалена урядом під керівництвом премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля в кінці 2021 року.

Автор: Володимир Янченко
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Девіз лісників -- вріжем дуба раньше сроку.
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09.09.2022 09:41 Відповісти
Згідно з Конституцією України ліси - це власність громад
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09.09.2022 10:13 Відповісти
По Конституціі все належить народу.
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09.09.2022 10:17 Відповісти
Ця "реформа" дозволить пиляти бюджетні гроші на самому високому рівні...
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09.09.2022 09:41 Відповісти
Це вже Совок чи просто євросоціалізм? Європа іде впевнено шляхом Карла Маркса та Енгельса
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09.09.2022 09:51 Відповісти
В Швеціі соціалізму більше ніж капіталізму.
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09.09.2022 09:56 Відповісти
А Європі що до наших лісів? А , є питання, сєня з бурбаками не вивіз всього лісу на запит Европи. "Держлісагентство зобов'язано вжити заходи щодо збереження робочих місць, обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів, забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства". Більш дохідливо перекладу на українську мову: різати ліси не менше, ніж було, щоб показувати доходи і поступлення в бюджет, зберегти всі робочі місця ( усі ОЗГ в усіх областях), нехай пиляють, крадуть. Головне щоб йшли кошти наверх до ОП, бо дуже на місцях прокладок ( поліція, БЕБ, податкова, СБУ). Всі ці прокладки забирають значну долю від .... Це не порядок. А де народ, де українці .... , а от коли візьмуть добрі палиці, а стануть біля своїх сіл, селищ, не пропустять жодної ЖОДНОЇ техніки (трактори, фури-лісовози), на своїй землі. Тепер щоб купити дров потрібно платити у яку область? у яке агенство? кому? спочатку потрібно забрати ліси у так званих орендарів (які хапанули на 49 років), навести порядок з лісовідведеннями для рубок (бо будуть скоро уже зовсім голі Карпати). А може потрібно вирізати ліси..... щоб там не формувались народні месники, бандерівські сотні...?
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09.09.2022 10:04 Відповісти
Територіальні громади Івано-Франківщини можуть реєструвати як комунальну власність ліси, які ростуть на їхній території і нікому не належать. Про це на нараді з головами територіальних громад сказав керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Ярошик.

За його словами, в Івано-Франківській області у 2009-2015 роках працівники обласного управління лісового та мисливського господарства виявили 30 тис. га лісів, які нікому юридично не належать.
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09.09.2022 10:15 Відповісти
щось я за ліс почав переживати
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09.09.2022 10:47 Відповісти
 
 