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На честь королеви Єлизавети ІІ назвуть вулицю в Сумах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

елизавета

Міська влада Сум збирається назвати одну з вулиць обласного центру на честь покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розділяємо увесь біль народу Великої Британії. І щиро дякуємо за підтримку українців. У цей складний період для обох народів - ми єдині і підтримуємо один одного", - написав він.

Лисенко зазначив, що перейменувати вулицю на честь Єлизавети ІІ хочуть на знак подяки британській монаршій родині за неоціненну підтримку.

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"Цю визначну особистість будуть пам’ятати і в Британії, і в Україні. Вічна пам'ять Королеві Єлизаветі ІІ", - додав Лисенко.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Надо-бы еще и в Киеве назвать проспект или улицу в честь британской королевы. ЕЕ страна оказывала и оказывает неоценимую помощь нашей армии и стране.
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10.09.2022 10:08
+9
потужно
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10.09.2022 10:10
+9
у кожному українському місті треба називати вулиці, майдани, проспекти цим ім'ям- Королева Єлизаветі ІІ, тому що Велика Британія надає велику допомогу Україні, а королева це символ цієї держави.
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10.09.2022 10:38
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Надо-бы еще и в Киеве назвать проспект или улицу в честь британской королевы. ЕЕ страна оказывала и оказывает неоценимую помощь нашей армии и стране.
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10.09.2022 10:08 Відповісти
можна навіть міст..Північний - бувший Московський..
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10.09.2022 11:04 Відповісти
потужно
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10.09.2022 10:10 Відповісти
Я дуже радий.
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10.09.2022 10:12 Відповісти
у кожному українському місті треба називати вулиці, майдани, проспекти цим ім'ям- Королева Єлизаветі ІІ, тому що Велика Британія надає велику допомогу Україні, а королева це символ цієї держави.
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10.09.2022 10:38 Відповісти
А в Одесі можна і пам'ятник встановити "Королева Єлизавета" самість сучки "Екатерине"
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10.09.2022 13:24 Відповісти
Я також хочу в нашому місті....отам,де в нас "єкатєрінінскій бульвар"
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10.09.2022 11:03 Відповісти
Ага. Ще й годинник там є дизайном як Біг Бен... але бульвар - єкатєрінославскій (тьху!)

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10.09.2022 13:13 Відповісти
Не варто. Хто не знає Єлизавета 2 була проти отримання України незалежності, бо ми отримували великий ядерний запас, а те що люди хочуть їй було начхати.
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10.09.2022 11:29 Відповісти
курчат по осені рахують
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10.09.2022 13:25 Відповісти
надійшли посилання-коли і де. мені головне, що робилось за ці півроку війни, а не десь 30 років тому. а ще 60 років тому ми були ворогами №1.
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10.09.2022 13:37 Відповісти
Не путайте грешное с праведным. Один раз по вопросу независимости высказалась М. Тетчер, да и то по просьбе Горбачева. Тогда перед приездом в Киев, Тетчер была в Москве. А королева никогда не высказывалась по этому поводу
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10.09.2022 16:31 Відповісти
Не розумію бидлостанською.
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10.09.2022 17:33 Відповісти
Хай назвуть якусь прачечну на честь Зеленського, і гасло намалюють - "Відмиємо будь кому за недорого".
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10.09.2022 12:55 Відповісти
Ага. Спереди и сзади. Со всех сторон.
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10.09.2022 15:52 Відповісти
 
 