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інвестиції (544) електроенергія (1908)

Інвестори закликали ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,вде,альтернативна

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Комісара Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського та депутатку Європейського парламенту Віолу фон Крамон-Таубадель переконати Україну на законодавчому рівні добудувати проєкти електростанцій ВДЕ, які були заморожені через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму листі УВЕА порушила питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (залежно від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.

Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
На моє глибоке переконання, після того, що зробив Зеленський і його інвестбабуля Беня з інвесторами «зеленої енергетики» їхньої ноги більше тут не буде, хіба що при зміні влади і коли Беня знову піде в біга.
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09.09.2022 16:46
+3
Давайте любітєлі Бені і російського вугілля прокричіть, що "зелена енергетика" це дуже дорого для України, а російське вугілля і газ для ТЕЦ і ТЕС дуже дешево.
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09.09.2022 16:43
+2
Ти подивись, ніяк не уймуться... вони втрачають прибутки, бо недобудували і не отримують надприбутків від держави за зеленими тарифами. А те, що Україна втратила біля половини промислових об"єктів, ВВП скоротилось майже на 40% , все йде (мало б йти) на оборону, соціальна сфера фактично заморожена, в т.ч. мінімальна зарплата на 2023 рік. В держави Україна форс-мажорні обставини, вітряки після війни, а бабки по зеленому тарифу - в черзі після пенсійних виплат, заборгованостей від держави по соціальних виплатах і судових рішеннях. А вони пишуть .... спонукати державу Україну...
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09.09.2022 17:00
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угу бабушке бене
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09.09.2022 16:40 Відповісти
Давайте любітєлі Бені і російського вугілля прокричіть, що "зелена енергетика" це дуже дорого для України, а російське вугілля і газ для ТЕЦ і ТЕС дуже дешево.
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09.09.2022 16:43 Відповісти
А чому Ви Ріната Бєнєй кличите?
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09.09.2022 17:17 Відповісти
А до чого тут Рінат до "Центрєнерго", якою фактично володіє Беня і для її роботи три роки закупляв вугілля на росії? Це те підприємство, яке контролюється Бенею і спалює вугілля для вироблення електроенергії. Не чули?
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09.09.2022 18:28 Відповісти
Толік, на жопі рубці ще на зажили, а ти вже жопу рвеш.
Ми знаємо, що ти ахметівській смоктун,
тобто котрий *** рижого смокче.
Не напружуйся дуже, тихенько
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09.09.2022 17:45 Відповісти
Дурнику, не міряй всіх по собі. І ні до чого тут Ахметка чи інші, тут мова йде про іноземних інвесторів, які привезли долари в Україну, а їх киданули. А ви всі зразу все переводите на ахметок, на те, що подобається наріду. Як там "Ротердам+", уже забрали у ахметки, чи крутите гроші разом?
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09.09.2022 18:31 Відповісти
Тобто, що смоктун не заперечуєш?
Яке ти нещастя.
Я розумію, що ти маєш долю, або в тебе є слабенька СВЕ,
Але ти мудак.
Ти не стоїш тих грошей, які в тебе вложив рудий.
І технарь ти херовий
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09.09.2022 18:42 Відповісти
А реклама яка на ЦЕНЗОРі, маладца
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09.09.2022 18:43 Відповісти
не заперечую, що ти смоктун і ще раз нагадую, не суди всіх по своїх діях.Смокчи собі тихенько, якщо тобі це подобається і не винось назагал, не показуй свою дурість і відхилення.
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09.09.2022 18:56 Відповісти
Толік, перестань вилизувать очко ахметівське,

Чи об"яву дай на OLX ?

