Залужний та Наєв привітали танкістів із професійним святом: Вашу важку роботу впишуть в історію як героїзм
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 11 вересня, в Україні відзначають День танкіста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав танкістів із професійним святом.
"Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!", - зазначив Залужний.
Привітав воїнів-танкістів Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Збройні сили будь-якої країни важко уявити без танкових військ. Це - величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист. У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання", - зазначає він.
За словами Наєва, час спротиву російським агресорам позначений багатьма прикладами неймовірної хоробрості та самопожертви танкістів Збройних Сил України, які стали частиною героїчного літопису протистояння.
"Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях! Велика вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України! Ваша невтомна та самовіддана праця є запорукою успішних дій наших танкістів! У цей святковий день не можемо не згадати Ваших батьків, дружин, дітей, братів і сестер, які з нетерпінням чекають на Вас дома. Вони мають з гордістю пишатися своїми героями! Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!", - додає Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
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6 ч
Сегодня, 11 сентября, представители вымирающей профессии - российские танкисты, отмечают свой профессиональный праздник.
Для вас ребята, в этот торжественный день звучит эта песня (18+):
https://twitter.com/i/status/1568719454359506945
По черепам чужих бойцов
Не видя ничего на свете
Глаза, затянутые свинцом.
Хай вас Бог береже.
Повертайтеся живими та здоровими !
Зі святом !!!