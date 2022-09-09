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Уночі окупанти обстріляли центр та промзону в Слов’янську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

Російські окупанти у ніч на 9 вересня знову обстріли Слов’янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 9 вересня. Ніч знову пройшла неспокійно. Гучно було в центрі міста та у промзоні вул. Вокзальний. На щастя, обійшлося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз з'ясовуються", - написав він.

Також дивіться: Під час ворожого обстрілу Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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