бо на ЦЕНЗОРі це не каміфлю
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09.09.2022 19:04 Відповісти
Я Вам, razom все відповів і не збираюся відповідати на дурню, шукайте собі інших і на інших сайтах.
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09.09.2022 19:20 Відповісти
Скільки робочих місць буде створено цими інвесторами? Десять, двадцять?
А скільки вони заробляють на зеленому тарифі?
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09.09.2022 18:46 Відповісти
цими інвесторами не буде створено тут мабуть жодного робочого місця, краще поверніть їх гроші що взяли і вони спокійно їх проінвестують в Польщу, Чехію чи Болгарію. Не вони до вас приперлися і взяли за горло, а хриплуватий, неголений їздив по всьому світу обіцяв золоті гори звав в Україну, обіцяв особисто захист і навіть інвестнань. А коли ті клюнули і перерахували гроші, завезли обладнання - киданув. Так Вам зрозуміло?
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09.09.2022 18:59 Відповісти
На моє глибоке переконання, після того, що зробив Зеленський і його інвестбабуля Беня з інвесторами «зеленої енергетики» їхньої ноги більше тут не буде, хіба що при зміні влади і коли Беня знову піде в біга.
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09.09.2022 16:46 Відповісти
Ти подивись, ніяк не уймуться... вони втрачають прибутки, бо недобудували і не отримують надприбутків від держави за зеленими тарифами. А те, що Україна втратила біля половини промислових об"єктів, ВВП скоротилось майже на 40% , все йде (мало б йти) на оборону, соціальна сфера фактично заморожена, в т.ч. мінімальна зарплата на 2023 рік. В держави Україна форс-мажорні обставини, вітряки після війни, а бабки по зеленому тарифу - в черзі після пенсійних виплат, заборгованостей від держави по соціальних виплатах і судових рішеннях. А вони пишуть .... спонукати державу Україну...
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09.09.2022 17:00 Відповісти
ще раз і Вам викладу свою точку зору. Те, що Україна втратила майже 40% ВВП запитуйте у свого Президента, Верховної Ради і Уряду і у ворога російської підерації. Те, що Україна втратила свої заводи, фабрики, школи, дитячі садочки, лікарні та інші об'єкти до пана Президента, який замість виготовлення ракет, систем ППО все закатав в дороги і позволив кацапам все бензперешкодно розбити. Можете не відбудовувати ті обєкти, про які говорять інвестори, а просто віддати їм гроші, які вони вклали в Україну і забути про все. А якщо ні, то вони все своє заберуть через суди, бо навіщо тоді держава підписувала з ними договори і закликала їх сюди? До речі, в цьому місяці Президент знову закликав інвесторів вкладати в "зелену енергетику" в Україні. Після кидалово, яке з ними зробила влада, вони точно сюди більше не прийдуть і закажуть іншим цього не робити.
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09.09.2022 17:11 Відповісти
"Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти", - сказав гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.
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09.09.2022 17:21 Відповісти
Так і ця канадська компанія, витративши мільярди, вимушена була зняти модулі, інвектори, і виїхати в іншку країну, залишивши решту обладнання, яке вже неможливо демонтувати. Але позов в суд є і держава, не Зеленський, а держава будуть повертати те, на що киданули.
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09.09.2022 18:34 Відповісти
Скільки тобі заплатило риже чмо?
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09.09.2022 17:48 Відповісти
"Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію в Україні через Коломойського"

