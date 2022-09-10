ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 5 населених пунктів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське.
Про це повідомляєс Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.
Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
До прикладу: Первома́йськ (до 1919 року - Голта, Богопіль та Ольвіополь, останній ще раніше - Орлик) - місто в Україні, центр Первомайської міської громади та Первомайського району. Друге за чисельністю населення місто Миколаївської області.
Але погоджуюся, перевомайськів занадто в Україні....
- враг с позором бежит за нами... мы еле-еле успеваем отрицательно наступать...