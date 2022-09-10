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Через війну Україна втратила 40% урожаю ранніх зернових. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

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В Україні практично закінчено збирання ранніх зернових та ріпаку. Врожай наразі на 40% менший, ніж торік, переважно через менші площі збору, тоді як врожайність лише на 12% нижча за торішню.

Про це йдется в огляді НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, світові ціни на зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, знижувалися завдяки активізації експорту Україною в умовах збору поточного врожаю. Однак погіршення очікувань щодо обсягів світового врожаю через спеку (зокрема в Європі - найбільша посуха за останні 500 років) скоригували ціни вгору.

Через війну Україна втратила 40% урожаю ранніх зернових 01

Через війну Україна втратила 40% урожаю ранніх зернових 02

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, станом на 9 вересня 14 регіонів України вже завершили збирання культур ранньої групи. Загальні цифри щодо збирання зернових та зернобобових культур такі: площа збору - 6 млн 726 тис. га (60%), намолочено 25,9 млн тонн (врожайність - 38,4 ц/га).

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Автор: Ольга Лузан
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Україна багато що втратила і втратить. Але і здобути може багато чого, нематеріального. А все в голові. І перемоги, і поразки. І радість, і горе. І воля, і рабство. Навіть ключ до миру знаходиться в голові, у путіна. Але щоб цей ключ дістати, треба зробити трепанацію йому.
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10.09.2022 15:33 Відповісти
все так...та тепер головне не все виперти на продаж... для голодуючих десь там...
нам тільки Голодомора не вистачало !!!!
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10.09.2022 18:52 Відповісти
 
 