ВІВТОРОК, 28 ГРУДНЯ 2021
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09.09.2022 17:20 Відповісти
так, бо Коломойський маючи в кишені там всю владу не давав дозволу на підключення вже готової СЕС до роботи, вимагав, щоб ті йому платили 50% від прибутку, або за безцінь продали СЕС. Ось така бородата няня, а бородата, бо методи використовує ще з 90_х - рекет і підкуп влади.
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09.09.2022 18:44 Відповісти
Вместо закупки беспилотников наше ворье строит схемы по обдиранию бюджета и наших карманов во время войны. А не кремлевские агенты случайно в етом замешаны?
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09.09.2022 17:30 Відповісти
случайно кремльовські агенти відлякують інвесторів, щоб нехватку мегават замінили купленим на росії вугіллям і газом. На електричну енергію, вироблену установками приватних домогосподарств з енергії вітру, "зелений" тариф встановлюється на рівні: 11,6 євроцентів/кВт·год з 01 липня 2015 року, 10,5 євроцента/кВт·год з 01 січня 2020 року, 9,3 євроцента/кВт·год з 01 січня 2025 року.Тепер буде так: Виплати по Зеленому тарифу під військового стану будуть здійснюватись, але змінилась сама модель оплати за продаж згенерованої електроенергії сонячними електростанціями. Ціна за проданий 1 кВт тепер буде в кожній області свій і він складатиме в середньому 1.68 грн - 1 кВт електроенергії.
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09.09.2022 19:07 Відповісти
Зараз війна.
Але рудому підарасу нема грошей для Маріуполя,
пошуку загиблих близько 87-100 тис тільки цивільних.
Воно, падло, пхає свої срані сонячні станції ,
татари і кацапи, як ви вже задовбали.
Толік, це тобі підеру
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09.09.2022 17:57 Відповісти
а до чого тут Толік, до чого тут війна? Іноземних інвесторів Володя і Беня "киданули" ще до війни. Якщо ви всі такі чесні і вам не потрібна "зелена енергетика", то навіщо під гарантії держави звали їх, заключали договори, взяли гроші і киданули і через таких, як ви хочете нарід пепреконати, що інвестори неправі, виробити точку зору, що наші вороги інвестори, які привезли гроші, а не влада, яка їх грабанула.
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09.09.2022 18:38 Відповісти
А що сточується Маріуполя і загиблих там до 100 тисяч, то крім вини загарбника московії є ще наші, які розмінували Чонгар і впустили ворога прямо в Маріуполь. Не чули про таких? А це ті самі, що пограбували іноземних інвесторів.
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09.09.2022 18:40 Відповісти
Ти кончене
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09.09.2022 18:51 Відповісти
що правда вдарила по пиці? Чи я щось придумав, чи когось оббрехав? Ні. Так воно і було і не дуріть людей, і не ліпіть горьбатого.
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09.09.2022 19:08 Відповісти
Толік , іди нахер зі своїм рудим козлом і своїми станціями.

Будете отримувать стандартну ціну , приблизно АЕС, і пішов в жопу,
козел
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09.09.2022 19:13 Відповісти
Ви підписали сві лист своїм іменем "Козел"? Буду знати! Йди вже в хлів, попий водички, зірви з дерева листочка і баюньки!
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09.09.2022 19:23 Відповісти
Инвесторы инвестируют для своей прибыли. Флаг в руки.
А ЕС тут при чём ?
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09.09.2022 18:17 Відповісти
Там ЕС виділя гроші на зелену енергетику,
в тому числі, на окуповані території.
ПРикольно?
Там завал, але голос піднімає тільки рудий татарчук
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09.09.2022 18:32 Відповісти
