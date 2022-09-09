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Невдовзі ЗСУ зможуть збивати "Іскандери", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Зараз Збройні сили збивають російські "Калібри", Х-101 та X-555. Невдовзі західні партнери нададуть нові зенітно-ракетні комплекси, які зможуть збивати навіть ворожі "Іскандери".

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам легше збивати "Калібри", Х-101, х-555. Плюс, вдається збивати керовані авіаційні ракети Х-59. Решта - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші засоби не можуть ефективно збивати. Ракети, які летять зі швидкістю приблизно 900 км/год - більш прийнятна мета для тих засобів, які у нас є. Ті, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год - їх складно перехоплювати нашій системі ППО", - заявив він.

Гнат додав, що Україні потрібно мати на озброєнні сучасні комплекси, які скоро надійдуть від західних партнерів - NASAMS, IRIS-T.

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"Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть "Іскандери". Але у нас немає підтверджених результатів, тому що наша країна вперше опинилася в таких умовах, коли засобами ППО доводиться протистояти ракетним атакам", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Доброго ранку! Ніякої паніки)
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09.09.2022 09:37
+16
""Іскандер" - наші кошти не можуть ефективно збивати"" виглядає як кацапська ботоферма
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09.09.2022 09:41
+16
Після такої наступальної операції хтось ще буде казати, що Україна не відповідає стандартам NATO? Шольц, давай сюда Леопарди!
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09.09.2022 09:42
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Доброго ранку! Ніякої паніки)
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09.09.2022 09:37 Відповісти
Максим, не знаю где ты берешь эти скрины, но они как пиво к тараньке.
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09.09.2022 09:50 Відповісти
Старий добрий Твітер
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09.09.2022 09:50 Відповісти
Мiй чоловiк прочитав це й каже-Як повтор пива..бо вже починаЭш неспiша смаковати..
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09.09.2022 10:58 Відповісти
Амінь - то якийсь новий спецпідрозділ?
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Вчора 650 орків наші накосили , а буде ще більше👍🏼👊🏼💪👊🏼
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09.09.2022 11:47 Відповісти
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09.09.2022 09:37 Відповісти
Не має даних так отримаєте. Україна сьогодні це також полігон випробування новітнього. Боріться і перемагайте. Україна понад усе.
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09.09.2022 09:39 Відповісти
""Іскандер" - наші кошти не можуть ефективно збивати"" виглядає як кацапська ботоферма
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09.09.2022 09:41 Відповісти
просто гугл перекладач,йому що кошти що засоби)
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09.09.2022 09:43 Відповісти
Мабуть грошима збивають - жбурляють монети ще замість гармат - знаряддя
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09.09.2022 09:56 Відповісти
Одразу подумав, що речник не міг говорити російською мовою!

І таки так - в інтервью РБК речник таки сказав все правільно: "Інші - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші засоби не можуть ефективно збивати."

А от вже в статті, що присвячена саме питанню збиття ракет, само РБК вже писало про кошти! Незрозуміло з якої причини.

Цензор тупо скопипастив цй текст з РБК, не перевіряючи його!
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09.09.2022 10:14 Відповісти
Як наче в перший раз на цензорі. Бувають такі перли, що навіть Welt Schmerz нервово палить у кутку.
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09.09.2022 12:00 Відповісти
Помилка по Фрейду. Дійсно накрадене бабло ( кошти) київських моральних виродків не може збивати ракети, що сиплються на голову Україні вже 7 місяців.
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09.09.2022 19:45 Відповісти
Силы обороны Украины за время вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, уничтожили уже около 51,9 тыс. российских оккупантов, за последние сутки потери армии РФ среди личного состава - около 650 военнослужащих.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 9 сентября.

