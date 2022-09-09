Невдовзі ЗСУ зможуть збивати "Іскандери", - Повітряні сили
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Зараз Збройні сили збивають російські "Калібри", Х-101 та X-555. Невдовзі західні партнери нададуть нові зенітно-ракетні комплекси, які зможуть збивати навіть ворожі "Іскандери".
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам легше збивати "Калібри", Х-101, х-555. Плюс, вдається збивати керовані авіаційні ракети Х-59. Решта - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші засоби не можуть ефективно збивати. Ракети, які летять зі швидкістю приблизно 900 км/год - більш прийнятна мета для тих засобів, які у нас є. Ті, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год - їх складно перехоплювати нашій системі ППО", - заявив він.
Гнат додав, що Україні потрібно мати на озброєнні сучасні комплекси, які скоро надійдуть від західних партнерів - NASAMS, IRIS-T.
"Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть "Іскандери". Але у нас немає підтверджених результатів, тому що наша країна вперше опинилася в таких умовах, коли засобами ППО доводиться протистояти ракетним атакам", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
І таки так - в інтервью РБК речник таки сказав все правільно: "Інші - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші засоби не можуть ефективно збивати."
А от вже в статті, що присвячена саме питанню збиття ракет, само РБК вже писало про кошти! Незрозуміло з якої причини.
Цензор тупо скопипастив цй текст з РБК, не перевіряючи його!
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 9 сентября.
Слава ЗСУ !!!!!
В заглавии одно в тексте совсем другое
У Вас Гугл транспорт відпав...
Вони спочатку перейшли на радянський мотлох х-22, а зараз взагалі ракети від с-300 використовують.
Коли мені подруга вперше сказала, що Миколаїв обстріляли з с-300 я їй відповів, що це дурниця і помилка журналістів.
Але це була не дурниця.