Україна настільки "палко підтримує" галузь зеленої енергетики та інвесторів в умовах війни, що деякі компанії потихеньку розбирають свої "зелені" електростанції та вивозять їх в сусідні європейські країни. Щоб вести бізнес вже, наприклад, в Румунії.Ця ситуація якнайкраще демонструє моральний стан інвесторів та компаній відновлюваної енергетики (ВДЕ), які не бачать світла в кінці тунелю під назвою "багаторічний фінансовий тиск на галузь".Так було до повномасштабного вторгнення росії, але за ці пів року учасники ринку стикнулися з величезним переліком нових штучних перепон, створених уповноваженими органами в енергетиці країни. На жаль, така політика докорінно хибна і жодним чином не сприяє посиленню енергетичної безпеки України.Поки ще літо і Україна експортує електроенергію у сусідні країни ЄС за надзвичайно вигідними умовами. На жаль, зараз існує ризик ситуації, коли державі доведеться стати імпортером надзвичайно дорогої електроенергії з ЄС з огляду на тимчасову втрату контролю генерації на окупованих територіях. Тому українські сонячні та вітрові електростанції, які вже виробляють дешевшу за європейську електроенергію, стають запорукою енергетичної безпеки України, а також дозволяють державі отримувати прибутки від збільшення обсягів експорту в Європу. Для порівняння, спотова ціна на електроенергію в ЄС вже зараз періодично перевищує позначку 600 євро/МВт-год. Тариф української вітрової енергетики складає 88 євро/МВт-год, сонячної - 137 євро/МВт-год. Різниця вже більш ніж п'ятикратна.Таким чином, підприємства ВДЕ можуть не тільки посилювати енергетичну безпеку України, а й опосередковано приносити колосальні доходи за рахунок експорту надлишків електроенергії в енергосистемі. Прямий бенефіціар цих доходів - державні підприємства України.
https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
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09.09.2022 19:15 Відповісти
Ти, **** , де сидиш?
Давай , тебе ,*****, тебе в Бахмут , опреділим, та лекції прочитаєш, падло?
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09.09.2022 19:21 Відповісти
ти підтвердив, що ти від рижого, ьо Маріуполь, Бахмут то його володіння. І не ругайся, тебе ніхто не боїться. Не вмієш спілкуватися, то вали на юх. Тому вже лекції читати не потрібно, вони тобі не допоможуть.
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09.09.2022 19:24 Відповісти
Толик тут страна на грани дефолта, если б не поддержка из за кордона, уже нечем было платить пенсии и зарплаты, а вам зеленая энергетика давайте деньги и все.
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09.09.2022 19:49 Відповісти
відповідаю тисячний раз і прошу подумати, а не повторювати російську пропаганду. З початку російського вторгнення в Україну виробникам "зеленої енергетики" платять 1 грн.68 коп, таку суму, яку Ви платите за споживання. Цю енергетику видобувають за допомогою сонця і вітру. А теплову енергетику добувають за допомогою спалювання вугілля, марки "антрацит", яке є в Луганській і Донецькій областях і росії і вони через різні схеми за кордоном купують це вугілля. Вартість однієї тони такого вугілля десь до 14-15 тисяч гривень. По схемах собі відбиває Беня, а різницю і дуже величезну платить Україна з бюджету, тобись з іншої кишені України, а заробляє росія.
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09.09.2022 20:49 Відповісти
у України 5 атомних електростанцій з найнижчою в світі собівартістю електроенергії. ми незнаємо куди дівати надлишкову енергію. А тут щей ці аферисти з своєю "зеленою енергією" хочуть красти гроші з державної казни та щоб їх український народ взяв на своє утримання.
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09.09.2022 19:21 Відповісти
Так це ж пацанська процедура, ближнього "надуть" і знять бабки з держави.