Слава ЗСУ !!!!!
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09.09.2022 09:41 Відповісти
Після такої наступальної операції хтось ще буде казати, що Україна не відповідає стандартам NATO? Шольц, давай сюда Леопарди!
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09.09.2022 09:42 Відповісти
Ви вмієте на них кататися ??
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09.09.2022 11:41 Відповісти
Давним давно, років 10 назад я казав, що щось нам незалежність далася дуже легко, такого не буває. Ось маємо, «накаркав» як кажуть.
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09.09.2022 09:43 Відповісти
Гонорар за цей допис - Гугл-перекладачеві!
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09.09.2022 09:43 Відповісти
я не думаю, що речник не володіє державною. А отже - цензор тупо переклав російськомовну версію машинним перекладом. Хто побачить - не підказуйте редакторам. Хай побільше читачів оцінять знання редакцією державної мови.
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09.09.2022 09:44 Відповісти
А ще ж восени наших хлопців і дівчат одягнуть в форму НАТО і тоді кацапи будуть ще більше с#аться. Бо наші вже нічим не відрізнятимуться від натівськів військ)))
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09.09.2022 09:46 Відповісти
Ще й як володіє.Він часто взагалі відмовляється спількуватися на пацакській.Це мій племінник🥰
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09.09.2022 12:02 Відповісти
Рашисти засвітили всю свою зброю, захід з нашою допомогою навчиться ефективно нейтралізовувати всі хвальоні піскандери.
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09.09.2022 09:45 Відповісти
Да потрохи розвиднюєця.
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09.09.2022 09:45 Відповісти
"наші кошти не можуть ефективно збивати" - це що, нова бавовна? Я чим далі, тим більше в шоці від Цензора.
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09.09.2022 09:51 Відповісти
"Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть "Іскандери". Але у нас немає підтверджених результатів."

В заглавии одно в тексте совсем другое
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09.09.2022 09:51 Відповісти
наші кошти не можуть ефективно збивати.
У Вас Гугл транспорт відпав...
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09.09.2022 09:52 Відповісти
Лише один нюанс: в кацапів, вже практично нема іскандерів.
Вони спочатку перейшли на радянський мотлох х-22, а зараз взагалі ракети від с-300 використовують.
Коли мені подруга вперше сказала, що Миколаїв обстріляли з с-300 я їй відповів, що це дурниця і помилка журналістів.
Але це була не дурниця.
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09.09.2022 09:56 Відповісти
Чергова страшилка по рашистській методичці. Які це ракети "летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год" ??? Задрали журнашлюхи і придворні "експерти"...
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09.09.2022 10:05 Відповісти
Хто придворний?Ви притомний взагалі?Ігнат 25 років в Повітряних силах і ніколи куйні не говорить.Ці ракети саме ТАК і летять.Гугл в допомогу.
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09.09.2022 12:00 Відповісти
онікс,він же береговий комплекс бал,х-22,сам іскандер коли падає взагалі на гіперзвук виходе.Але то якась маячня,той же самий с-300в є системою ПРО
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09.09.2022 14:40 Відповісти
Схоже, що скоро "Іскандерам" буде не до сміху. Слава ЗСУ!!!
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09.09.2022 10:13 Відповісти
єдиний адекватний захист від балістичних ракет - удари по місцям їхнього запуску.
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09.09.2022 10:59 Відповісти
Взагалі немає сенсу, тому що мобільні комплекси валять одразу з місця запуску.
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09.09.2022 11:23 Відповісти
Питання в тому, звідки стріляти - із землі, з повітря, з орбіти.
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09.09.2022 15:50 Відповісти
Варта уваги новина, це коли почали вже збивати, а потім вже повідомляти про факти, а не наперед розповідати
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09.09.2022 12:57 Відповісти
До того ж, "новині" намагаються додати фльору "перемоги", і це на фоні інформації - Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3365994
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09.09.2022 22:31 Відповісти
по вухах протерли, вівці схавали, та *** зараз збивають тільки кожну 10-ту, спочатку треба навчиться збивати 9 з 10, а потім піздіти.
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09.09.2022 14:01 Відповісти
 
 