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Залужний та Наєв привітали танкістів із професійним святом: Вашу важку роботу впишуть в історію як героїзм

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танкісти

Сьогодні, 11 вересня, в Україні відзначають День танкіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав танкістів із професійним святом.

"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", - зазначив Залужний. 

Привітав воїнів-танкістів Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Збройні сили будь-якої країни важко уявити без танкових військ. Це - величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист. У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання", - зазначає він.

За словами Наєва, час спротиву російським агресорам позначений багатьма прикладами неймовірної хоробрості та самопожертви танкістів Збройних Сил України, які стали частиною героїчного літопису протистояння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов, Наєв та Залужний привітали воєнних розвідників із професійним святом: Ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його

"Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях! Велика вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України! Ваша невтомна та самовіддана праця є запорукою успішних дій наших танкістів! У цей святковий день не можемо не згадати Ваших батьків, дружин, дітей, братів і сестер, які з нетерпінням чекають на Вас дома. Вони мають з гордістю пишатися своїми героями! Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Коротко о ленд-лизе для Украины.
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11.09.2022 09:19
+6
ІнфоВійська України

@i_army_org

·

6 ч

Сегодня, 11 сентября, представители вымирающей профессии - российские танкисты, отмечают свой профессиональный праздник.

Для вас ребята, в этот торжественный день звучит эта песня (18+):

https://twitter.com/i/status/1568719454359506945
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11.09.2022 09:10
+6
Зі святом !
Хай вас Бог береже.
Повертайтеся живими та здоровими !

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11.09.2022 10:10
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ІнфоВійська України

@i_army_org

·

6 ч

Сегодня, 11 сентября, представители вымирающей профессии - российские танкисты, отмечают свой профессиональный праздник.

Для вас ребята, в этот торжественный день звучит эта песня (18+):

https://twitter.com/i/status/1568719454359506945
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11.09.2022 09:10 Відповісти
ретвітнув!
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11.09.2022 09:20 Відповісти
Коротко о ленд-лизе для Украины.
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11.09.2022 09:19 Відповісти
"мЫ есчо не начинали" , я маю на увазі з ленд-лізом
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11.09.2022 10:06 Відповісти
ннезнання історії гнне звільняє від відповідальності
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11.09.2022 11:43 Відповісти
Пам`ятаємо: танки - наступальний вид озброєння.
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11.09.2022 09:22 Відповісти
удачи, здоровья, успехов... берегите себя и пусть Вас Бог бережет и сохраняет!
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11.09.2022 09:35 Відповісти
всім нашим захисникам сил і наснаги,удачі і Божої опіки.
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11.09.2022 09:40 Відповісти
Кацапи не відступають вони спішать на день города мацква 10 -11 вересня. Там Шнур пісні їм співає про мацкву і купала😂
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11.09.2022 09:42 Відповісти
Тяжелый танк, шатаясь, едет
По черепам чужих бойцов
Не видя ничего на свете
Глаза, затянутые свинцом.
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11.09.2022 09:51 Відповісти
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11.09.2022 09:56 Відповісти
З святом вас наши левi,наши фантастичнi воiни,Щира подяка за вашу важку роботу .Повертайтеся живими!
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11.09.2022 10:01 Відповісти
Зі святом !
Хай вас Бог береже.
Повертайтеся живими та здоровими !

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11.09.2022 10:10 Відповісти
Рідненькі наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
Зі святом !!!
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11.09.2022 10:44 Відповісти
Це НЕ наше свято! Це сталінське свято! Воно є державним святом у кацапів і їх слуг з колишньої білорусі. Негоже нашим військовим святкувати його разом з цими ублюдками. Ми мусимо мати власне свято УКРАЇНСЬКИХ ТАНКІСТІВ, а не відмічати комуністично-москальські "празднікі"!
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11.09.2022 19:59 Відповісти
А ви не бачили українських танків у Москві на День танкіста?
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11.09.2022 20:10 Відповісти
 
 