Придумав цю херню Янукович з Клюєвим.

Я, ще не знавши хто власник, займався будівництвом СЕС у Токмацькому районі.

Зараз, всі панелі і обладнання вивезені в кацапщину.

Станція була на 35 га.
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09.09.2022 19:35 Відповісти
А зараз проплачені козли, пишуть, атомку треба закривать,
і ждать рудого ******* з толіком дома, щоб заплатить за кіловат в три ,
чотири рази дорожче
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09.09.2022 19:41 Відповісти
Бо ж у рудого Маріуполя вже нема,
давай через електрику народ доїть
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09.09.2022 19:47 Відповісти
там нижче я привів статистику видобутку електроенергії на ТЕЦ, яких більше є у власності Ахметова і він на них звичайно заробляє більше, ніж на "зеленій енергетиці". Але ахметов використовує своє вугілля, бо він володіє фактично всіма шахтами в Україні, а якщо не вистачає, то закупає сам за кордоном, а Беня на "Центренерго" купує російське(донбаське), різницю затрат яких покриває бюджет України. Ви там пишите за втрату ахметова підприємств в Маріуполі? Так, але за нього не переживайте, він готує позов до тих, хто їх знищив і звичайно виграє і отримає гроші, почекає, з голоду не пухне. А от люди, яким потрібно мати металеві вироби витрачають величезні суми, бо він дуже подорожчав. За втрату Маріуполя ще раз рекомендую запитати в пана Президента, навіщо вони розмінували Чонгар і Перекоп? Навіщо дали оточити Маріуполь? Навіщо здали в полон 3000 військових, захисників Маріуполя?
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09.09.2022 20:58 Відповісти
якщо ситеація складається так, як Ви написали, то чому тоді в Україні працюють ТЕЦ і ТЄС на вугіллі, газу? За даними системного оператора "Укренерго", в Україні є 15 ТЕС та 3 ТЕЦ, всього - 85 енергоблоків. Вісім найбільших ТЕС належать енергетичному холдингу ДТЕК, який входить до бізнес-імперії Ріната Ахметова, три - державному "Центренерго" (контролює Коломойський) та ще одна - компанії "Донбасенерго" Максима Єфімова.Як приклад роботи АЕС і ТЕЦ за один день- "вечером 27 травня 2020 р. потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність атомних електростанцій. Зокрема, потужність ТЕС о 22:17 становила 7243 МВт, тоді як АЕС - 6663 МВт, повідомив у Facebook нардеп від «Слуги народу», голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус". То навіщо нам скільки ТЕЦ які працюють на антрацит ному вугіллі, яке є на окупованому Донбасі і на росії? А "Зелена енергетика" це наше сонце і вітер, вловили різницю?
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09.09.2022 19:40 Відповісти
Ти вже не шифруєшся, муділо?
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09.09.2022 19:42 Відповісти
Я Вас razom не зовсім розумію. Ви раніше свої дописи підписували, як "Козел", а із допису " вже не шифруєшся, муділо", виходить, що вже "Муділо"?
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09.09.2022 21:02 Відповісти
Рудого підера і тебе це не спасе.
Завдяки тобі, людям стає більш зрозуміло
хто захищає олігархів.
Толік, не пераставай, давай в гімно по-повній
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09.09.2022 21:44 Відповісти
Не розчаровуйте свою публіку, бо ніби боротьбою з "рижим", Ви закликаєте фактично знищенням програми "зеленої енергетики" в Україні. ІЦе як колись наріду 73% підсунули тему боротьби з "баригою" знищили автобуси "Богдан", а до того ЛАЗ і купуємо автобуси ПАЗ і Газель на московії. Уявили, "шкільний автобус" для діточок за бюджетні кошти із росії "ПАЗи. Оце патріотично, так? Я пишу за розвиток України, а Ви в кожному дописі про "рижого". Хочу наголосити, що "рижий" то не Україна, то просто "рижий" і маленькій гвинтик в потужній Україні. Пересильте себе і протитайте до кінці мій допис і продивіться матеріали по цій темі в Гуглі і Ви переконаєтеся, що наше майбутнє це "зелена енергетика, бо поруч найсильниший і вічний ворог хинова,( московити, росія).Українська відновлювана енергетика - стратегічно важлива для ЄС сфера. Саме Україна має стати для ЄС ключовим постачальником "зеленого водню".
Зелений водень - це водень вироблений з електрики, яка вироблена з відновлювальних джерел: вітру, сонця, біомаси. При виробництві зеленого водню молекулу Н2 отримують зі звичайної прісної води методом електролізу, а електроенергію беруть із відновлюваних джерел - вітру, сонця, біомаси.Нещодавно на міжнародній конференції у швейцарському Лугано представники 40 країн та 20 міжнародних організацій пообіцяли допомагати Україні на шляху повоєнного відновлення та розвитку економіки. У підсумковій "Декларації Лугано" країни-учасниці привітали інноваційні підходи до відновлення України та перехід до "зеленої" енергетики. Обсяг майбутніх інвестицій у національну програму "Енергетична незалежність та зелений курс" наразі оцінюється у 130 млрд доларів. Зокрема, вона передбачає збільшення потужності "зеленої" енергетики у 3 рази - до 30 ГВ. Крім того, буде побудовано 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню. Тестуватиметься та розширюватиметься воднева транспортна інфраструктура. Українська галузь ВДЕ зазнала серйозних змін через воєнні дії. Ситуація складна. Вочевидь, відбудова об'єктів "зеленої" енергетики буде найпершим і вкрай важливим кроком на шляху водневої трансформації нашої країни. Адже без відновлюваних джерел енергії виробництво "зеленого" водню налагодити неможливо. Через газовий шантаж путіна Європа концентрується на "зеленому" енергетичному переході та за лічені місяці втілює заходи, на які раніше відводила роки. Тому саме відмова від викопних видів палива та розвиток водневої енергетики обов'язково стануть наріжним каменем майбутнього відродження українського енергосектору. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже долучається до всіх європейських водневих ініціатив. Ми впевнені, що Європа допомагатиме. Ми отримуємо підтримку від усіх провідних європейських водневих ініціатив, експертів та відповідних інституцій. Зрозуміло, що поки в Україні ведуться активні бойові дії та існує ризик ракетних ударів по всій території країни, реалізація водневих проєктів виключена. Натомість є час на їхню розробку та вдосконалення законодавства. Крім того, рамковий план із відновлення енергетики, який було узгоджено в Лугано, потребуватиме доопрацювання. Нам ще доведеться переосмислити масштаби втрат. Але головні завдання енергопереходу та вектори наших дій у найближчі роки вже сформульовано. Все буде Україна!
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10.09.2022 09:42 Відповісти
 
 