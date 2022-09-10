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ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 5 населених пунктів, - Генштаб

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зсу

Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське.

Про це повідомляєс Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині. КАРТИ

Автор: Наталя Джума
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Оці назви - ПЕРВОМАЙСЬКЕ треба нищити вже. Прокомуністичні свята нах не всрались вже. Треба повертати назви історичні.
До прикладу: Первома́йськ (до 1919 року - Голта, Богопіль та Ольвіополь, останній ще раніше - Орлик) - місто в Україні, центр Первомайської міської громади та Первомайського району. Друге за чисельністю населення місто Миколаївської області.
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10.09.2022 08:25 Відповісти
Первомайськ виник на початку миулого століття саме місто яке об'єднало в одне місто перелічені вами Голта, Богопіль та Ольвіополь. Тому і важко визначитися як саме його перейменувати...
Але погоджуюся, перевомайськів занадто в Україні....
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10.09.2022 10:56 Відповісти
Наверное когда ВСУ зайдет с севера в Луганск орки будут на карачках все равно ползти и продолжать штурмовать Бахмут.
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10.09.2022 08:39 Відповісти
какашенков:
- враг с позором бежит за нами... мы еле-еле успеваем отрицательно наступать...

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10.09.2022 14:02 Відповісти
 
 