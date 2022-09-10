УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15283 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 744 53
війна (56581) зрада (402) колабораціонізм (942) Куп'янськ (458)

СБУ викрила двох зрадників у визволеному Куп’янську. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У нещодавно звільненому Куп’янську Харківської області СБУ викрила двох осіб, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"СБУ повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Так, 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами.

"Він добровільно обійняв посаду керівника ДП "Куп’янське лісове господарство" і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі", - розповіли в СБУ.

Крім того, 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого держпідприємства.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій.

Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: "Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Вчителька, яка пішла втілювати в українській школі "денацифіковано"-деукраїнізовану програму перевиховання наших дітей, є стовідсотковим зрадником.
показати весь коментар
10.09.2022 14:27
+30
Знайдіть цього ігорька з відео, де він розбивав герб України на якійсь будівлі!
показати весь коментар
10.09.2022 14:11
+26
Вчителька -зрадник, адже вона стає агентом впливу окупаційної влади.
показати весь коментар
10.09.2022 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайдіть цього ігорька з відео, де він розбивав герб України на якійсь будівлі!
показати весь коментар
10.09.2022 14:11 Відповісти
не тільки ...але із тих міст тікають..акі здавалось би за Україну...а виявляється зовсім інша картина...на жаль колаборантів тисячі
показати весь коментар
10.09.2022 14:23 Відповісти
Тикают те кто получил паспорта и сотрудничали в том или ином виде с орками. А их предупреждали.
показати весь коментар
10.09.2022 14:33 Відповісти
Та не до нього! Кривонос більш небезпечний як конкурент на майбутніх президентських виборах.
показати весь коментар
10.09.2022 14:54 Відповісти
https://twitter.com/ukrdonbass/status/1568503710732488704?t=K2ZmuL_c1S9hfNYVmYmeoA&s=19
показати весь коментар
10.09.2022 15:46 Відповісти
На палю і усі справи.
показати весь коментар
10.09.2022 14:14 Відповісти
Коли вже вони будуть Київ звільняти? Двух зрадників назвати, чи будете їм допомогати відосики срані робити?
показати весь коментар
10.09.2022 14:29 Відповісти
Ага. Твої вже "за три дні звільняли".
Я бачу в Ольгині українську вивчають?
показати весь коментар
10.09.2022 14:57 Відповісти
ДВУХ ⁉️ Это смешно ,их же там сотни и десятки на банковой‼️
показати весь коментар
10.09.2022 15:13 Відповісти
відрубати руки ноги та голови
показати весь коментар
10.09.2022 14:16 Відповісти
невже коти бувають такі жорстокі,ще й голову ? У нас,фараонів, вистачило б за руки й ноги колісницями розірвати...
показати весь коментар
10.09.2022 14:41 Відповісти
навпіл. Навпаки це гуманно, бо якшо відрубать руки ноги і лишить голову це жесть, це не життя. Доречи коти - тварини пов'язані з Ізидою, що. послугувала прообразом Божої Матері
показати весь коментар
11.09.2022 12:45 Відповісти
Мабуть буде ця пара на пару буде "партизанити" в землянці в лісі
Головне що є бухгалтерка
показати весь коментар
10.09.2022 14:18 Відповісти
Предатели бегут к границам с РФ на захваченной территории Харьковщины, а также едут в «ЛНР» и ночуют в так называемых пунктах пропуска. Пропагандисты просят привозить обогреватели, еду и воду для предателей Украины. Похоже, Россия неохотно пускает их на свою территорию.Коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с российскими оккупантами в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области, массово бегут в РФ на фоне освобождения городов.

