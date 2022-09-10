Через війну Україна втратила 40% урожаю ранніх зернових. ІНФОГРАФІКА

В Україні практично закінчено збирання ранніх зернових та ріпаку. Врожай наразі на 40% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору, тоді як врожайність лише на 12% нижча за торішню.

Про це йдется в огляді НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, світові ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, знижувалися завдяки активізації експорту Україною в умовах збору поточного врожаю. Однак погіршення очікувань щодо обсягів світового врожаю через спеку (зокрема в Європі - найбільша посуха за останні 500 років) скоригували ціни вгору.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, станом на 9 вересня 14 регіонів України вже завершили збирання культур ранньої групи. Загальні цифри щодо збирання зернових та зернобобових культур такі: площа збору - 6 млн 726 тис. га (60%), намолочено 25,9 млн тонн (врожайність - 38,4 ц/га).

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