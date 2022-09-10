СБУ викрила двох зрадників у визволеному Куп’янську. ВIДЕО
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У нещодавно звільненому Куп’янську Харківської області СБУ викрила двох осіб, які співпрацювали з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
"СБУ повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Так, 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами.
"Він добровільно обійняв посаду керівника ДП "Куп’янське лісове господарство" і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі", - розповіли в СБУ.
Крім того, 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого держпідприємства.
Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій.
Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
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Я бачу в Ольгині українську вивчають?
Головне що є бухгалтерка
Об этом сообщают российские пропагандисты, передает УНИАН.
Хлебзавод в Купянске тоже работал и "Кулиничи"хлеб продавали.
Они тоже предатели?
перші - свідомо працюють проти України на користь ворога
другі - просто труси та слабаки
п.с наприклад я теж переїхала в Закарпаття в перші місяці війни, але я дистанційно офіційно працювала та платила податки в казну . То й що, теперь я зрадниця?
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")
Зацініть :
Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
Що там з товарісчем Наумовим?
Він часом не в сбу працював? Не замом по внутрішній безпеці?
Не правою рукою бакланова?
Може речник сбу розповів би українському товариству, як здоров'я товарісча Наумова?
на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
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