Об этом сообщают российские пропагандисты, передает УНИАН.
показати весь коментар
10.09.2022 14:18 Відповісти
я на ютюбі рашистів вже бачив відео..як кажуть колаборанти що тікають від ЗСУ, і що ніхто ЗСУ не зустрічає в містах ,бо вони заватчікі
показати весь коментар
10.09.2022 14:20 Відповісти
Российская армия запаниковала во временно оккупированном Изюме Оккупанты бегут в надежде спасти свою жизнь. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка."Враг паникует. Они бегут, но пока неизвестно, в какой части города. Также можно говорить, что оккупанты оставляют некоторые свои позиции и пытаются просто спасти свои спины. По оккупированной территории города видно много пожаров", - отметила Мария Чашка.Примечательно, что возгорания происходят в основном в местах скопления живой силы и военной техники российских оккупантов.
показати весь коментар
10.09.2022 14:34 Відповісти
Що таке--ЗРАДНИК?Мої батьки теж при німцях працювали і майже всі працювали на окупованих територіях,то виходить всі вони --ЗРАДНИКИ!!! А якщо ми визволемо лугандонію,там теж будуть всі зрадники? Я так думаю,що потрібно розбиратись,що вони робили і навіщо,от Стремоусов на Херсонщині---це зрадник,а якась вчителька,яка пішла в школу працювати,я не думаю,що вона підлягає під статтю--ЗРАДНИК. Можливо я помиляюсь....
показати весь коментар
10.09.2022 14:20 Відповісти
Вчителька -зрадник, адже вона стає агентом впливу окупаційної влади.
показати весь коментар
10.09.2022 14:23 Відповісти
Все банально и проще- людям нужно работать,зарабатывать что бы выжить.
Хлебзавод в Купянске тоже работал и "Кулиничи"хлеб продавали.
Они тоже предатели?
показати весь коментар
06.11.2022 11:32 Відповісти
Ну тікають значить відчувають за собою грішок. Але вже давно казали не подобається, хочеться в кацапів, ніхто не тримає - чемодан і вперед
показати весь коментар
10.09.2022 14:26 Відповісти
Вчителька, яка пішла втілювати в українській школі "денацифіковано"-деукраїнізовану програму перевиховання наших дітей, є стовідсотковим зрадником.
показати весь коментар
10.09.2022 14:27 Відповісти
Педагог, що спіапрацює з окупантами - стовідсотковий зрадник!
показати весь коментар
10.09.2022 14:38 Відповісти
Якщо твої батьки працювали проти окупаційної москало-радянської влади, то вони нікого не зрадили, але винні в тому, що не пояснили тобі, що означає зрадити Україну.
показати весь коментар
10.09.2022 14:40 Відповісти
Тут нечего разбираться потому, что все предельно ясно. Кто работал на ответственных, административных и политических должностях и работах, кто активно помогал оккупантам, а тем более воевал - тот активный предатель и подлежит активному (физическому) уничтожению. В самых легких случаях - 20 лет тюрьмы с конфискацией, без возможности досрочного освобождения. Можно предусмотреть каторжные работы сроком 10 -15 лет. В Финляндии такая форма наказания практиковалась после войны, вплоть до начала 70-х годов.
показати весь коментар
11.09.2022 07:08 Відповісти
Вгадайте з одного разу, якою мовою розмовляють ці дві курви.
показати весь коментар
10.09.2022 14:21 Відповісти
Чомусь всi зрадники розмовляють кацапським гАварком...
показати весь коментар
10.09.2022 16:31 Відповісти
Зараз посипляться всі ці покидьки і колаборанти, зрадники , потрібно будувати гуантанамо 2
показати весь коментар
10.09.2022 14:23 Відповісти
перефарбуються як вже відбувалось не раз в історії
показати весь коментар
10.09.2022 14:26 Відповісти
Толік Шаріков - перший переобутий 😂
показати весь коментар
10.09.2022 14:50 Відповісти
Україна настільки гуманна ,що у владі під час війни знаходяться зрадники та колаборанти
показати весь коментар
10.09.2022 14:25 Відповісти
Ну вообще-то заведовать лесхозом так себе коллаборантская деятельность.Получается,что лесником работать -это нормально,а их начальником -уже нет.За одно это я бы предложил не сажвть.
показати весь коментар
10.09.2022 14:27 Відповісти
СБУ, а ви не маєте бажання повикривати зрадників..наприклад в Одесі,чи тих втікачів що на захід України повтікали? ні?
показати весь коментар
10.09.2022 14:29 Відповісти
втікачі і зрадники це різні поняття, тим більше тікачі на західну Україну.
перші - свідомо працюють проти України на користь ворога
другі - просто труси та слабаки
п.с наприклад я теж переїхала в Закарпаття в перші місяці війни, але я дистанційно офіційно працювала та платила податки в казну . То й що, теперь я зрадниця?
показати весь коментар
10.09.2022 14:54 Відповісти
А діти рідні як ім тепер.
показати весь коментар
10.09.2022 14:32 Відповісти
Якщо потрібні наводки на зрадників, відкриваєте "Миротворець" і по списку.
показати весь коментар
10.09.2022 14:36 Відповісти
Як можно подивится по Куп'янську і як можно додати?
показати весь коментар
10.09.2022 14:48 Відповісти
всех кто уехал на ту сторону обратно не пускать. имущество национализировать
показати весь коментар
10.09.2022 14:44 Відповісти
Сподіваюся на момент викриття вони вже були мертв
показати весь коментар
10.09.2022 14:46 Відповісти
З гармати по горобцям? Чи для звітності?
показати весь коментар
10.09.2022 14:49 Відповісти
як завжди, викривають тих, хто на неконтрольованій територіх або в рашці
показати весь коментар
10.09.2022 14:52 Відповісти
В Купʼянську затримали вчителів, які приїхали з росії, щоб навчати українських дітей. Ну шо,узге - у вас навчальний рік не закінчиться ще років 15)
показати весь коментар
10.09.2022 15:05 Відповісти
А слабо викрити тих зрадників, які сидять в Києві і через яких країна зазнала таких людських і матеріальних втрат. Зізнання арестовича, що південь «про#бали» з його слів, це не свідчення зради і не повод для його допиту, адже це сказав цілий (з)радник, а не сторонній дядько з вулиці?
показати весь коментар
10.09.2022 15:09 Відповісти
Усього двох? А вчителі,а вихователькі? І тд.Там їх повно.
показати весь коментар
10.09.2022 15:19 Відповісти
Тим часом.. лапті навіть офіційно розповсюджують брехню, навіть в в 14:55 сьогодні:
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")

