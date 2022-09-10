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За минулу добу росіяни вбили 2 мирних мешканців на Донеччині. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Ягідному. Ще 5 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 2 мирних мешканців на Донеччині 01

Автор: Наталя Джума
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