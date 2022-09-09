Невдовзі ЗСУ зможуть збивати "Іскандери", - Повітряні сили

Зараз Збройні сили збивають російські "Калібри", Х-101 та X-555. Невдовзі західні партнери нададуть нові зенітно-ракетні комплекси, які зможуть збивати навіть ворожі "Іскандери".

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам легше збивати "Калібри", Х-101, х-555. Плюс, вдається збивати керовані авіаційні ракети Х-59. Решта - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші засоби не можуть ефективно збивати. Ракети, які летять зі швидкістю приблизно 900 км/год - більш прийнятна мета для тих засобів, які у нас є. Ті, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год - їх складно перехоплювати нашій системі ППО", - заявив він.

Гнат додав, що Україні потрібно мати на озброєнні сучасні комплекси, які скоро надійдуть від західних партнерів - NASAMS, IRIS-T.

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"Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть "Іскандери". Але у нас немає підтверджених результатів, тому що наша країна вперше опинилася в таких умовах, коли засобами ППО доводиться протистояти ракетним атакам", - додав він.