Зацініть :

Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
показати весь коментар
10.09.2022 15:25 Відповісти
Головний бухгалтер районного лісництва - це пізд@ць яка зрадниця!!!
Що там з товарісчем Наумовим?
Він часом не в сбу працював? Не замом по внутрішній безпеці?
Не правою рукою бакланова?
Може речник сбу розповів би українському товариству, як здоров'я товарісча Наумова?
показати весь коментар
10.09.2022 15:39 Відповісти
питання зрадників стає як ніколи дуже актуальним
показати весь коментар
10.09.2022 17:36 Відповісти
Краще б не повідомляли про такі "успіхи". А хто очолював місто де вони? Чи їх не знають ,якщо вони втекли то чого їм не оголосили підозру.Чи від них чекають сумки з кешем щоб вони тихенько повернулися назад і керували далі. Це ж було в 2014 при великому патріоті Петі.
показати весь коментар
10.09.2022 18:18 Відповісти

на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.



Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
показати весь коментар
10.09.2022 23:19 Відповісти
2 зрадника вони знайшли- тягне на медальку !!! а як там наумов ? як 700 сбу шників Херсона що перейшли на сторону ворога - ну то таке
показати весь коментар
11.09.2022 11:25 Відповісти
Їх треба не викривати, а знищувати. Через таких гинуть наші солдати
показати весь коментар
21.09.2022 19:00 Відповісти
Это нелюди, расстрелять эту мразь, чтоб другим неповадно было!
показати весь коментар
12.11.2022 22:56 Відповісти
 
 