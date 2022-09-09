Доба на Миколаївщині: окупанти обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони

Минулої доби окупанти обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдень, 8 вересня, у Миколаївському районі орієнтовно з 12:00 під ворожими обстрілами перебували селище Тернові Поди та с. Мирне Шевченківської громади. Постраждалих немає. Також вночі, 9 вересня, ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає.

" У Баштанському районі вчора, 8 вересня, близько 13:00, 23:45 та сьогодні, 9 вересня, о 05:30 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає. Вчора близько 17:00 були обстріли околиць села Перемога Інгульської громади. Постраждалих та пошкоджень немає. Також внаслідок нічних обстрілів Інгульської громади знеструмлено п’ять населених пунктів", - зазначає Кім.

Також повідомляється, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, 8 вересня, близько 14:00, виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає.

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Вночі, з 8 на 9 вересня, були обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Внаслідок чого знеструмлена вся громада. Детальна інформація уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.