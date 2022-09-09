Уночі окупанти обстріляли центр та промзону в Слов’янську
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Російські окупанти у ніч на 9 вересня знову обстріли Слов’янськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 9 вересня. Ніч знову пройшла неспокійно. Гучно було в центрі міста та у промзоні вул. Вокзальний. На щастя, обійшлося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз з'ясовуються", - написав він.
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