Інвестори закликали ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Комісара Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського та депутатку Європейського парламенту Віолу фон Крамон-Таубадель переконати Україну на законодавчому рівні добудувати проєкти електростанцій ВДЕ, які були заморожені через вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму листі УВЕА порушила питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.
"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (залежно від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією", - підкреслюють інвестори.
Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.
Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.
Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.
Будь ласка, зачекайте...
Ми знаємо, що ти ахметівській смоктун,
тобто котрий *** рижого смокче.
Не напружуйся дуже, тихенько
Яке ти нещастя.
Я розумію, що ти маєш долю, або в тебе є слабенька СВЕ,
Але ти мудак.
Ти не стоїш тих грошей, які в тебе вложив рудий.
І технарь ти херовий
Чи об"яву дай на OLX ?
бо на ЦЕНЗОРі це не каміфлю
А скільки вони заробляють на зеленому тарифі?
Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.
ВІВТОРОК, 28 ГРУДНЯ 2021
Але рудому підарасу нема грошей для Маріуполя,
пошуку загиблих близько 87-100 тис тільки цивільних.
Воно, падло, пхає свої срані сонячні станції ,
татари і кацапи, як ви вже задовбали.
Толік, це тобі підеру
Будете отримувать стандартну ціну , приблизно АЕС, і пішов в жопу,
козел
А ЕС тут при чём ?
в тому числі, на окуповані території.
ПРикольно?
Там завал, але голос піднімає тільки рудий татарчук
https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
Давай , тебе ,*****, тебе в Бахмут , опреділим, та лекції прочитаєш, падло?
Придумав цю херню Янукович з Клюєвим.
Я, ще не знавши хто власник, займався будівництвом СЕС у Токмацькому районі.
Зараз, всі панелі і обладнання вивезені в кацапщину.
Станція була на 35 га.
і ждать рудого ******* з толіком дома, щоб заплатить за кіловат в три ,
чотири рази дорожче
давай через електрику народ доїть
Завдяки тобі, людям стає більш зрозуміло
хто захищає олігархів.
Толік, не пераставай, давай в гімно по-повній
Зелений водень - це водень вироблений з електрики, яка вироблена з відновлювальних джерел: вітру, сонця, біомаси. При виробництві зеленого водню молекулу Н2 отримують зі звичайної прісної води методом електролізу, а електроенергію беруть із відновлюваних джерел - вітру, сонця, біомаси.Нещодавно на міжнародній конференції у швейцарському Лугано представники 40 країн та 20 міжнародних організацій пообіцяли допомагати Україні на шляху повоєнного відновлення та розвитку економіки. У підсумковій "Декларації Лугано" країни-учасниці привітали інноваційні підходи до відновлення України та перехід до "зеленої" енергетики. Обсяг майбутніх інвестицій у національну програму "Енергетична незалежність та зелений курс" наразі оцінюється у 130 млрд доларів. Зокрема, вона передбачає збільшення потужності "зеленої" енергетики у 3 рази - до 30 ГВ. Крім того, буде побудовано 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню. Тестуватиметься та розширюватиметься воднева транспортна інфраструктура. Українська галузь ВДЕ зазнала серйозних змін через воєнні дії. Ситуація складна. Вочевидь, відбудова об'єктів "зеленої" енергетики буде найпершим і вкрай важливим кроком на шляху водневої трансформації нашої країни. Адже без відновлюваних джерел енергії виробництво "зеленого" водню налагодити неможливо. Через газовий шантаж путіна Європа концентрується на "зеленому" енергетичному переході та за лічені місяці втілює заходи, на які раніше відводила роки. Тому саме відмова від викопних видів палива та розвиток водневої енергетики обов'язково стануть наріжним каменем майбутнього відродження українського енергосектору. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже долучається до всіх європейських водневих ініціатив. Ми впевнені, що Європа допомагатиме. Ми отримуємо підтримку від усіх провідних європейських водневих ініціатив, експертів та відповідних інституцій. Зрозуміло, що поки в Україні ведуться активні бойові дії та існує ризик ракетних ударів по всій території країни, реалізація водневих проєктів виключена. Натомість є час на їхню розробку та вдосконалення законодавства. Крім того, рамковий план із відновлення енергетики, який було узгоджено в Лугано, потребуватиме доопрацювання. Нам ще доведеться переосмислити масштаби втрат. Але головні завдання енергопереходу та вектори наших дій у найближчі роки вже сформульовано. Все буде Україна!